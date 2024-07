Appleがロシア政府機関の要請でProtonやRed Shieldなどの主要VPNアプリをApp Storeから削除

Apple bows to Kremlin pressure to remove leading VPNs from Russian AppStore — Novaya Gazeta Europe https://novayagazeta.eu/articles/2024/07/04/apple-bows-to-kremlin-pressure-to-remove-leading-vpns-from-russian-appstore-en-news VPNアプリ「Red Shield VPN」は、Appleから「ロシアで違法なコンテンツを取り扱っているたApp StoreeからRed Shield VPNを削除するようRoskomnadzorから要請を受けた」という連絡があり、ロシアのApp Storeからアプリが削除されたことを明かしました。

・関連記事

ロシア政府によるVPNサービスの遮断について多くのロシア在住ユーザーがソーシャルニュースサイトで体験談を報告 - GIGAZINE



ロシアの検閲の標的になってしまったらどうなるのか?VPNサービスと政府とのいたちごっこの実情が明かされる - GIGAZINE



ロシアで政府機関や国営企業が「VPN」を使いまくっているとの調査結果、民間人から役人まで検閲逃れに必死か - GIGAZINE



ロシアのインターネット検閲を逃れる方法を見つけたロシアの亡命者はどのような活動を行ってきたのか? - GIGAZINE



Cloudflareがロシアからの撤退を拒否する、「サービスを停止してもロシア政府が喜ぶだけ」とCEO - GIGAZINE



検閲・規制でアクセスできないサイトを見るためのVPNアプリ「Psiphon」レビュー - GIGAZINE



2024年07月05日 11時38分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.