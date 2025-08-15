2025年08月15日 13時15分 ハードウェア

中国政府がDeepSeekの新AIモデル「DeepSeek-R2」をHuawei製チップで開発するよう求めたが失敗してリリースが遅れているとの報道

by Tim Reckmann



中国のAIスタートアップであるDeepSeekは、2025年1月に少ない計算リソースで高いパフォーマンスを実現した推論モデル「DeepSeek-R1」をオープンソースでリリースし、大きな話題を集めました。ところが、新たなAIモデルである「DeepSeek-R2」のリリースは、中国政府がAIモデルの開発にHuawei製のチップを使うように要求したせいで遅れていると、経済紙のフィナンシャル・タイムズが報じています。



DeepSeek’s next AI model delayed by tech issues with Chinese chips

https://www.ft.com/content/eb984646-6320-4bfe-a78d-a1da2274b092



DeepSeek's launch of new AI model delayed by Huawei chip issues, FT reports | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/deepseeks-launch-new-ai-model-delayed-by-huawei-chip-issues-ft-reports-2025-08-14/



DeepSeek reportedly urged by Chinese authorities to train new model on Huawei hardware — after multiple failures, R2 training to switch back to Nvidia hardware while Ascend GPUs handle inference | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/deepseek-reportedly-urged-by-chinese-authorities-to-train-new-model-on-huawei-hardware-after-multiple-failures-r2-training-to-switch-back-to-nvidia-hardware-while-ascend-gpus-handle-inference



DeepSeek-R1はトレーニングコストがOpenAIの推論モデル「o1」の約3％程度だといわれており、コストに対する理論的な利益率は1日あたり最大545％に達するとのこと。また、モデルデータが公開されているため、ユーザーがサーバーやローカル上で実行できるようになっている点も注目されています。



DeepSeekはなぜこんな大騒ぎになっていて一体何がそんなにスゴいのか - GIGAZINE





そんなDeepSeekの次世代モデルである「DeepSeek-R2」は2025年5月にリリースされると報じられていましたが、5月末から2カ月以上が経過した記事作成時点でも発表されていません。その理由についてフィナンシャル・タイムズは、中国政府の介入が原因だったと報じています。



一連の事情に詳しい3人の証言者によると、中国政府はDeepSeekがR1の学習に成功したことを受けて、従来のNVIDIA製ハードウェアではなくHuawei製のAIチップ「Ascend」ベースのプラットフォームを使うように促したとのこと。



DeepSeekは中国政府の指示を受け入れてR2の開発にHuawei製チップを導入しましたが、すぐにパフォーマンスの不安定性やチップ間接続の遅延、Ascendのソフトウェアプラットフォーム「CANN」の制限といった問題に直面しました。



Huaweiは問題の解決に向け、DeepSeekのデータセンターにエンジニアチームを派遣したそうですが、Ascendプラットフォームでのトレーニングは一度も成功しなかったとのこと。情報筋はフィナンシャル・タイムズに対し、DeepSeekがHuawei製チップでの開発に失敗したことで、R2のリリースが遅れていると語りました。



by Kārlis Dambrāns



最終的にDeepSeekは、「R2モデルの学習にはNVIDIA製チップを使用し、推論にはHuawei製チップを使用する」という選択をしたそうです。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは、「この混合アプローチは、好みというよりも必要性から生まれた妥協案と言えるでしょう」と指摘しています。



その一方で、中国ではNVIDIA製チップが不足しているため、DeepSeekの顧客の多くもHuawei製ハードウェアでR2を使用することになります。この点を考慮すると、新しいAIモデルがHuawei製ハードウェアで動作することを保証するのは理にかなっているとTom's Hardwareは述べました。

