「ルートボックス(ガチャ)によって若者がギャンブルに中毒になる」とイギリスの国民保健サービス幹部が警告

イギリスの国民保健サービスのメンタルヘルス部門で局長を務めるクレア・マードック氏が、「子どもをギャンブル依存症に陥らせる懸念がある」ということで「ルートボックス(ガチャ)の販売を制限すべき」と警告しています。



NHS England » Country’s top mental health nurse warns video games pushing young people into ‘under the radar’ gambling

https://www.england.nhs.uk/2020/01/countrys-top-mental-health-nurse-warns-video-games-pushing-young-people-into-under-the-radar-gambling/



England's Top Mental Health Nurse Says Games Push Kids Into Gambling Habits - IGN

https://www.ign.com/articles/englands-top-mental-health-nurse-says-games-push-kids-into-gambling-habits



「ルートボックス」は、ゲーム内で使用可能な武器やキャラクター、コスチュームなどを有料でランダムに入手可能というもの。ルートボックスから入手できるアイテムはランダムで決められるため、「欲しいものを狙って得ることができない」というのが最大の特徴です。ルートボックスでしか手に入らないアイテムを入手したい場合は、ルートボックスを何個も開けなければいけなくなるため、場合によっては多額の資金が必要となります。





2019年12月、王立公衆衛生協会がイギリスの11歳から24歳までの若年層を対象とした調査を行ったところ、若者の55%が「ビデオゲームをプレイすることがギャンブルにつながる」と信じており、79%が「ルートボックスは中毒性がある」と考えていることが明らかになっています。



RSPH | Skins in the Game

https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/gambling/skins-in-the-game.html





そういった流れの中、2020年1月18日、マードック氏は「子どもを依存症に陥らせる懸念があります」と警告し、ビデオゲーム産業に対して「子どもをギャンブルに導くようなルートボックスの販売禁止」「妥当で現実的な課金上限額の記載」「ルートボックスの各種アイテム入手確率の明記」「保護者に対して『ゲーム内で多額の現金支払いが行われる可能性がある』ということの啓蒙」などの具体的な取り組みを行うように訴えました。マードック氏はそのほかにも、「潜在的な害からプレイヤーを守る責任があるということを認識すること」「ゲームの長期的な影響を調査する独立した研究に対して一定の支出を行うこと」「プラットフォームやゲームに関する『年齢制限』が意味を成してないことを自覚すること」もビデオゲーム産業に要求しています。



2020年1月時点のイギリスにおいて、ルートボックスは「ギャンブル」とは定義されておらず、ギャンブルに関する規制がルートボックスに対しては適用されていない状態です。イギリスのみならず、ルートボックスは、「保護者の同意なしに子どもが大金を費やす」というケースが多数報告されており、各国で規制が叫ばれています。アメリカのジョッシュ・ホーリー上院議員はルートボックスを含めたゲーム内の課金サービスを禁じる法案を提出。ベルギーは各国に先駆けて、ルートボックスを違法化しています。



