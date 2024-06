2024年06月06日 19時00分 メモ

外国語学習サービス「Duolingo」がロシアの法律順守のためLGBTQ+に関する記述を削除



外国語学習アプリの「Duolingo」が、ロシアで連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)から警告を受け、コンテンツからLGBTQ+関連の言及を削除したことがわかりました。



Duolingo подтвердил удаление материалов с пропагандой ЛГБТ

https://tass.ru/obschestvo/20987547





Duolingo deletes LGBT references in Russia after warning from Moscow | Reuters

https://www.reuters.com/technology/duolingo-deletes-lgbt-references-russia-after-warning-moscow-2024-06-04/



Language learning app Duolingo deletes LGBT+ references in Russia after warning from Moscow | The Independent

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/duolingo-russia-putin-lgbt-language-b2556529.html



ロシアの国営通信社・タス通信によると、RoskomnadzorがDuolingoにLGBTのプロパガンダになるような内容が含まれていないかをチェックし、違反している部分の削除を要求。DuolingoはRoskomanadzorの要求に応じる形で、LGBT関連への言及部分を削除したとのこと。





Duolingoの広報担当者は「DuolingoはLGBTQ+の権利を支持し、我々のコンテンツにおけるLGBTQ+表現が標準になることを信じています。残念ながら、ロシアでは法律によって特定コンテンツを含めることが禁止されています。Duolingoの使命は、質の高い教育へのアクセスを世界中に拡大することであり、合法的な場所であれば、どこでもDuolingoへのアクセスを維持することをお約束します」と述べています。



ロシアではLGBTなどの性的少数者の権利を守る運動に対しての締め付けが強く、同性愛に関係する宣伝(プロパガンダ)を行うことを禁止する「同性愛プロパガンダ禁止法」が2013年に制定されています。



ロシアで「同性愛プロパガンダ」禁止法が成立 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/2953522



もともとは、「非伝統的な性的関係」だという同性愛が「未成年者に悪影響を及ぼす」ことを防ぐことが目的の法律でしたが、2022年の改定により、保護対象が未成年だけではなく成人にまで拡大され、LGBTに関する宣伝は全面的に禁止となっています。



ロシア、性的少数者「宣伝」全面禁止…成人も対象に「米欧が広める闇から国の将来守る」 : 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/world/20221126-OYT1T50054/