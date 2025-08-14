2025年8月14日のヘッドラインニュース
109シネマズの会員サービスが、さらなるサービス強化のため年会費制になることが発表されました。これにより、入会費と年会費は、これまで「入会金1000円、年会費無料」でしたが、2025年12月9日からは「入会金500円、年会費500円」になるとのこと。
また、鑑賞ポイント3ポイント利用で1300円で鑑賞できる仕組みはなくなりますが、代わりに、鑑賞ポイントの有効期限が6カ月から1年に延長されるほか、6ポイント＋追加料金でIMAX・4DX・SCREENX・ULTRA 4DXなど各種ラージフォーマットの利用が可能になる等の変更が加わります。
現行会員の年会費発生は2026年11月ごろの予定です。
シネマポイント会員 サービス変更のお知らせ - 109シネマズ | 109CINEMAS
https://109cinemas.net/news/pointcardrenewal.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
犯罪現場周辺を通ったスマホのデータを無差別に要求する「ジオフェンス令状」は違憲であるとの判決を裁判所が下す - GIGAZINE
人気FPS「メトロ2033」の原作者が「ロシア軍に関するデマを広めた」として禁錮8年の実刑判決を受ける - GIGAZINE
なぜ「悪魔」は「角とひづめ」を持つ存在として描かれるのか？ - GIGAZINE
「日曜日が終わってしまう恐怖」と戦うための3つの方法 - GIGAZINE
人間が生み出した「夜の光」が動物に及ぼす悪影響とは？ - GIGAZINE
頭部がテレビの謎の人物が軒先に古いテレビを置いていく「無差別プレゼント事件」が発生 - GIGAZINE
「スパゲッティの乾麺は必ず3つ以上に折れる」という現象を乗り越えて研究者が2つに折ることに成功 - GIGAZINE
ニューヨークに存在する「上陸が許されない小さな島」とは？ - GIGAZINE
「地球は球体である」という説を否定する「地球平面論者」は「日食」をこのように解釈している - GIGAZINE
ダイエットがなぜ難しいのかがわかる脳科学・心理学の観点から見た3つの理由 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
母親に「悪魔の子」って言われたことあるけど、その理屈でいけば悪魔はあんたで草— すい (@s_ok50957) 2025年8月12日
娘氏「湧水からお手手が生えてるのオオオオオオオ！！！」— 小林成彦｜見習い猟師カメラマン (@naru422) 2025年8月13日
わい「お！真夏やしTVで心霊番組でもやってんかな？
...湧水からお手手が生えてるのオオオオオオオ！！！つまりこれは、異なる口径をアフォーダブルに繋ぎ合わせ水田へと導水する農家の知恵ってこと！？ pic.twitter.com/qyXAxrefIM
あの手この手で入ってもらおうとしたけど、全く犬たちにウケなかったプール。旦那が静かに浸かってました… pic.twitter.com/yymOFwAmli— コーギーのLULU&KIKI (@LULU_KIKI_CORGI) 2025年8月13日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
深さ９５００メートルに及ぶ超深海帯で生態系を発見、光のない極限環境で繁栄(1/2) - CNN.co.jp
トランプ米政権、スミソニアン博物館に見直し通告 大統領の見解に沿った展示の徹底へ(1/2) - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエル首相、ガザ住民の地区外への退去を「許可」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
ゼレンスキー氏、東部ドンバス地方の割譲を拒否 「新たな侵攻につながる」 - CNN.co.jp
韓国 ユン前大統領夫人を逮捕 韓国メディア | NHK | ユン・ソンニョル（尹錫悦）前大統領
石破首相の続投意向 臨時総裁選は世論動向見極めながら検討へ | NHK | 自民党総裁選
野菜 先週の価格 トマト にんじん 平年より20％近く高い 暑さなど影響 キャベツ レタスは手ごろな価格 | NHK | 農業
ハマス代表団 仲介国エジプト訪問 停戦協議再開につながるか | NHK | イスラエル・パレスチナ
ガザを空から“初取材” 人道支援物資「空中投下」90万人が飢餓でわずかな食料を“奪い合い” …配給所で響く銃声なぜ？物資求める人に発砲【news23】 | TBS NEWS DIG
「歴史家の使命重い」 度重なる政治介入に、反ユダヤ主義復活の懸念 | 毎日新聞
勝手に埋葬する「闇土葬」 外国人増加で霊園トラブル「知らない間にお墓が」
活動家・グレタさん 数十隻の船を率いて再びガザへ
「彼の武器はニュース伝えること」 “ハマス協力者”として記者殺害
東京拘置所でパワハラや人事権の乱用が常態化 50代男性医師「方針に従えない者が次から次へと解雇される」 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
4県で「敷鉄板」1700枚窃盗か 被害額3億円超 茨城、千葉の男5人送検で捜査終結 - 産経ニュース
「日本人ファースト」で傷つかないように 教員らが声明、署名も開始：朝日新聞
トランプ氏、米ロ首脳会談「2回目が重要」 進展あればゼレンスキー氏も - 日本経済新聞
「南京大虐殺はでっちあげ」加害展示とがめる言説 各地で撤去相次ぐ [戦後80年 終戦の日 被爆80年]：朝日新聞
森友文書 3回目開示 情報公開請求対応で消極的姿勢うかがえる記述 財務省の情報公開担当からも異論 | NHK | 森友学園問題
追跡公安捜査：4ルートで「起訴阻止」に動いた捜査員 幹部ら全て黙殺 大川原冤罪 | 毎日新聞
追跡公安捜査：大川原冤罪、起訴5日前の内部通報明らかに 監察部門は機能せず | 毎日新聞
日系人強制収容の歴史 トランプ政権“書き換え”の動き
鎌倉市長、旧統一教会の関連行事に「公務」出席 世界ドローン釣り大会 | カナロコ by 神奈川新聞
「東京に行っていた」 ６歳の長男を自宅に３日間放置したか ２６歳母親を逮捕 玄関前で泣いて居るところを保護される【兵庫・太子町】
トランプ氏、ゴールドマンＣＥＯに新たなエコノミスト雇うよう提言 関税コストにまつわる同行の報告受け - CNN.co.jp
【訃報】千玄室さん死去 茶道裏千家前家元、102歳 文化勲章「一盌からピースフルネスを」｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
勝手に墓地へ埋葬する「闇土葬」について死体遺棄なのではという反応と衛生問題、事件性を指摘する声 - Togetter [トゥギャッター]
外国人が勝手に遺体を埋葬する、「闇土葬」が流行っているらしい。— 東村十蔵 (@yumeoyaji1973) 2025年8月13日
なんだよ闇土葬って。
ただの死体遺棄で事件だろ。
掘り返して身元調べて逮捕だろ。
【速報】“置き石マーキング” を認める供述始める「空き家か確かめるために置き石をしていた」 灘区の住宅に侵入したなどの疑いで逮捕の20代男 兵庫県警が置き石事案との関連を慎重に捜査 | MBSニュース
大阪メトロ、ニュートラム、四つ橋線は終電後も運行 万博アクセス路線ストップ - 産経ニュース
あのね、1年生部員が正座させられ、殴られ、蹴られ、ビンタされ、便器や性器を舐めさせられ、口止め料として金銭を要求され、監督から「嘘つくな!」「2年生の試合がなくなってもいいのか?」など威圧的な言動がなされるのは「いじめ」なんかじゃなくて、「暴行罪」「傷害罪」「強制わいせつ罪」「恐喝罪… https://t.co/9cd2VDFQ6Z pic.twitter.com/pDKALetui8— 新田 龍 (@nittaryo) 2025年8月13日
広陵高校の校長が8月10日の記者会見で出場辞退理由として挙げた、①「寮の爆破予告」②「生徒が不審者に追いかけられた」について、8月12～13日に、広島県と広島市の関係部局に現況や今後の態勢などについて確認、要望等を行いました。…— むくぎ太一(広島市議会議員/安佐南区) (@mukugi_taichi1) 2025年8月13日
ロシア軍、1日で最大級の領土掌握 米ロ会談控え緊張高まる 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
赤沢経済再生相、石破首相が総裁選再挑戦なら「応援したい」 | 毎日新聞
福井県 沖合で死んだイルカ 海水浴客をけがさせたイルカと断定 | NHK | 福井県
新幹線が高架上で「すげぇ行列」 九州豪雨で避難、教訓は6年前に [熊本県]：朝日新聞
ミャンマー軍政、拘禁施設で拷問常態化 国連調査報告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
栃木 県立高校の教諭逮捕 女子更衣室に小型カメラ設置し盗撮か | NHK | 栃木県
生活保護の最高裁判決 内容は？なぜ違法？今後の焦点は？厚労省が初の専門家会議 対応取りまとめへ | NHK | 厚生労働省
京浜急行電鉄・川俣幸宏社長 品川駅大改造、再開発の効果を沿線に トップに聞く | カナロコ by 神奈川新聞
イスラエルの国防相と参謀総長がまた衝突、深まる確執 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
石破首相の戦後80年見解「近隣国と新たな歴史問題に」と警戒 国際政治学者の細谷雄一氏 - 産経ニュース
プリンターやデスクトップパソコンは持ち込まないで……韓国のスターバックスが客に自粛要請 - BBCニュース
橋下氏 生ＴＶで何度も謝罪→大阪民泊で外国人客の路上タバコ散乱、ゴミ騒音ＶＴＲ見て蒼白「特区民泊推進した僕の責任です。申し訳ありません」 想定も対策不十分でした/芸能/デイリースポーツ online
「歓迎されていない」バンス米副大統領の休暇先で抗議デモ 英 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
参政党初鹿野議員への告訴受理 名誉毀損疑い、神奈川県警 | NEWSjp
森友文書「手控え」開示 メールに「与党と調整」、手書きで「忖度」 [森友学園問題]：朝日新聞
株高速取引の相場操縦、課徴金引き上げへ 金融庁が金融商品取引法の改正検討 - 日本経済新聞
東京－大阪を150円で移動、「中人」チケットで入場も「無賃乗車当たり前」撮り鉄万引犯 - 産経ニュース
阿波踊りに全集中 「鬼滅連」が登場！【徳島】（2025年8月13日掲載）｜JRT NEWS NNN
【速報】大阪・関西万博周辺で電車が運転停止— 報道ステーション＋サタステ (@hst_tvasahi) 2025年8月13日
｜
万博会場と大阪市内を結ぶ、大阪メトロ中央線でコスモスクエア駅〜大阪港駅間での設備点検のため、中央線夢洲駅から長田駅の間で運転を停止しているということです
万博会場にはまだ多くの来場客が残っていて、影響はしばらく続きそうです pic.twitter.com/6PEbRlKv7Z
【万博】混乱から一夜明け来場者が帰路に 大阪メトロが運転再開 - YouTube
帰宅ラッシュに突然の足止め 万博会場で夜明かし「疲れ取れない」 [大阪府] [大阪・関西万博2025]：朝日新聞
大阪メトロが謝罪 運転見合わせの原因は「停電」 万博で帰宅困難者が多数発生…復旧めどや代替輸送の状況などを来場者に伝えることに課題 | MBSニュース
博覧会協会「多くの方が大変な思いをされ大変心苦しい」大阪メトロ運転見合わせで万博来場者が足止め 熱中症の疑いで３６人が搬送 | MBSニュース
【速報】運転ストップの原因は「導電レールの停電」大阪メトロが緊急記者会見で謝罪「ご迷惑おかけしたことを心からお詫び」 中央線が「8時間運転見合わせ」約3万人の万博来場者の帰路を直撃 | MBSニュース
万博会場で帰宅困難者が発生…一夜明けオープンした会場の様子は？地下鉄の運転見合わせ影響「交通手段が全くないことに恐怖覚えた」【中継】 | MBSニュース
大阪 万博会場 大阪メトロと博覧会協会が会見「大変心苦しい」最寄りの地下鉄 夢洲駅が閉鎖で大勢足止め | NHK | 大阪・関西万博
大阪・関西万博周辺で電車が運転停止になったのでオールナイト万博をすることに「こんなガラガラな会場レア！楽しい！」 - Togetter [トゥギャッター]
#null2 は今夜は夜通し輝いてることにしたので遊びにきてね #expo2025 pic.twitter.com/iCLnZt57Hp— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) 2025年8月13日
一夜明けて『オールナイト万博』というガチ勢でも滅多に経験できない、非常にレアな唯一無二の時間を楽しく過ごせました。私が実際に目にした現場の状況を詳しく呟いていきます。— ワク²させてよ!!からかい上手の西兄さん(超武闘派×無党派)💙🤍 (@west1124) 2025年8月14日
○万博周辺のお客さんから怒号は飛び交っていない
○急患者の為に皆んなスマホのライトで位置を知らせて助け合ってた…
一緒に #オールナイト万博— Netherlands Pavilion at Expo 2025 Osaka Kansai (@NLexpo2025) 2025年8月14日
を過ごしてくれてありがとう〜！ https://t.co/Fc178UgY2o
きちんと伝えないと。— はむちゃん (@hamu_cha_n_) 2025年8月14日
その700人は万博会場に残って楽しんでいた人たちだよ。
一夜明かすことなく帰りたい人は帰れたんだから。 https://t.co/jgglxzxdgo
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「洗濯屋に洗い物を出したら僕のオリジナルTシャツを洗濯屋のおっさんが着てた」ベトナム在住の人が挙げる”ベトナム10大事件簿”...文化の違いに圧倒される - Togetter [トゥギャッター]
『転売屋を批判するならビックリマンのチョコ捨てた事ないのか？』←した事ない— 永遠の蒼 (@sioagisoluto) 2025年8月13日
『映画館でスマホ弄るの批判する奴は上映中にスマホ触った事ないのか？』←した事ない
『傘盗むのを批判する奴は困った時にやった事ないのか？』←した事ない
なんで世間一般を自分と同レベルだと思うのか？ https://t.co/IrG9dAEbEs
「可愛くなったらあんな事したい」— ぐ🐈 (@sushi_3maida) 2025年8月12日
「お金ができたらあんな事したい」
は、いつか
「もう少し若かったらあんな事したかったな」
に変わります。
なので、今やってください。なんとかなるんで。
旅館のバイトしてた時に来られるととにかくマナーが悪くて憂鬱な団体は教員と警察官だったが、別格としてウィーン少年合唱団はガチでヤバかった - Togetter [トゥギャッター]
オールナイト万博。— rayangle (@rayangle_aika) 2025年8月13日
人工芝沿いに靴を脱いで揃えてるw pic.twitter.com/j0oOVaaJ3y
オールナイト万博のライブ配信見に行ったらラジオ体操してて草— ひっきー (@HickyRwolf) 2025年8月13日
#オールナイト大阪 pic.twitter.com/dYUeoQFCGh
豊田市博物館入り口の傘置きが面白かった。アクリル板が浮いてるなと思いきや、よく見ると傘に見立てたフェイクの柱が数本。 pic.twitter.com/U5FyR0mN8Y— RYO SUGAHARA (@pokasue) 2025年8月13日
雑誌「美術手帖」の編集長『イオンモールしかない田舎には美術の美もない』→炎上 「田舎から上京して数ヶ月のイキリ大学生みたいなことを言っていて、もはや微笑ましい」 - posfie
万博で、「ママが近鉄の店にいるってラインしてきたけど分かんないや、どこだろう？」と標準語イントネーションのパパ＆お子ちゃまの声がすぐ横で聞こえたので「近鉄ね、この並びのあそこのお店よー」と教えたら「大阪の人ってすぐ声かけてくるって本当なんだね……」とコソコソ言ってるの聞こえたwww— 笑顔で決めろ (@Smilebomber461) 2025年8月13日
「茹でた麺だけのソーメンを麺つゆだけで食べてうまいと言う」人がいるのは「その人の育ちが悪いから」じゃなくて「日本の食品メーカーの人たちが頑張ったから」だと思うやで— 山吹オルカ🅨オタク医師時々VTuber (@YamabukiOrca) 2025年8月13日
ありがとナス！
ほしい物リストで購入して頂いたスポットクーラーは猛暑日を中心に屋外でも活躍中！— 盛岡市動物公園 ZOOMO (@moriokazoo) 2025年8月14日
グレビーシマウマのオス、“ラガー”も最初は見慣れぬ機械と音にびっくりし、なかなか近づきませんでした。
冷風が当たる辺りに好物のペレットや青草をまいて呼び続けた結果3日後にはこの通り。快適に過ごしています！ pic.twitter.com/MWk3REV8cB
天下の奥羽本線がこんな姿に、、😢 pic.twitter.com/waqT3wHCnB— れいこん (@Series_E3) 2025年8月14日
野生鳥獣救護センターです🦜— 京都市動物園（公式） (@kyotoshidoubut1) 2025年8月13日
本日は放野のお知らせです👋
7月に搬送されたメジロです。
衝突事故のようだ、との稟告でした。重度の神経症状を呈しており、搬送されてから数日はぐったりとして顔色もすぐれませんでした(画像1)。(鳥の顔色…表情筋もないのに、どうやって分かるの？と思われるかも→ pic.twitter.com/8WPyot76Je
万博で万引きの疑いで大学生2人が逮捕された事件、他にも無賃乗車、不正入場の疑いも発覚する「これ以上イメージ下げないでくれよ」 - Togetter [トゥギャッター]
東京で一番かっこいい自家製コーヒー牛乳 秋葉原ミルクスタンド - 今夜はいやほい
日国余滴 第2回 「中抜け」の語の謎｜小学館辞書編集室「ことばのこまど」
何遍も言うけど狂犬病ワクチンを犬に打たせるのは法律で義務化されてます。— ばりすた☕脳神経内科医 (@bar1star) 2025年8月13日
なので狂犬病ワクチンを打たせないよう呼びかけるツイートは、「違法行為の助長」で通報しています。 https://t.co/eGKXAEJAU8
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Cursor導入から4ヶ月、Androidエンジニアが実感した開発効率の劇的変化 - Tabelog Tech Blog
「LLMはコンテキストがすべて」かもしれない
STARTO社 所属アイドルグループのライブ配信かたる「なりすましアカウント」 発信はすべてバングラデシュ | NHK | IT・ネット
リチウムイオン電池内蔵 モバイルバッテリーなど 回収とリサイクルが義務化へ | NHK | 環境省
2025年4-6月の自作ペンプロッタを愛でる会｜自作ペンプロッタを愛でる会
Claude Codeでできることを一通りまとめてみた
Claude Codeに「QA専門エージェント」を組ませたらテスト内容が劇的に変わったお話 - kubell Creator's Note
出向先の社外秘資料を撮影して持ち出していた事案についてまとめてみた - piyolog
決算:会計ソフトのフリー、創業以来初の最終黒字13億円 25年6月期 - 日本経済新聞
PRごとのテスト生成を支援するJust in Time Testという仕組み - freee Developers Hub
GPT-5の凄い能力～論文を読ませて応用課題が解けるようになった……と思ったけど、Gemini 2.5 Proも解けるようになっていた件
NTTデータグループとグーグル傘下企業 AIエージェント共同開発 | NHK | 生成AI・人工知能
Google Cloudとグローバルパートナーシップを締結し、業界に特化したエージェント型AI導入とクラウドのモダナイゼーションを加速 | NTTデータグループ - NTT DATA GROUP
【PHP8.5】PHP8.5の新機能 #rfc - Qiita
Black Hat USA 2025 参加レポート | 技術者ブログ | 三井物産セキュアディレクション株式会社
やっぱアマプラの広告うざいな— 🦎みーでる🦎 (@Meedel_purin) 2025年8月13日
広告とともに楽しめる訳ないだろ pic.twitter.com/7GXJgEoWEx
Gitはどのようにファイルを管理しているのか？
さくらのクラウドでつくるワークフロー: Workflowsをやってみよう(1) | さくらのナレッジ
先ほど著作権の主張の撤回が確認できました— 宮間めさの@聯合艦隊建造系VTuber (@teikenCG) 2025年8月14日
MuserkではなくてJASRACが撤回した形なので
JASRACが介入した形だと思います。
ただ海外のAIに頼り切る著作権団体と連携を続ける代償は多くの方に知ってほしいので該当ポストは残したままにします。… https://t.co/LTC4HEUt4W pic.twitter.com/h88eR3s0i6
Muserk Rights Managementが著作権を主張してきた該当部分です— 宮間めさの@聯合艦隊建造系VTuber (@teikenCG) 2025年8月13日
「空襲警報」に著作権を主張しています。
クズという言葉でも言い表せられない下劣な行為
ちなみにBGMはaudiostockのロイヤリティフリーのものです pic.twitter.com/3hRoSq3acH
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
SNSがない時代の幼馴染との思い出（0/8） pic.twitter.com/shjY4fMihV— AK壱乃 8/17【２号館こ08b】 (@ichi_no_kuchi) 2025年8月12日
『ジョジョ』ヴァニラ・アイスの特徴だけまとめたらちょっと美少女っぽい→ミリしら美少女ヴァニラ・アイスが量産される事態に「本物は悪魔みたいなおっさん」 - Togetter [トゥギャッター]
会社のネットが止められた話(1/4) pic.twitter.com/KZDe4uTfiO— 桜真咲🟡 8/17夏コミ2日目*南 ａ47a (@masaki_sakura) 2025年8月13日
手塚治虫は神格化されすぎて「締め切り前によく逃亡してた」とか「夜中に突然『メロンを食わないと描けない』と言った」などの面白クズエピソードがドラマとかだとほぼ省略される - Togetter [トゥギャッター]
30年前にエヴァンゲリオン放送が始まり「ネットで世界に配信しようぜ！」と翻訳プロジェクトが立ち上がった…参加した人が語る、当時のアニメローカライズ事情 - Togetter [トゥギャッター]
「光が死んだ夏」は公式では基本的に「青春ホラー」として宣伝しています。— モクモクれん (@mokmok_len) 2025年8月13日
BLかブロマンスかはさておき、私は「ロマンスではないクィアの話」として描いているつもりです。
詳しい説明は下記のブルースカイの固定ツイートでしています↓ https://t.co/Fc1qHGuZOd
光が死んだ夏のジャンルについては読んだ人が自由に考えるものという意見は変わっていないですが、恋愛や性の話から取り残された人たちにも寄り添う話であるべきだと思っているので私は「青春ホラー」と説明してます。— モクモクれん/Mokumokuren (@mokmok-len.bsky.social) 2024-11-07T12:32:08.766Z
属性を問わず様々な人に共通する「"普通"になれない、居場所がない恐怖」が肝だと思ってます。
当社および当社所属タレントに対する権利侵害行為への対応状況について | カバー株式会社
あかざ。 pic.twitter.com/8ks3WzyDzR— かでぃ。 (@kadikadipyuuun) 2025年8月14日
怪談の日なので、人形の4コマです#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/WUVaDhVa8S— 雪のヤドカリ (@yukinohotel) 2025年8月13日
TVスポット15秒（わくわく篇）｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube
TVスポット15秒（共感篇）｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube
『BIOHAZARD Survival Unit』シネマティックトレーラー - YouTube
『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』新キャラクターPV - YouTube
“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” – Ending Theme "JANE DOE" Teaser／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ED「JANE DOE」 - YouTube
TVアニメ「Turkey!」 スペシャルコメンタリー｜岩田陽葵×井上喜久子 - YouTube
【王都グランセル】地域紹介 #空の軌跡the1st - YouTube
『オーバーウォッチ 2』ゲームプレイ・トレーラー：ウーヤン - YouTube
『アーケードアーカイブス アクアジェット』配信開始！ - YouTube
「発明なのだ！」2025年8月13日の日記｜品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）
「モルカー」見里監督がネトフリで『マイメロ』を制作「ピアノちゃん戦闘シーンは『ジョン・ウィック』『悪女』のバイクシーンを参考にしました」観た人の感想「割と全話ホラー」 - Togetter [トゥギャッター]
2025年8月14日
✧･*---------------------✧･*— にじさんじ公式🌈🕒 (@nijisanji_app) 2025年8月14日
にじさんじから
４名のライバーがデビュー！
✧･*---------------------✧･*
「今宵、××と夢を見る。(略称：よいゆめ)」
"和妖"折衷ガールズバンドと、
終わらない夢を見ませんか？
詳細https://t.co/7X7jw1wOeR#にじさんじデビュー #yoiyume pic.twitter.com/LWsB7Juu3V
かぐや姫は月に帰りたくない pic.twitter.com/9iVdWOERhF— 小雨大豆（自主連載中） (@kosamedaizu) 2025年8月13日
シャーク・ミーツ・ガール ① (1/3) pic.twitter.com/PrgN0J8RIK— 棚木防衛けもケット16《O-03》 (@tanagi_boboboei) 2025年8月10日
2025年8月13日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
音楽はかつて“軍需品”だった 〜幻の楽譜に描かれた戦争〜 - NHK
八村選手トークショー— Makoto (@MKT594) 2025年8月13日
ジョーダンブランド契約の話
もともと明成高校時代にミズノを履いていたのでミズノと契約するつもりだったが、他複数社からオファーが来ていたそう。
その中でジョーダンブランドの見学に行くと特大WELCOME RUIバナーで歓迎ムード。社員さん100人くらいで待機してお出迎え。… pic.twitter.com/HwSeLpu1oK
米女子バスケで「大人のおもちゃ」の投げ込み相次ぐ、選手に直撃も(1/2) - CNN.co.jp
映画チェンソーマンレゼ編のエンディングテーマ「JANE DOE」を作らせていただきました。そしてゲストシンガーとしてまさかの宇多田ヒカル @utadahikaru… pic.twitter.com/JgkvsGHhra— 米津玄師 ハチ (@hachi_08) 2025年8月13日
◆新商品（衣・食・住）
収穫して24時間以内に搾汁した、ジューシーなぶどう果汁のみを33%使用！残暑や秋の始まりに、ぴったりの本格的な美味しさ！合計3組様（1組最大6名様まで）を山梨県甲州市勝沼町のぶどう狩りにご招待♪「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」2025年8月19日（火）より全国発売｜赤城乳業株式会社
