2025年08月15日 18時52分 ヘッドライン

2025年8月15日のヘッドラインニュース



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」の「公開御礼舞台挨拶・鴉」が2025年9月6日(土)にTOHOシネマズ新宿で実施されることが決定しました。ゲストは山崎たくみさん、石見舞菜香さん、中尾隆聖さん、釘宮理恵さん、堀江由衣さん、堀内賢雄さん、速見奨さん。チケットは2025年8月15日15時から24日23時59分までチケットぴあにて抽選販売が行われます。なお、ライブビューイングも実施されることになっています。実施館は公開劇場一覧で確認してください。



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公開御礼舞台挨拶 | チケットぴあ[チケット購入・予約]

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560590





©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



人間の老化は「44歳頃」と「60歳頃」の2回に分けて劇的に進むと判明 - GIGAZINE



ディズニーが「ディズニーリゾートの食事で妻が亡くなった」という訴訟に対し「Disney+を一度でも利用した人はディズニーを永久に訴えられない」と主張 - GIGAZINE



毎日「酢」を飲むことでうつ病の症状が改善する可能性があると判明 - GIGAZINE



メキシコのバニラ農家は「バニラ泥棒」に悩まされている、メキシコのバニラを取り巻く地下経済とは？ - GIGAZINE



膨大な手数料を回避すべく独自にインターネットプロバイダーを構築した男「ファイバーケーブルガイ」がサービスを600世帯まで拡大 - GIGAZINE



YouTubeの収益30億円以上を著作権を主張する無関係な会社が不当に得ていたことが判明 - GIGAZINE



核融合発電の実現に王手をかける歴史的快挙はどのようにして達成されたのか？ - GIGAZINE



ジーンズの小さいポケットは何のためについているのか - GIGAZINE



スマホを取り上げられてTwitterができなくなった少女がスマート冷蔵庫からツイート - GIGAZINE



「女性はマルチタスクが得意」という考えは単なる都市伝説であることが研究で示される - GIGAZINE



ノートPCにステッカーを貼るのはセキュリティ的に危険と研究者が指摘 - GIGAZINE



28年前になくしたコンタクトレンズがまぶたの裏から見つかる - GIGAZINE



知事選に14歳の少年が立候補、200年以上前の法律の穴を突く - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







青空と草原で儚い少女になる予定だったのに霧の森でほぼ八尺様になってもうた pic.twitter.com/7EhwiOVkOk — 白紫 (@13monthblue) 2025年8月14日





















阪神マインド pic.twitter.com/rbKn82ciKp — 山岡 あゆ (@henna_e_kakimas) 2025年8月14日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「東アジア共通歴史博物館」構想が始動 自国中心史観の克服目指す | 毎日新聞



ペルセウス座流星群「流星クラスター現象」観測 映像とらえる | NHK | 宇宙



中1の時、理科の先生に「ブラックホールがあるならホワイトホールもありますか？」と質問したら、先生が火が付いたように真剣に考え始め、リアルガリレオみたいになった話 - Togetter [トゥギャッター]



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

石破首相、式辞に13年ぶり「反省」復活 全国戦没者追悼式 | 毎日新聞



【石破首相の式辞全文】「あの戦争の反省、深く胸に」 戦没者追悼式 [戦後80年 終戦の日 被爆80年]：朝日新聞



石破首相「反省」、戦没者追悼式の式辞で 強い思いで13年ぶり復活 [戦後80年 終戦の日 被爆80年]：朝日新聞



「終戦の日」石破首相 千鳥ヶ淵戦没者墓苑で献花 | NHK | 戦後80年



内閣支持６．５ポイント増の２７．３％ 首相辞任、反対が上回る―時事世論調査：時事ドットコム



【続報】遺体を発見…下半身に激しい損傷 安否不明の男性か 駆除されたクマのそばに…北海道・羅臼岳 ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ



米当局、バクサートに新型コロナワクチン試験の中止を命令 | ロイター



イラン産原油タンカーの7割が航路偽装、米制裁逃れ中国へ 日経調査 - 日本経済新聞



中国拠点の猫虐殺グループ、中心人物は東京在住男性 英BBC報道「国際的捜査で摘発を」 - 産経ニュース



戦争の現実を伝え続けた「ガザの顔」 イスラエルが記者を殺害、「報道やめろ」と警告も(1/2) - CNN.co.jp



【速報】タス通信によると、米ロ首脳会談で成果文書への署名は予定されていない：時事ドットコム



新型コロナ感染 7週連続で増加、いま流行の変異株「ニンバス」…特徴は「強烈な喉の痛み」【Nスタ解説】 | TBS NEWS DIG



トランプ大統領とプーチン大統領 アラスカで首脳会談へ ウクライナ停戦進展見いだせるか【詳しく】 | NHK | 米ロ関係



群馬 桐生 中学3年の男子生徒を逮捕 父親殺害か 交番に自首 | NHK | 事件



ネタニヤフ氏、「大イスラエル」構想を支持 アラブ諸国猛反発 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



神社の中にある踏切で事故 台湾からの観光客の女性（55）が列車にはねられ死亡 撮影スポットでカメラ撮影しようとしたか 佐賀・有田町 | TBS NEWS DIG



ロシアが人口統計の月次公表停止 戦時の減少隠蔽か、出産奨励も不発 - 日本経済新聞



トランプ氏「ノーベル賞受賞望む」、ノルウェー財務相に電話＝報道 | ロイター



「ワンマン」南武線、遅延増 10分以上、導入後は前年同期比2倍 扉開閉、発車メロディー改善へ ／神奈川 | 毎日新聞



暑くても育つホップ、キリンが栽培成功 温度ストレスで香味も維持：朝日新聞



【解説】 米ロ首脳会談、アラスカの米軍基地で開催へ 知っておくべきこと - BBCニュース



ウクライナ大統領、「五つの共通原則」で合意 米ロ首脳会談前に - CNN.co.jp



「サイバーパンクの夢の世界」、外国人観光客も急増 中国・重慶 - CNN.co.jp



イスラエル極右閣僚、パレスチナ国家承認に対抗 入植地拡大し「何も残さない」 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News



「日本の娘を守れ」政府、占領軍に“慰安所”提供 軍の性犯罪助長か | 毎日新聞



トランプ氏、「プーチン氏は停戦に合意する用意ある」 あす首脳会談 - CNN.co.jp



豪艦艇失注のドイツ防衛企業、官民連携は期待外れ 政府が出資見送り - 日本経済新聞



ドイツ、イスラエルにヨルダン川西岸での入植者住宅「建設中止」要請 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



新型コロナ「ニンバス」流行 カミソリを飲んだような強烈な喉の痛み - 日本経済新聞



3歳の男の子が84歳男性を救助「おじちゃんが倒れている」父親に知らせる 耕運機の下敷きに…大分 | TOSオンライン



ガザ住民をアフリカへ イスラエル、受け入れめぐり複数カ国と協議 - CNN.co.jp



高速SA「1台も入れさせません！」 NEXCO異例の「完全"封鎖"作戦」実施！ 花火"タダで見物客"殺到で「SA満車」「大渋滞」に発展… 中央道「諏訪湖SA」15日午後"全面閉鎖"へ | くるまのニュース



広陵高校の件で高野連に年間1000件以上の報告が寄せられているのが発覚し、ハインリッヒの法則的に氷山の一角と感じる話…他のスポーツは報告義務すらないのが怖い - Togetter [トゥギャッター]



【「便器なめろ」の暴言も】広陵「暴力問題」で被害生徒の父が初告白「求めるのは中井監督と堀校長の謝罪、再発防止策」 監督の「対外試合がなくなってもいいんか？」発言を否定しない学校側報告書の存在も 広陵は「そうしたやりとりはなかった」と回答｜NEWSポストセブン



《広陵高校・暴行問題》気絶するまで殴られ、監督も“いじめ”行為…OB金本知憲が明かしていた悪しき“伝統” | 週刊女性PRIME



甲子園に「爆弾仕掛けた」と書き込み 大会業務妨害の疑いで男逮捕 [兵庫県]：朝日新聞



【甲子園】「まず名乗れ。それが武士道」開星・野々村監督がSNS現状憂う 広陵の暴力問題 - 高校野球夏の甲子園 : 日刊スポーツ







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

うちの家族はそうめんに缶詰のみかんを入れて食べるんだけど、あまり分かってくれる人がおらず大体気持ち悪がられる→昭和の記憶が蘇ってくるみなさん - Togetter [トゥギャッター]











NHKのアナウンサーが千玄室氏の訃報を伝える際に「茶道」を「ちゃどう」と発音したことが話題に、流派によって異なる「茶道」の読み方「裏千家では『ちゃどう』なんだ」 - Togetter [トゥギャッター]



飼い犬に狂犬病のワクチンを打ちたくないです→接種は義務です「感染したら可愛いワンちゃんは殺処分になります」 - Togetter [トゥギャッター]



何だこの壁みたいな坂は…昇れるのか？「これを撮るために島根まで来た」しかし上には上を行く坂が大阪にあるようで - Togetter [トゥギャッター]



賃貸で引っ越す時にエアコンは自費で買ったものだったので管理会社に置いて行っていいか聞いたら『残置物処分5000円です』と言われた→お金を払って一つ部品を抜いてった結果 - Togetter [トゥギャッター]



記録的猛暑なのに、「節電要請」が発令されないワケ：小寺信良のIT大作戦（1/3 ページ） - ITmedia NEWS



男36歳がタンクトップデビューした感想…・恥ずかしい・向こうから歩いてくる人がマジで避ける・電車で誰も隣に座りたがらない・恥ずかしい - Togetter [トゥギャッター]



美術手帖の編集長のポスト「田舎に文化がない」について「都会マウントなんかじゃない」「文化資本の話では」会田誠ほか、美術関係者などによる感想 - Togetter [トゥギャッター]



テレビで「戦争を経験した方から話を聴くことが難しくなった」というが「最新の戦場を経験している人達」が今いるんだからもっと取材してほしい - Togetter [トゥギャッター]





走りながらスライドドア開閉させてた遊んでたタイムズがクソ怒られて連れてかれた pic.twitter.com/R9wtcsPnPV — たっちゃん (@k_5296_) 2025年8月14日







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

とあるプログラミングを教えてくれるサイトがひっそりと終焉を迎えていた→「これが新時代の教科書」「尖り過ぎてて草」 - posfie



固定電話にかかってくる自動音声の詐欺電話、通話料がこちら負担でないと気付いたので試しに繋ぎっぱなしにしたらどうなるのかやってみた - Togetter [トゥギャッター]



大阪万博で怒鳴る人をあまり見ないのはデジタル参入障壁で来る人を絞ってる所にあるのでは？「デジタル弱者はそもそも万博に来ることすらできない」 - Togetter [トゥギャッター]



中国 人型ロボットのスポーツ大会 500体超のロボットが参加 | NHK | 中国



システム開発者は本能的に正常動作をさせるのでテスト担当者は別の方がいい…けれど、大半のプロジェクトは「作った本人がそのままテストしておいてよ」というノリが多い - Togetter [トゥギャッター]



フィッシング詐欺のようなSMSを送ってくる本家ネットバンクのセキュリティと立ち位置：新倉茂彦の情報セキュリティAtoZ：オルタナティブ・ブログ



人類がＡＩ支配を生き延びる唯一の道 「ＡＩのゴッドファーザー」が提唱する解決策とは - CNN.co.jp



自然言語でワークフロー作成？Claude Code、n8n、n8n-mcpを組み合わせた開発体験レポート



[ドコモの格安スマートウォッチは、どんな人に向いているのか？] - ケータイ Watch



サービス終了のお知らせ | Peing -質問箱-



【サービス終了のお知らせ】

Peing-質問箱-をご利用いただきましてありがとうございます。

誠に勝手ながら、Peing-質問箱-は2025年8月29日（金）をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。

これまで多くの皆さまにご利用いただきましたこと、心より御礼申し上げます。



■サービス終了日

2025年8月29日（金）



■サービス終了までのスケジュール

2025年8月29日（金）12:00 サービス提供終了



サービス終了後、アカウント情報・投稿内容などは閲覧・利用できなくなります。



IT土方と言われていた時代にITエンジニアの仕事しながら結婚してた人。どうやって出会ってたんだろうという疑問しかない...→みんな忙しいなりにお相手を見つけていた - posfie









【復旧いたしました】

事前にお知らせしていた通り、2024年10月に保存されたバックアップをベースにTwilogを復旧いたしました。

すでに最新分の取得は動作していますが、紛失した2024年10月から直近までの紛失分はご自身で対応をお願いします。… — Twilog公式 (@twilog_official) 2025年8月13日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「アニメ制作市場」動向調査2025｜株式会社 帝国データバンク[TDB]



2024年のアニメ制作市場は3621億4200万円で、前年を4.0％上回り過去最高を更新した。特に元請制作のライセンス事業が好調だったほか、大型アニメ作品が市場全体を押し上げた。業態別にみると、元請・グロス請では収入が増加する一方、制作コスト高で収益力が悪化。専門スタジオでも受注増加が目立つが、人材不足とコスト増が課題となっている。



【西田宗千佳のRandomTracking】Netflixと「アニメ」の10年。担当者が語るメインカルチャーへの道のり - AV Watch



結果として、Netflix有料会員(2024年末の段階で3億2000万人以上)のうち、約半数が最低でも1本のアニメ作品を見たことがある……という状況になり、累計視聴者は3億人を超える。2019年から2024年までのデータに基づくと、アニメ作品の総視聴時間は5年間で3倍になった。昨年のNetflixにおけるアニメの総視聴時間は「10億ビュー」に達したという。さらに、2025年度上半期の視聴動向をまとめたレポートによれば、アニメの視聴数は前年比で20％増加しており、過去最高を記録している。



【No, I'm not a Human】海外で大人気な人間以外を入れちゃいけないゲームやりますわ～！！！ - ニコニコ動画





ウナきりとAIずんだもんの爆弾解除【Keep Talking and Nobody Explodes】【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画











こんにちは！ゲームのプログラマーです😅

意図したわけではないのですが、日本語では「クソダンジョン」💩になってしまいました。

修正中ですが…正直まだ笑っています🤭

遊んでみてください。本当にそんな「クソ」じゃないことを願っています ^_^

※この文はAI翻訳で書きました。 — Giorgio Macratore (@Macratore) 2025年8月13日



[奇ゲーRTA]PC98版 マジックナイト (Part1/3) _1時間3分25秒 - ニコニコ動画



The Warner Bros. Japan Anime Branding trailer 2025 | ワーナーブラザースジャパンアニメ ブランディング映像2025 - YouTube





TVアニメ『夢中さ、きみに。』メインPV - YouTube





Fate/Grand Order Servant Art Chronicle -最終再臨展- 30秒告知映像 - YouTube





『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』【開発陣がプレイ】ゲームプレイ紹介動画 - YouTube





『Ghost of Yōtei』 ”槍”ゲームプレイ映像 - YouTube





『Midnight Murder Club 』ローンチトレーラー - YouTube





"忍たま沼”に落ちた私が“最強の”謎解き体験展に参加してきた - Impress Watch



鳥嶋和彦氏が「ダイヤモンド・オンライン」が配信した自身へのインタビュー記事に対して「事実と異なる」と遺憾の意を表明 - Togetter [トゥギャッター]





皆様へ pic.twitter.com/s0lzluMHUR — 【公式】💥 #ボツ by 鳥嶋和彦 (@botsu250522) 2025年8月14日



【CeVIO実況】フィーちゃん的スーパードンキーコング＃１４【ボイスロイド実況】 - ニコニコ動画





【MMD劇場】バーチャルきりたん - ニコニコ動画









◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

昔、駅やドライブインで売られていた怪しい洋楽のCDについての考察に反響→「凄い力作」「持ってた」「買ってた」 - Togetter [トゥギャッター]



押井守監督がオリジナル映画を作り続ける秘訣とは？『インセプション』から分析する映画監督“椅子取り理論”【押井守新連載「裏切り映画の愉しみ方」】｜最新の映画ニュースならMOVIE WALKER PRESS



映画『８番出口』＜TVCM 間違い探し篇＞【8月29日（金）公開！】 - YouTube





かつてのタモリ氏がいかに危ない芸人だったかといえば、テレビに出せない持ちネタに『1945年8月15日の玉音放送』のモノマネがあったくらい - Togetter [トゥギャッター]



大ヒット映画『教皇選挙』原作小説の翻訳出版権を無名の個人出版社が獲得しファン騒然…当事者が明かした「番狂わせの経緯」 | 女性自身



◆新商品（衣・食・住）

夏に飲みたいフレーバー上位のフラッペが新登場！ 「パインオレンジフラッペ」8月19日（火）発売 ～毎週金曜日フラッペ100円引きセールも開催中！～｜ニュースリリース｜ファミリーマート

