DDoS攻撃全体の実に37％がゲーム業界をターゲットにしており「Among Us」や「Sky 星を紡ぐ子どもたち」も被害に

攻撃対象のサーバーなどに膨大なトラフィックを送りつけて処理不能に陥らせる DDoS攻撃 は、政府機関や企業など幅広い分野を対象に数多く実行されています。新たにクラウドセキュリティ大手のAkamaiが公開したレポートでは、2021年5月~2022年4月に確認されたDDoS攻撃のうち37%はゲーム業界を対象にしていたことが報告されました。 Gaming Respawned from Akamai Threat Research | Akamai https://www.akamai.com/resources/state-of-the-internet/soti-security-gaming-respawned Cybersecurity Issues in the Gaming Industry Portend Metaverse Challenges | Akamai https://www.akamai.com/blog/trends/security-trends-to-address-now-on-our-way-to-the-metaverse DDoS攻撃は攻撃対象のサーバーを動作不能に陥らせる攻撃手法として古くから広く用いられており、2022年3月には 人気オンラインゲーム「Among Us」のサーバーがDDoS攻撃によって48時間ダウン したり、2022年7月には「 Sky 星を紡ぐ子どもたち 」が数日間にわたるアクセス障害を報告したりと、近年はDDoS攻撃によるゲーム業界の被害が数多く報告されています。

・関連記事

Among UsのサーバーがDDoS攻撃により48時間以上にわたりダウン - GIGAZINE



「リトルビッグプラネット」のサーバーがハッカーの攻撃により一時閉鎖される - GIGAZINE



ハッカー集団「Phantom Squad」がオンラインゲームにクリスマスDDoS攻撃を実施 - GIGAZINE



20万件の攻撃を実行した「DDoS攻撃代行サブスクリプションサービス」の運営者に懲役2年の実刑判決 - GIGAZINE



わずか9歳の子どもが学校にDDoS攻撃を仕掛けていることが判明 - GIGAZINE



2022年08月08日 11時35分00秒 in ゲーム, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.