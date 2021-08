2021年08月07日 09時00分 サイエンス

間仕切りのない「オープンオフィス」では雑音がネガティブな気分を25%も増幅させるという研究結果



デスクを収納やパネルで仕切り、オフィス全体に天井までの間仕切りを設けない「オープンプランオフィス(オープンオフィス)」は、社員同士のコミュニケーションや部署の垣根を越えたコラボーレションを促進するなどの理由から、多くの企業が採用しているオフィスレイアウトです。そんなオープンオフィスについて、作業環境が認知やパフォーマンスに及ぼす影響について研究しているボンド大学のリビー・サンダー助教授が「オープンオフィスはストレスを増幅させて気分を悪化させる」と警告しています。



Open-plan office noise is stressful: multimodal stress detection in a simulated work environment | Journal of Management & Organization | Cambridge Core

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-management-and-organization/article/abs/openplan-office-noise-is-stressful-multimodal-stress-detection-in-a-simulated-work-environment/F3EF8D2DF47767F18CBF5C081D6AB3A0



Open-plan office noise increases stress and worsens mood: we've measured the effects

https://theconversation.com/open-plan-office-noise-increases-stress-and-worsens-mood-weve-measured-the-effects-162843



コロナ禍以前の(PDFファイル)2014年の調査では、「オフィスで働く人の70%がオープンオフィスで働いている」とされるほど、オープンオフィスは一般的なオフィスレイアウトです。しかし、オープンオフィスには「しゃべり声やPCをタイピングする音がうるさくて集中できない」「オフィスを動き回る人が視界に入ってきて気が散る」といった問題が存在します。



なぜオープンオフィスでは気が散ったり疲れたりソワソワしてしまうのか - GIGAZINE



By Kenny Louie



こうしたオープンオフィスが労働者の心理に与える影響を定量的に調べるため、サンダー助教授らは間仕切りの存在しない「オープンオフィス」と個室の「プライベートオフィス」という2種類のオフィスレイアウトにおいて、話し声・歩行音・印刷音・着信音・キーボードのタイプ音などの雑音の中で疑似的な仕事(文章の校正作業)を続けてもらうという実験を実施。心拍数などから被験者が環境から受けているストレスを測定しました。



今回の実験では、生理的ストレスの指標となる心拍数・発汗量をセンサーで記録しただけでなく、表情認識ソフトウェアによって表情からストレスの変化を定量化し、さらにPositive and Negative Affect Schedule(PANAS)という自己評価型アンケートによって、被験者の主観的な感情を調べました。その結果、オープンオフィスの環境下でわずか8分間仕事を続けただけで被験者の発汗量は34%増大し、表情などから算出されるストレスは25%増加することが判明しました。





サンダー助教授によると、過去に行われた同種の研究では被験者のストレスを自己評価アンケートのみで測定していたとのこと。また、過去の研究では対照実験が行われず、雑音の種類・音量なども制御されていないといった問題がありましたが、今回の実験においては雑音を再生する順番を変えて疲労やトレーニングの影響による偏りを避け、直接的な因果関係を立証したとサンダー助教授は主張しています。



今回の実験の結果について、サンダー助教授は「雑音によってすぐに肉体的な害が出るわけではありませんが、一日中絶え間なく雑音にさらされると影響は大きくなってしまいます」「生理的ストレスが慢性的に高まると、精神的にも肉体的にも健康に害が出ることが知られていますまた、頻繁にネガティブな気分になることは、仕事への満足度やコミットメントに悪影響を及ぼす可能性や従業員が退職する可能性を高めます」とコメントしています。