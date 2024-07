サイバー犯罪者に悪用された攻撃エミュレーションツール「Cobalt Strike」の海賊版サーバー593台が停止し弱体化

「 Cobalt Strike 」はセキュリティ企業のFortra(旧称:HelpSystems)が開発したツールで、サイバー攻撃をエミュレーションしてセキュリティの欠陥を発見するのが主な用途です。このCobalt Strikeの海賊版が流通してサイバー犯罪者に悪用されていたのですが、イギリスの国家犯罪対策庁(NCA)を中心とする国際的なチームが593件の「海賊版Cobalt Strikeのサーバー」を停止させることに成功しました。 National Crime Agency leads international operation to degrade illegal versions of Cobalt Strike - National Crime Agency https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/national-crime-agency-leads-international-operation-to-degrade-illegal-versions-of-cobalt-strike Cobalt StrikeはFortraが開発する有償のセキュリティツールで、「システムに侵入する」「キーボード入力を取得する」「スクリーンショットを取得する」「任意のファイルをダウンロードさせる」「攻撃通信を秘匿する」といった高度な機能を備えています。ユーザーはCobalt Strikeを使用することでセキュリティシステムの欠陥を発見して対策を強化できます。

