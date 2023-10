2023年10月05日 15時00分 ネットサービス

ロシアが2024年3月からVPNサービスをブロックする予定だと報じられる



2022年2月にウクライナへの侵攻を開始したロシアでは、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSやさまざまな外国のウェブサイトへのアクセスを遮断していますが、一部の国民はVirtual Private Network(VPN)を使用してアクセスし続けています。ところが、ロシアの政権与党である統一ロシアの上院議員が、ロシア当局が2024年3月1日からVPNをブロックする計画だと発言しました。



Russia plans to try to block VPN services in 2024 - senator | Reuters

https://www.reuters.com/technology/russia-plans-try-block-vpn-services-2024-senator-2023-10-03/





Russia To Try Block VPN Access In 2024 | Silicon UK Tech News

https://www.silicon.co.uk/e-regulation/censorship/russia-to-try-block-vpn-access-in-2024-lawmaker-claims-532411



ロシア当局はウクライナ侵攻を開始した直後からSNS各社へのアクセスを制限しましたが、外国産のSNSやウェブサイトを使いたいロシア国民はVPNを利用してアクセスし続けており、ウクライナ侵攻直後のVPNの平均需要は進行前と比較して2692%も増加したことが報じられました。



VPNのロシアでの需要がウクライナ侵攻以前に比べて2692%増加 - GIGAZINE





2023年3月には政府系機関が外国産のメッセージングアプリを利用することを禁止する法案が施行されたほか、2023年8月には「Gmailなどの外国産電子メールシステムを利用してロシアのプラットフォームに登録することを禁止する」「VPNなど規制を回避する方法について助言することを禁止する」といった内容の法令にウラジーミル・プーチン大統領が署名しました。



「ネットサービス登録時は本人確認必須でGmail等利用禁止」「VPNへの助言は違法」などを定めたロシアの法律にプーチン大統領が署名 - GIGAZINE





そんな中、統一ロシアのアルテム・シェイキン上院議員は2023年10月3日に、「2024年3月1日から、ロシアで禁止されているサイトへのアクセスを提供するVPNサービスをブロックする命令が施行されます」と発言しました。この命令はロシアでインターネットの監視を担っている連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)によって下されたものです。



シェイキン氏によると、この計画において特に重視されているのは、Facebook・Instagram・WhatsAppを所有するMetaのプラットフォームへのアクセスをブロックすることだそうです。シェイキン氏は、「過激派組織として識別されているMeta製品への市民のアクセスを制限することが、特に重要である点を強調したいと思います」とコメントしました。





ロシア当局はMetaを危険視する理由について、「ロシア人に対する暴力行為を奨励・誘発する投稿が流布されているため」と主張しています。実際にMetaはウクライナ侵攻の直後に、一時的ですがウクライナやポーランドなど12カ国で暴力的な言論を一時的に許可していたとのこと。Metaの広報担当者は、暴力的な言論の許可はロシアの軍事侵攻に関するものに限定され、ロシアの民間人に対する暴力を呼びかけるような投稿は削除したと説明しています。



Metaの対応を受けて、2022年3月にはロシアの地方裁判所がFacebookやInstagramを運営するMetaを「過激派」と認定しました。また、2022年10月にはロシアの金融監視当局であるロシア連邦金融監視サービスが、Metaを「テロリストおよび過激派」のリストに追加しました。