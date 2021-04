ガチャを回す時の心理状態はギャンブルを行っている時と同じという研究結果

ゲーム内のアイテムを有料で購入する ルートボックス (ガチャ)に関する最新の調査が行われ、ガチャを回す際の心理的状態はギャンブルを行っている際と同じであるという結果が出ています。 Video game loot boxes linked to problem gambling, study shows | Gambling | The Guardian https://www.theguardian.com/society/2021/apr/02/video-game-loot-boxes-problem-gambling-betting-children ゲームの中に存在するルートボックスは海外の一部の国では 違法 とされており、イギリスの国民保健サービスでメンタルヘルス部門の局長を務めるクレア・マードック氏が、「子どもをギャンブル依存症に陥らせる懸念がある」「ルートボックスの販売は制限すべき」と警告しています。 「ルートボックス(ガチャ)によって若者がギャンブル中毒になる」とイギリスの国民保健サービス幹部が警告 - GIGAZINE

2021年04月05日 13時01分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by logu_ii

