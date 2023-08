2023年08月07日 21時00分 ネットサービス

Appleがロシア語ニュースポッドキャストを理由なく削除、ロシア政府からの命令か



ロシア語でニュースを配信している「Что случилось(What Happend)」というポッドキャスト番組が、Appleによって理由なく削除されたことを運営元のMeduzaが明らかにしました。番組は削除から2日後に復活しています。



Apple has removed Meduza’s flagship news podcast ‘What Happened’ from Apple Podcasts, without explaining the reason Earlier this summer, the Russian state censorship authority had asked Apple to block the show — Meduza

https://meduza.io/en/feature/2023/08/05/apple-has-removed-meduza-s-flagship-news-podcast-what-happened-from-apple-podcasts-without-explaining-the-reason





Apple bows to Russian govt order, removes ‘What Happened’ news podcast | Tech News

https://tech.hindustantimes.com/tech/news/apple-bows-to-russian-govt-order-removes-what-happened-news-podcast-71691302008257.html





「What Happend」は、ロシア最大の独立系報道機関・Meduzaが運営するポッドキャストです。Meduzaはロシア当局からは「海外のスパイ」扱いを受けており、2023年1月に非合法認定を受け、ウェブサイトはブロックされ、ロシア国内で行っていたクラウドファンディングは打ち切られるという目に遭っています。



それでもポッドキャストで、プーチン政権に対抗する情報の発信を続けてきましたが、Appleから配信停止の連絡があり、「Apple Podcast」での配信が停止されたとのこと。





Appleからの通知の内容は「番組に問題が見つかりました。Apple Podcastで視聴できるようにするには、この問題を解決する必要があります。あなたの番組はApple Podcastから削除されました」というもので、具体的にどの部分が問題なのかという指摘はありませんでした。



Meduzaによると、2023年初夏にロシアの通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)がAppleに対して「Meduzaは法律に違反しているので、『What Happend』をサーバーから削除せよ」と要求していたことがわかったとのことです。



なお、削除措置は2日で解除され、番組は元通り配信されています。