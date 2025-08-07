2025年08月07日 19時10分 ヘッドライン

2025年8月7日のヘッドラインニュース



森永製菓が、ココアの味わいと溶けやすさを両立した液体タイプの「割るだけココア」を2025年8月19日(火)から新発売します。9倍希釈で、ココア1に対して牛乳8で割り、かき混ぜるだけでOK。オープン価格での販売です。



誕生から100年以上の「森永ココア」から 時短・簡便ニーズに応える液体タイプ 「割るだけココア」 8月19日（火）より全国にて新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/detail.php?no=2960



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

女性の排卵期に増加して、男性にポジティブな生理・心理効果を与える体臭成分を特定 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部



蚊の恋を妨害 繁殖防ぐ仕組み発見 名古屋大教授らの研究チーム | 毎日新聞







漁師も頼るイカ予報、不漁すぎて研究停滞 1時間0.01匹で実態見えず - 日本経済新聞



新鉱物・アマテラス石の発見 ―日本の国石「ヒスイ」から見つかった新種の鉱物― | 物性研究所



千葉 館山 クジラ打ち上げで現地調査 “２頭以上は珍しい”｜NHK 首都圏のニュース



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

路上でユーチューバー刺される 逃走の男を逮捕―大阪府警：時事ドットコム



「犬笛」から2年、今もネット中傷 石丸伸二氏去った街で消えぬ余波 | 毎日新聞



杉並区はなぜ「ふるさと納税」に反対しているのか? - Impress Watch



相互関税が発動 日米の認識食い違ったまま 米「15％上乗せ」 [トランプ関税]：朝日新聞



「君は側室。愛人だから」“参政党ナンバー2”国会議員（36）の元妻＆愛人らが「不倫トラブル」を連続告白 | 文春オンライン



原爆の開発拠点あった米南部の町 鐘を80回つき平和祈る | NHK | 原爆



決算:トヨタ純利益2.6兆円に下方修正 26年3月期、米関税の影響1.4兆円 - 日本経済新聞





【速報 JUST IN 】航空自衛隊F2戦闘機 茨城県沖に墜落 1人が緊急脱出https://t.co/ngonEa74e3 #nhk_news — NHKニュース (@nhk_news) 2025年8月7日



山梨 大月の山林火災 消防士を森林法違反の疑いで書類送検 | NHK | 山梨県



追跡公安捜査：「100点満点で5点」大川原冤罪報告書 捜査員の酷評 | 毎日新聞



詐欺容疑で「闇金ウシジマくん」出演俳優を再逮捕 「打ち子」か | 毎日新聞



「優等生」フランスで戦後初の人口自然減へ 移民2世も低出生率 - 日本経済新聞



大川原化工機えん罪 警視庁公安部歴代幹部ら19人処分・処分相当 警視庁の検証結果踏まえ | NHK | 事件



「捜査指揮の不存在」大川原冤罪、警視庁が報告書 警視総監が謝罪 | 毎日新聞



政府 ガソリン暫定税率廃止の試算 年度内6000億円程度財源不足 | NHK | 国会



トランプ大統領 “アメリカ輸入の半導体に約100％の関税課す” | NHK | 関税



アメリカ 15％関税を日本に適用 “通常に加え15％上乗せに” 自動車関税の引き下げは【随時更新】 | NHK | 関税



東大教授が教え子装い特任准教授を中傷、東京地裁が「名誉毀損」を認定、22万円賠償命令 - 産経ニュース



イタリアの世界最長つり橋、IHIなど5社が1.8兆円で受注 - 日本経済新聞



九州で局地的に猛烈な雨 東北～北陸は土砂災害の危険性高まる | NHK | 気象



東京都のドクターヘリの運航 今月7日間休止 整備士不足で | NHK | 東京都



“絵に描いた餅”なのに… 東電「2051年廃炉」にこだわる理由 | 毎日新聞



＜独自＞日航機墜落事故40年 米ボーイング、修理ミスの理由説明「設置困難で部品切断」 - 産経ニュース



ネイピア氏: ハイパーインフレで経済がリセットすれば若者が勝者となり老人が敗者となる | グローバルマクロ・リサーチ・インスティテュート



トランプ氏、ホワイトハウス屋上で核ミサイル配備のジョーク 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



医療データを官民共有、創薬や医療費抑制へ EUをモデルに法整備 - 日本経済新聞



「祈りの朝」極まる混乱 警察が活動家を強制排除 機動隊員ともみ合いに 原爆投下80年 - 産経ニュース



グンゼ、兵庫県・山形県・秋田県の下着などアパレル国内4工場を閉鎖 人員削減も - 日本経済新聞



米軍、広島原爆投下2日後の分析で「死者10万人」 米シンクタンク | 毎日新聞



教え子装いSNSで元同僚を中傷 東大教授に22万円賠償命令|47NEWS（よんななニュース）



平和記念式典の石破首相あいさつに評価の声 過去3首相との違いは? | 毎日新聞



高知 越知町 車どうしが正面衝突 帰省中の3歳男児死亡 6人けが | NHK | 事故



中古車販売大手「ネクステージ」に業務改善命令 金融庁 | NHK | 金融庁



トランプ氏、日本が「美しい」フォードトラック輸入へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【検証】米雇用統計はなぜ大幅に下方修正されたのか……トランプ氏が怒りトップ解任 - BBCニュース



厚木でクレーン車が電柱倒す 周辺のネット不通に 鮎まつりの資機材撤去中 | カナロコ by 神奈川新聞



最低賃金が同じなら… 地方出身女性が田舎に帰る自由を奪う“格差” | 毎日新聞



【速報】首相、自民支部への献金実態把握を指示|47NEWS（よんななニュース）



広島・長崎被爆80年：教皇「核兵器は人間性を傷つける」 - バチカン・ニュース



「マネードクター」展開の保険代理店に業務改善命令 金融庁 | NHK | 金融庁



4人死亡…エアラインマスクがなかったのは「現場の判断」 会社が説明 1人がマンホール転落、助けようとした3人…確約した安全帯をしなかった理由「そもそも防護服を着ていなかった」「緊急ですぐに入ったと思う」｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題



“指輪に仕込まれたナイフ”で犯行か JR東海道線横浜駅切りつけ 傷害の疑いで逮捕の女（35）「痴漢の護身用」と | TBS NEWS DIG



宮城知事、神谷代表は「逃げた」 水道事業発言巡り批判|47NEWS（よんななニュース）



【記事全文】暴力事案の広陵は「出場の判断に変更はない」 高野連事務局長「誹謗中傷はくれぐれも慎んで」 - スポニチ Sponichi Annex 野球



甲子園出場の広島 広陵高校 野球部員が下級生に暴力 3月に高野連から厳重注意「大会出場判断に変更なし」 | NHK | #野球



広陵高校野球部で部員間暴力、高野連が厳重注意 7日の初戦には出場 - 高校野球 [広島県]：朝日新聞



暴力事案の広陵高「出場判断変わらず」 SNSの情報は「確認できない」と同校 - 産経ニュース



被害者の男性に加害者の男性が自分の性器を舐めるように命令した、というのは同性愛による性欲からなの？→相手に屈辱を与えて服従させるためのものだったりする - Togetter [トゥギャッター]





同様に下級生に対する上級生の暴行が発覚したPL学園野球部は、衆目に晒されて叩かれて高野連から6ヶ月の対外試合停止の処分受けて新規募集も停止して最終的に廃部まで行ったのに、なんで同種の暴行が発生して更に被害者から告発受けてる広陵高校野球部は内々の厳重注意だけで済ませてんのか意味不明ね — ららら (@la3) 2025年8月5日





自分が高校の野球部に入部した当時、練習前後のグラウンド整備など雑用的なことは1年生の役割でした。… — 西尾典文 (@Norifumi_Nishio) 2025年8月7日



未来富山、広陵…球児同士の暴力事案が相次ぎ発覚 開催中の甲子園に影落とす - 産経ニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）









とある産婦人科医がコンドームを装着しても妊娠可能性のあるデータを投稿「やはり避妊の教育は必要だと思いますねえ。」 - Togetter [トゥギャッター]



広島市平和記念式典の石破首相のスピーチ最後で読み上げられた「太き骨は先生ならむそのそばに 小さきあたまの骨あつまれり」の短歌に感動したとの感想 - Togetter [トゥギャッター]



花王の角栓崩壊技術使ってる洗顔で顔がつるつるになるのめちゃおもろいので、スキンケアに興味ない人も一回……一回面白くなって欲しい→「あれいいよね」「あまり期待し過ぎると…」 - posfie



コーヒーには「ゲイシャ種」があるが日本の「芸者」は全く関係なく、有名な農園が「ドンパチ農園」なので「パナマ・ドンパチ・ゲイシャ」という胡乱な日本語になる - Togetter [トゥギャッター]



「これは私の住居です。村の方から宗教施設だと通報が殺到して困っています」と紹介された住居が、どう考えても通報待ったなしで困惑する人々が相次ぐ - Togetter [トゥギャッター]



「因果関係を前後の行動に求めた悪い例」インフルエンザで投与されるタミフルは「異常行動を起こす」と言われてきたが、近年むしろ真逆の研究結果が出てきた - Togetter [トゥギャッター]



記録的な猛暑なのに「電力が足りない」って聞かないのは何で？？→10年に一度の厳しい暑さを想定して対策していたから「静かなニュースの裏に、静かな努力あり」 - Togetter [トゥギャッター]



ネコが捕食者であることは話題にならないが、駆除活動が報じられることによってクマ同様に苦情が殺到するのではないか - Togetter [トゥギャッター]



京都は混んでそうなので、なんとなく滋賀に行ってみたら、すごい良かった - 今夜はいやほい



無敵の人が生まれる中国社会の現場｜上海在住のえいちゃん



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）





【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】モノクロの時代は終わった？Amazon初のカラーE Ink端末「Kindle Colorsoft」を試す - PC Watch



OpenAI、企業価値74兆円に拡大へ トヨタの1.7倍に - 日本経済新聞



読売新聞、米AI新興Perplexityを提訴 検索サービスで著作権侵害 - 日本経済新聞



「アマゾンやりやがった、置き配指定を無視、違う住所に届ける、アマゾン信用出来ない」→Amazon公式が謝罪、さらにAmazonは酷くなったとの声が多数あつまる - posfie



全社のAIスキルを評価する指標「DeNA AI Readiness Score(DARS)」を導入開始 | 株式会社ディー・エヌ・エー | DeNA



広陵高校、焼肉きんぐ、竹田くん、フジテレビなどの炎上、どれも非正規手続き、非正規手段で告発された点に正規手続きの機能不全を感じる - Togetter [トゥギャッター]



MCP認可の現在地と自律型エージェント対応に向けた課題 / MCP Authorization Today and Challenges to Support Autonomous Agents - Speaker Deck



systemdに全部賭けろ（第一部） | 点点公社



他社メールソフト等を利用した海外からのアクセスが制限されます - Yahoo!メール新着情報



Claude Codeを開発の全フェーズで活用したら開発生産性が1.5倍に向上した



OpenAIのオープンモデルGPT-oss 20Bがすごすぎる - きしだのHatena



NTT、固定電話の銅回線35年廃止を表明 代替手段を提供 - 日本経済新聞



JAL最高峰クレカ“違和感画像”、なぜ事前に見抜けず掲載？ 広報が経緯明かし陳謝 - ITmedia Mobile



ついにデータ対応したau「スターリンク」にみる日本ケータイ文化の影【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch



NTT、固定電話をメタルから光・モバイルに移行へ 2035年目途 - ケータイ Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）







金塊の暗号 pic.twitter.com/51C4u9PZvi — るべる (@20go12280122) 2025年8月5日







「トーヨーカネツ杯第1回関西女流新鋭戦」予選レポート｜将棋コラム｜日本将棋連盟



【CITY THE ANIMATION】＃5 エンディング映像 #アニメCITY - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】福島ビジュアルSpecial動画 - YouTube





【原神】キャラアニメ——「イネファ改造計画」 - YouTube





【原神】ストーリームービー「熱烈なサプライズ」 - YouTube





『METAL EDEN』 - Release Date Trailer - YouTube





『フォートナイト』 バトルロイヤル チャプター6 シーズン4: Shock 'N Awesome | ハイブリッドローンチトレーラー - YouTube





『Formula Legends』発売日発表＆無料体験版トレーラー公開！ - YouTube







【お知らせ】



『おかゆにゅ～～む！』steam版

配信開始延期のお詫びとお知らせ pic.twitter.com/70TmirGeeA — ENTERGRAM / エンターグラム (@entergram_info) 2025年8月6日



物騒な話題ばかりのXにある数少ない癒やし「二度とカス見てぇなお題寄越すんじゃねぇぞ」と言ってカオスな絵を描いてくれる人の作品まとめ - Togetter [トゥギャッター]



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

武豊が前人未到の「４６回目の区切り」へ心境を激白 受け取った岡部幸雄元騎手の思いとつなぐ次世代への期待 | 競馬ニュース・特集なら東スポ競馬







「タレントサブスク」 トラブル受け提供会社が審査体制厳格化 | NHK



女性アナAさんの代理人、実名を初公表で中居正広氏側に反論「『不同意によるものではなかった』こそ守秘義務違反」 | ENCOUNT



◆新商品（衣・食・住）

猛暑に挑む、渾身のスタミナ飯「カルビホルモン丼」発売｜松屋フーズ



野菜の日キャンペーン -とうもろこし編-｜株式会社リンガーハット



セミのぬけがらペンケース - サンスター文具株式会社

