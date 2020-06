「ルートボックス(ガチャ)はギャンブル」としてイギリスが規制を設けつつある

・関連記事

任天堂・ソニー・Microsoftが「ガチャの確率開示」を義務化する方針 - GIGAZINE



Androidアプリでもガチャの確率開示を義務化 - GIGAZINE



スマホゲームでガチャへの欲求を抑えて楽しくプレイする方法を海外メディアが伝授 - GIGAZINE



ルートボックス(ガチャ)や課金でゲームが有利になるようなシステムを禁止する新法案が登場 - GIGAZINE



「ガチャは違法」なベルギーでスマホ版「どうぶつの森」と「ファイアーエムブレム」がサービス終了 - GIGAZINE

2020年06月09日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

