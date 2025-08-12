2025年8月12日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』『スクライド』などを手がけた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』キャラクターデザインの近藤勝也さんがタッグを組むオリジナル劇場アニメ『パリに咲くエトワール』が2026年3月13日(金)に公開されます。近藤勝也さんのコメントによれば、2018年ごろ「イメージ画だけでも」と声をかけられて企画に参加したとのことで、原画でも参加しているとのことです。

劇場アニメ『パリに咲くエトワール』公式サイト
https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/

©「パリに咲くエトワール」製作委員会

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
米がmRNAワクチン支援中止、研究者「信じがたい」　効果は実証済み - 日本経済新聞

ケネディ米厚生長官のワクチン研究撤回要請、医学誌が拒否 | ロイター

“飛ばないテントウムシ”でアブラムシを防除。天敵農薬を圃場に定着させる試み｜マイナビ農業

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「どれをスキャンしても1パック分の値段になると」発泡酒6缶1パックを盗んだ疑い…セルフレジでパッケージではなく缶のバーコードをスキャン…男は容疑を否認〈北海道札幌市〉

英料理サイトのパスタレシピにイタリアで抗議の声　正しくない材料を記載、大使に書簡も - BBCニュース

【独自】２３年産の米不足は「大凶作」並み　農水省試算で最大５６万トン / 日本農業新聞


【独自】中国、海自艦に警告射撃2発　海図操作ミスで領海誤侵入|47NEWS（よんななニュース）

【速報】広陵高校、甲子園大会辞退　高野連が会見 - YouTube


「してねぇっつってんだろ！」神谷代表　街頭演説中の“人種差別”批判に大声で激怒…反対勢力に「参政党を応援しないといけない」と主張 | 女性自身

朝鮮人虐殺：終戦前後デマ拡散、スパイ容疑　朝鮮人虐殺、南樺太各地で　ソ連捜査資料から明らかに | 毎日新聞

福岡・宗像市で女子高校生が用水路に転落　700メートル流され自力ではい上がる｜【西日本新聞me】

英国、外国人犯罪者の強制送還制度を拡大へ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

英国行きのトラックに隠れた移民15人、低体温症で救助 仏　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ＮＺもパレスチナ国家承認を検討中、9月に正式決定へ | ロイター

オーストラリア、パレスチナ国家承認へ　主要同盟国内で米国の孤立深まる - CNN.co.jp

ロシア、イスラエルのガザ市占領計画を非難　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、首都ワシントンに州兵派遣　警察を連邦政府指揮下に | ロイター

日経平均株価 終値4万2718円 史上最高値更新 なぜ？ 今後は？ | NHK | きょうの株価

トランプ関税とアベノミクス　共通の「誤り」とは　野口悠紀雄氏 | 毎日新聞

トランプ氏、首都に州兵派遣表明　犯罪が「制御不能」　統計上は減少 | 毎日新聞

USスチールの米製鉄所で爆発　2人死亡、10人けが - 日本経済新聞

【速報】インド最高裁「全野良犬を収容せよ」|47NEWS（よんななニュース）

USスチール工場で爆発 2人死亡 少なくとも10人搬送 原因調査へ | NHK | 日本製鉄 USスチール

フィリピン“自国のEEZ内で中国の船2隻が衝突” 南シナ海 | NHK | フィリピン

【大雨】熊本で記録的大雨 北陸 九州で土砂災害に厳重警戒 雨雲レーダーも 熱中症に警戒を | NHK | 気象

関税措置めぐり参議院でも赤澤大臣が説明へ 衆議院と同じ15日 | NHK | 関税

埼玉 飯能市長選落選の元市議を逮捕 公選法違反の買収の疑い | NHK | 埼玉県

イスラエル全土でのゼネストを人質の家族が呼びかけ、ガザ戦闘エスカレートに猛抗議 - CNN.co.jp

《深夜に猫地面にたたきつける動画》マルタで“猫殺し”容疑で逮捕の慶應卒エリート・オカムラサトシ容疑者の凶行と、マルタ国民の怒号「恥を知れ」「国外に追放せよ」｜NEWSポストセブン

英ロンドン中心部に中国の「スーパー大使館」建設計画、身の安全危惧する住民 - CNN.co.jp

ガザでアルジャジーラ記者ら5人死亡 イスラエル攻撃　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

大阪万博チケット、運営赤字回避の想定ライン到達　目標達成は見通せず - 日本経済新聞

南シナ海で妨害行為の中国船同士が衝突　海警局の船、航行不能の可能性　比スカボロー礁 - 産経ニュース

「ガザでホロコースト」 ユダヤ教聖地「嘆きの壁」に落書き 　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

大阪 寝屋川市「特区民泊」制度からの離脱 大阪府に申し立て | NHK | 大阪府

「間違った正義感だった」SNSで抗議を呼びかける「犬笛」斎藤知事や兵庫県問題めぐり"吹いた"人語る後悔　きっかけで夢絶たれた落語家も　斎藤知事「誹謗中傷やめるべき」”一般論”に終始〈カンテレNEWS〉 - YouTube


グレタさんら、支援船団で再びガザへ「イスラエルの違法な封鎖破る」　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

福岡 高島市長がSNSで謝罪 香椎川氾濫の投稿を“虚偽”と指摘も 実際に氾濫していた可能性が高いと分かり | NHK | 福岡県

イスラエルはガザで「人間性失った」 イタリア国防相　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ガザ市制圧は「生ぬるい」 イスラエル極右、ガザ全域の制圧と入植を要求　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

米首都ワシントンに州兵投入へ　トランプ大統領「緊急事態」宣言|47NEWS（よんななニュース）

「自衛隊のミサイルが命中した」「自衛隊標的機が衝突した」…年々盛り上がる「日本航空123便墜落事故」の陰謀論を徹底検証《NHKは「偽動画であり…」と回答》 | 文春オンライン

仙台の一等地が8年「廃虚」のまま　なぜ「札仙広福」で水あけられる [宮城県]：朝日新聞

広島の被爆電車に乗って　「女学生の運転士第1号」だった97歳の被爆者　ただ呆然と眺めた焼け野原の記憶をたどる｜FNNプライムオンライン

マドンナさん、ローマ教皇にガザ訪問を訴え　「もう時間がない」 - CNN.co.jp

「人間がやることではない」日本軍が東南アジアで行った“華僑粛清”その実態

【速報】仏で大量のクラゲが詰まり原発停止|47NEWS（よんななニュース）


作家・目取真さん宅の捜索は「行きすぎた規制、弾圧」　県警本部前で75人が抗議　沖縄・那覇市　辺野古新基地問題 - 琉球新報デジタル

「参政党のモデルは共産党と公明党です」　元共産党員の創立メンバーが明かした組織体制・資金獲得の秘密とは | NEWSjp

520人が犠牲になった修理ミス　墜落機内で残した言葉と事故原因：朝日新聞

【速報】ウクライナ大統領、領土引き渡し拒絶|47NEWS（よんななニュース）

「日本は逃げる男の天国」ろくに養育費を出さなくても責任なし…女性の絶望と怒り | NEWSjp

江戸川区、公園清掃を「シルバー人材」から「ボランティア」に切り替え？　突然発覚でお年寄りは驚き、嘆く：東京新聞デジタル


ハッピーセット®販売に関する大切なお知らせと当社の対応について | ニュースリリース | マクドナルド公式

このたび実施いたしましたハッピーセット®「ポケモン」ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております。日頃よりマクドナルドをご利用のお客様にご不便をおかけしてしまったことに加え、店舗で働くクルーの皆様、近隣にお住いの住民の皆様、テナント入居先のオーナーの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

マクドナルドは、ハッピーセットの転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません。このたびの状況は、私たちが長年大切にしてきた「お子さまとご家族に楽しい食体験を提供する」という理念やレストランとしての姿勢に明確に反しており、当社の対応が不十分であったことを厳粛に受け止めております。再発防止のため、以下の対応を早急かつ徹底して講じてまいります。


マクドナルドのハッピーセットがアンハッピーセットになっている「ポケモンカード抜いて近くの建物に食べ物を捨てている」 - Togetter [トゥギャッター]







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「突然ごめんなさい。あなたの出産予定日はいつ？」買い物をしていたら、後ろからご婦人に声を掛けられ、「あなたみたいに若い子が命を抱えて生きているのを見ると嬉しいわ」と言われた話 - Togetter [トゥギャッター]

水の色が青く見える風景写真の場所、実際は全く青くない→どこまでの加工が良いのか、そもそもなぜ叩かれるのか話題に - Togetter [トゥギャッター]


鹿児島の記録的大雨で起きた土石流が、「砂防ダム」で完璧にコントロールできている映像を見ると、いざという時のためにインフラ整備する重要性を感じる - Togetter [トゥギャッター]


東京駅で売っている仙台の炙りえんがわ寿司、めっちゃ美味い「脂っこいのでシェアするのが丁度良いかな」 - Togetter [トゥギャッター]



人のお金を預かる系の仕事をしている上で、ご家族が突然亡くなってしまった時に遺族が本当に助かった！と言っているのがこれ→大変だった体験談や役立つアドバイスも集まる - Togetter [トゥギャッター]

ホテルの電気なんでもいいからanimateのポイントカード刺してる→注意喚起や「やめてほしい」という声も寄せられる - Togetter [トゥギャッター]

「夏休みなんかなくなればいい」　物価高で広がる子供の体験格差 | 毎日新聞

「日本の地方空港、多すぎない？」に寄せられる非常時の意味「日本に必要のない空港は存在しない」 - posfie


田舎で夢だったカフェを開業した知人、コーヒー1杯で5時間居座る老人に「値段が高いからカップのギリギリまで入れろ」と言われ2年で閉業してた「マーケティング不足では」 - Togetter [トゥギャッター]

ドラレコが一時品薄になったあの事件から6年が経過...事件後犯人と無関係な女性が「ガラケー女」と勘違いされデマを拡散されていた - Togetter [トゥギャッター]



お盆中に坐禅体験の申し込みがあり、「お盆中ゆえ対応できない」旨を伝えたが、先方は合点がいっていない様子だった… 「お盆は僧侶が忙しい」という感覚はもはや共有されていないのかもしれない - Togetter [トゥギャッター]

「家事はひとり暮らしの大学生にもできるチョロいもの」という意見→非協力的な家族のために行う家事は決してチョロくない - Togetter [トゥギャッター]

九州の豪雨災害で、新幹線が線路の上に並んでいる光景「車庫に入らないの？」→過去の災害での教訓が活かされた正しい保管だった - Togetter [トゥギャッター]


接客サービス業をやっているとわかる、店員に伝わりにくい注文の仕方をわざわざやる客はたくさんいるという話「店員さんを下に見ているのでは」 - Togetter [トゥギャッター]




授乳室は母乳をあげるお母さんが使うスペースであってほしい『夫がミルクをあげる』と使われても、こちらからしたら知らない男性なのでヒヤヒヤする - Togetter [トゥギャッター]






国家公務員一般職、技術系は1682人の応募に合格者1206人...「これは非常にマズイ」と懸念の声「給与や労働環境が悪すぎるし...」 - Togetter [トゥギャッター]

「就職氷河期世代」 問題の本質とは何か？【近藤絢子】【筒井淳也】 | 公 研

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
万博の魔改造ミニ四駆大会で優勝してみた - ニコニコ動画


大阪・関西万博での魔改造レースにロードローラーが挑む - ニコニコ動画


インターネット、対話で相手の考えを変えられる・コントロール出来ると思ってる人がいるけど一生無理だし時間の無駄だから猫の画像でも見てる方が有意義だよ - Togetter [トゥギャッター]

RE: アウトプットができない若者（アウトプット的サムシングを支える技術） - Lambdaカクテル

令和最新版手のひらコンピュータ - Speaker Deck

「そんなん誰が信じるんだよ」自力救済、バズったら報われるが、その一方で取り上げられず透明化されてしまった事件もあるのではないか - Togetter [トゥギャッター]

Claude Codeの全てを可視化！リアルタイムモニタリングダッシュボードで開発効率を最大化

【Hothotレビュー】PCマニアの魂をくすぐるUMPCが6年ぶりの進化！「GPD MicroPC 2」性能も操作性も“本物”だった - PC Watch

福岡市長、河川氾濫伝えるSNS投稿を「偽情報」→事実と判明し陳謝 [福岡県]：朝日新聞

GPT-5が4oよりナーフされてることを証明してみた｜まはー

GPT-5の登場 賢さ・正確性向上の裏で起きた「意外な声」【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

「4oを返せ！」世界で大炎上、GPT-5のアプデがヤバすぎる - すまほん!!

laminate - 文字列からの画像生成を一元管理するコマンドラインツール | おそらくはそれさえも平凡な日々

海底ケーブル損傷 ロシア出港の船長を起訴 フィンランド検察 | NHK | フィンランド

コラム第８８６号：「暗証番号4ケタの起源～またはATMの歴史～」 | NPO Institute of Digital Forensics.

中国にないはずの「Google Pixel」が深センで販売されているワケ　現地で分かった衝撃の事実（1/2 ページ） - ITmedia Mobile

フラットベッドスキャナー「CanoScan LiDE 400」で紙書類を電子化してゆきたいッ!!! - ケータイ Watch

ということで、「Vue Scan」という汎用のスキャナ用ソフトウェアを使うことにした。とっくの昔に生産完了となった古のスキャナーとかでも動かせちゃうという、なかなかスゴいアプリなのだ。


【夏休み特別企画】半日でできる！ 格安ミニPCを使った「宅内」パーソナルストレージ【イニシャルB】 - INTERNET Watch

応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について | 試験情報 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

ペーパー方式からCBT方式（注釈1）に移行予定
（注釈1）
パソコンを利用して実施する試験。受験者は試験会場に行き、用意されたパソコンの画面に表示される問題を読み、キーボードとマウスを用いて問題に解答する。


モバイルバッテリーやスマホ、回収・リサイクル義務化へ　発火多発で：朝日新聞

「ウイルス感染」誘導され…　滋賀の協同組合、7300万円詐取被害 | 毎日新聞

たまに「クレカ情報流出したら怖いから、ショッピングサイトに保存せず、毎回入力してる」という人を見かけるけど、そっちのがリスクが高いという話 - Togetter [トゥギャッター]

グーグルのAI検索、米報道機関に衝撃　サイト訪問不要に　トラフィック激減で事業モデル転換模索（小久保重信） - エキスパート - Yahoo!ニュース

Rails作者のDHHが語るRubyの美しさ

新Codex CLIの使い方

3Dプリンター、あるいは試行錯誤を買う行為｜柞刈湯葉

iPad のケースやスタンドはいくらでもあるが、「LG製の液晶ディスプレイに iPad を立てる専用器具」なんてのはどこにも売っていない。こうした極端に狭い需要を狙い撃ちできるのは、個人で3Dプリンターを持つ強みといえる。


データサイエンスのための数学入門 - O'Reilly Japan

Claude Codeで2週間→3日に短縮！AI駆動開発でWebサイトを爆速リプレイス

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
雪音りうのクリームソーダ屋 - ニコニコ動画


『欠けた月のメルセデス～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～』特設サイト

TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」公式サイト

「Fate/hollow ataraxia REMASTERED」発売日決定PV - YouTube




将棋って男女差が出るような競技じゃない気がするけど、男女混合でしちゃいけないの？ →有識者の解説が集まる - Togetter [トゥギャッター]

比類なき、詩に隠された失われたドイツ流剣術 - ニコニコ動画


子どもが私のスマホで夜通しゲームをしてたことがまた発覚。パスコード解除の手法がもはや不正アクセス→6桁らしく100万通りあるのに - Togetter [トゥギャッター]

食の軍師 WhiteCUL明　魅せろ中華ファミレス真骨頂！ バーミヤン激闘編 - ニコニコ動画


博士の看病をする足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画


東北の地下組織2 - ニコニコ動画


ずんちゃんはアルカディア実機で新作アルカディアソフトが遊びたい！【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画


夫が万博の囲碁大会に出る事になり、折角の機会ということで義母が悪ノリで作った『ヒカルの碁』のサイ風の衣装で参加したら、コシノジュンコ氏から賞を貰うことになった話 - Togetter [トゥギャッター]

とうほう夜雀食堂ファンアニメ オープニング映像公開！ - YouTube


『VRな彼女』で、カノジョがボクの部屋にやってきたぞ！！！ - ニコニコ動画

描いてる漫画を子供達に内緒にしているが、娘にバレたかも→警告ポスト・10万人のママ友爆誕・担当編集と責任を押し付けあう - Togetter [トゥギャッター]

【FC】スーパーピットフォール バグ技禁止RTA 13分28秒 - ニコニコ動画


『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌PV ～Saucy Dog 「スパイス」～【大ヒット上映中！】 - YouTube


涼宮ハルヒ新楽曲『Colorful Starting Line』MV Short ver. - YouTube


【Turkey!】1〜4投目 ダイジェスト映像 - YouTube


【オーディオコメンタリー】「プリパラ」第1話 ～『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」劇場公開記念～ 【期間限定】 - YouTube


「TO BE HERO X」第4弾PV「そして廃墟事件へ」 | フジテレビほかにて毎週日曜 朝9時30分放送中！ - YouTube


【MV】「TO BE HERO X」Episode Theme Song of The Johnnies　リトル&ビッグジョニー編 劇中歌「growL」馬瀬みさき - YouTube


「きみのとなり」スペシャルムービー | TVアニメ「ばっどがーる」#06 より - YouTube


「CITY THE ANIMATION」Original Soundtrack 試聴動画 - YouTube


TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編PV - YouTube


『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』決戦CM第1弾～竈門炭治郎&冨岡義勇vs猗窩座～ - YouTube


「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと Original Soundtrack」 試聴動画 - YouTube


＜特別配信＞『ウルトラマン』第1話「ウルトラ作戦第一号」【ウルトラマンシリーズ60周年記念】 -公式配信- - YouTube


アニメ『タコピーの原罪』全6話配信中PV～東編～ - YouTube


望月あい『漏電』リリックビデオ【カッコウの許嫁 Season2】 - YouTube


望月あい『漏電』（instrumental）【カッコウの許嫁 Season2】 - YouTube


【Turkey!】『幾星霜』スペシャルPV - YouTube


TVアニメ『異世界かるてっと３』ティザーPV | 第3期制作決定！ - YouTube


TVアニメ「太陽よりも眩しい星」第1弾PV |10月2日からTBS系28局にて全国同時放送 - YouTube


TVアニメ『転生悪女の黒歴史』PV第3弾｜2025年10月8日(水)テレビ東京、BS11 ほかにて順次放送開始！ - YouTube


『Ghost of Yōtei』 ”鎖鎌”ゲームプレイ映像 - YouTube


【崩壊：スターレイル】セイレンス キャラクターPV 「海の娘」 - YouTube


【デジモンストーリー タイムストレンジャー】デジライドトレーラー - YouTube


【GITADORA】メタルラブ・メソッド / 周防パトラ feat.BEMANI Sound Team "あさき" - YouTube


アトラスから皆様へ 2025アンケート調査協力のお願い - YouTube


「Dear me, I was...」 Theme 『Strange Journey』 - YouTube


【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV　『San Francisco Katamari Boys Chorus Song』 San Francisco Boys Chorus - YouTube


『空の軌跡 the 1st』プロモーショントレーラー - YouTube


所在不明だった昭和特撮『アイアンキング』ネガフィルム発掘


「街で電動キックボードを見かけたら近寄るな」無免許ノーヘルで公道を走れるなど電動キックボードの注意点を自転車マンガがわかりやすく解説 - Togetter [トゥギャッター]


人気漫画の無理やりな引き伸ばしが減った理由を考察→アニメの区切りや媒体の変化が考察される中、特定の作品の登場によって風向きが一気に変わったと考える声も - Togetter [トゥギャッター]

羽生善治いわく「職業病は腰と足の痛み」、昭和の天才も引退決断…「無理だと判断しました」“正座とケガ”に悩んだ大棋士は渡辺明だけでない - 将棋 - Number Web - ナンバー


“ライトノベル雑誌の終焉”が意味するもの―『ドラゴンマガジン』休刊に寄せて｜文学＋WEB版

「殺陣」の3要素とは何なのか。バトルシーン制作のノウハウをモーションアクターが語る！［CEDEC 2025］

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
グラスワンダー　死去

９８＆９９年有馬記念などＧ１・４勝のグラスワンダー死す　３０歳　産駒にスクリーンヒーロー　孫にモーリス　尾形充元調教師「グラスワンダーで私は男になれた。ありがとう」/うま屋/デイリースポーツ online


米米CLUB - 浪漫飛行 / THE FIRST TAKE - YouTube


第107回全国高校野球選手権大会 代表校の出場辞退について | 日本高等学校野球連盟

「広陵は辞退などする必要はない」93歳の日本球界大御所がSNS騒がす広陵の“暴力事案”にモノ申す…1回戦対戦相手の「握手拒否」事件には「やってはならない行為」と激怒 – 本格スポーツ議論ニュースサイト「RONSPO」

1人の生徒から見た広陵高校｜よーた

広陵、高校野球選手権大会の出場辞退　「暴力の情報、重く受け止め」 - 高校野球 [広島県]：朝日新聞

広陵の騒動「SNSのせい」に広島市議が異議「学校側が被害者ポジション」「オールドメディアの利害が一致」指摘/サブカル系/芸能/デイリースポーツ online

広陵高校の事件、体育会系がヤバいというより「周囲から隔離された環境で厳しい上下関係に従事させる集団」が危ないのでは - Togetter [トゥギャッター]

広陵の件は最初から人権の軽視が問題だが、それを止めたのが「さらなる人権侵害による誹謗中傷」だったのが現代の日本の姿を表している？ - Togetter [トゥギャッター]

広陵高校、よりにもよって8月10日に甲子園出場辞退を発表してしまったせいでそっち方面でネタにされてしまう - posfie

瓦解に向かう〝聖域〟──広陵高校へのSNS告発が揺るがす、高校野球の「伝統」と「メディア利権」（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース

広陵高校、危機管理の対応がマジで二択を間違い続けている「このままだと日大コース、はたまたPLコース」 - Togetter [トゥギャッター]

過激な投稿の前に「仕事失うリスク」認識を　広陵の暴力事案巡り | 毎日新聞

異例の「大会期間中」広陵の甲子園出場辞退　学校と高野連、後手後手の判断が大騒動に発展 - 産経ニュース

甲子園辞退、選手たちは「失意のどん底」　広陵校長の苦渋の決断 | 毎日新聞

SNSで個人攻撃、真偽不明情報も…　専門家ら警鐘　広陵・暴力事案 | 毎日新聞

高野連会長　広陵は「けじめとして辞退」学校からの報告事例は「年間１０００件以上」と明かす　ＳＮＳ対応にも言及「迅速に対応していかないといけない」/野球/デイリースポーツ online

日本高野連会長「暴力を一切認めない姿勢を求めていきたい」各校不祥事は年1000件以上 - 産経ニュース

広陵高校、甲子園辞退せずに強行参加して1回戦だけ出て顔と名前を全国に晒してから辞退って、考えられる選択肢の中で最悪のシナリオなのでは？ - Togetter [トゥギャッター]

「遅すぎる」選手の顔と名前が公開された状態での広陵高校の甲子園辞退決定、判断が早ければデジタルタトゥー化を防げたのでは？と反応相次ぐ - Togetter [トゥギャッター]

広陵高校の一連の炎上で爆破予告を受けたり、生徒が登下校で追いかけられる事態が発生したらしい→正義感の暴走で無関係の生徒を巻き込むのは私刑の成れの果てでしかない - Togetter [トゥギャッター]

甲子園出場辞退で広陵校長「爆破予告もあった。人命最優先で辞退に踏み切った」　広陵校長記者会見・一問一答（1） - 産経ニュース

【甲子園】出場辞退の広陵に１回戦で敗れた旭川志峯・山本博幸監督　「何も感じないです」 - スポーツ報知

部員の暴力問題がSNSで拡散されていた広陵高校、2回戦出場辞退へ 判断が遅いという声も - Togetter [トゥギャッター]

【動画】広陵高校が甲子園出場を辞退　誹謗中傷や寮に爆破予告「生徒らを守ることが最優先」：中日新聞Web

【ノーカット】広陵高校が甲子園出場辞退「生徒らを守ることが最優先」　暴力事案で第三者委員会の調査中 - YouTube


広陵　甲子園大会出場辞退「全校生徒を守ることが最優先」　暴力事案「再発防止に全力を注ぐ」 - スポニチ Sponichi Annex 野球

２回戦辞退の広陵に爆破予告　生徒も追いかけられる事態に　「大会運営にも大きな支障」辞退理由を明かす　「苦渋の決断」校長は後悔も口に/野球/デイリースポーツ online

江川紹子氏　広陵高校の暴力事案で私見「一番気になるのは被害生徒が転校した、という点。なぜ…」/芸能/デイリースポーツ online

【甲子園】辞退の広陵・中井監督は辞任しない方針で「調査期間は指導から外れてもらう」堀校長 - 高校野球夏の甲子園 : 日刊スポーツ

【甲子園】広陵が出場辞退　暴力行為事案に堀正和校長が会見で明かす　１回戦勝利もＳＮＳで騒動収まらず - スポーツ報知

夏の全国高校野球 広陵高校が大会中に出場辞退 部員の暴力問題 SNSでの拡散など受け 広島 会見詳細も | NHK | #夏の全国高校野球



二階堂ふみとカズレーザーが電撃結婚！　連名で発表「笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

劇場でスマホ字幕（シアターモード）を使用し、ろう者と最後列で映画を観たら規制退場＆盗撮を疑われ通報「トラブルになる」と注意された - Togetter [トゥギャッター]

サッカー元日本代表 釜本邦茂さん死去 81歳 男子の歴代最多得点 | NHK | 訃報

きっかけは「原爆がどこに」の声　元プロ野球選手・張本勲が語れなかった被爆体験【報道特集】 | TBS NEWS DIG

1列目でライブを見ていたら目の前で銀テの砲台が発射、ペンライトにカーン！という音と共に何かが当たって落ちた→釘だった - Togetter [トゥギャッター]


◆新商品（衣・食・住）
おばけのいたずらで、黒色になっちゃった！？「キャラメルコーン」「ポテコ」のハロウィン限定商品4種新発売- ニュースリリース | 東ハト

