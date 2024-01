ロシア政府によるVPNサービスの遮断について多くのロシア在住ユーザーがソーシャルニュースサイトで体験談を報告

ロシアは2022年2月にウクライナへの侵攻を開始してからインターネット空間での検閲を強化しており、X(旧Twitter)・Facebook・Instagramといった SNS や一部のウェブサービスへのアクセスが遮断されています。2024年1月21日に、あるロシア在住ユーザーがソーシャルニュースサイトのHacker Newsに「ロシア政府による VPN サービスのブロックが強まった」と投稿したことをきっかけに、多くのロシア在住ユーザーから自身の体験談や見解が寄せられています。 Tell HN: Russia has started blocking OpenVPN/WireGuard connections | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=39067213 ロシアではウクライナ侵攻に伴って西側諸国のさまざまなサービスへのアクセスが遮断されましたが、一部の人々は VPNサービスを使用 してブロックを回避しています。しかし、ロシアの上院議員が「2024年3月1日からロシアで禁止されているサイトへのアクセスを提供するVPNサービスをブロックする命令が施行される」と 発言 するなど、ロシア国内でVPNサービスが使えなくなる懸念も浮上しています。 そんな中でロシアに住むHacker Newsユーザーのitvision氏は、「過去3日間、ロシア人は OpenVPN / WireGuard プロトコルを介して動作するVPNサービスを利用できず、特定の状況下でSSH接続が機能しなくなったと報告する人もいます。『孤立したロシアのインターネット』の見通しは非常に現実的になりました。現在ロシアに住んでいる人間として、過去3日間にわたりお気に入りのVPNサービスに接続できず、公式アプリでさえ機能していないことを確認できます。英語圏のインターネットではこの問題についての議論を見たことがありません。情報や表現の自由を守る上で重要であるにもかかわらず、何らかの理由でニュースになっていないのです」と 投稿しました 。

2024年01月23日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

