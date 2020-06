日本の「切り紙」から着想を得た「歩くとスパイクが飛び出る靴底」が開発される

・関連記事

靴底などパーツを自由に組み合わせてカスタマイズできるモジュール式の靴「Shooz」 - GIGAZINE



靴を足に巻き付けて完全フィットを実現した風呂敷という名の新感覚シューズ - GIGAZINE



「宇宙飛行士のおしっこ」を月面基地の建材に利用する可能性が浮上 - GIGAZINE



放出される熱を自動調節してサーモグラフィーから身を隠せる熱迷彩デバイスが開発される - GIGAZINE



光合成を行う細菌が強度を高める「生きた建材」が開発される - GIGAZINE



2020年06月09日 16時00分00秒 in サイエンス, デザイン, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.