2025年8月18日のヘッドラインニュース


京阪電鉄が2025年10月26日(日)に行うダイヤ改正で、好評の有料座席指定車両「プレミアムカー」を2両に拡大することを明らかにしました。これまで、3000系車両8両編成のうち6号車がプレミアムカーでしたが、新たに5号車もプレミアムカーとなり、予約が取りやすくなります。プレミアムカーのチケットは乗車日14日前の10時から「プレミアムカークラブ」および一部駅の発売窓口で発売されます。

また、平日の朝ラッシュ時間帯、大阪方面行きの特急、通勤快急、区間急行それぞれ1本が増発されるほか、枚方市始発の全車両座席指定「ライナー」が樟葉7時0分始発に変更となり、一部列車の種別や運転区間が変更されます。京都方面行きは快速急行2本が増発されるほか、淀屋橋8時13分発の準急枚方市行きが8時15分発の快速急行枚方市行きに変更されます。夕方のラッシュ時間帯にも一部列車で運転区間の延長があります。初発列車と最終列車に変更はありません。

10月26日（日）初発から座席指定サービスの拡大を実施するとともに、京阪線（京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線）においてダイヤ変更を実施します。
(PDFファイル)https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/250818_keihan-railway.pdf


京阪電鉄の座席指定車両「プレミアムカー」は2017年8月、8000系編成に組み込まれる形で初登場。好評を受けて、2021年からは3000系編成への組み込みもスタートしました。

『タコピーの原罪』の6話全てのエピソードが海外で日本アニメ史上最高の評価を受けている点について「海外の家庭も悲惨」「オリエンタリズムでは」など様々な解釈がされる

「報告書を読んで、悩み、考え続けておりました。報告書に書かれていることは極めて秘匿性の高い情報で、ぼくが自ら名乗り出て何かを発信することはできません。そして不快な思いをされたかたを特定することは絶対にやってはいけない。

では、どうやってお詫びすればいいのか？　悩み、考え続けていた中で、結果的にですが、今回取材依頼を受け、発言の機会を得ることができました」


福山雅治に関するインタビュー記事についてのご報告 | 株式会社 アミューズ - AMUSE -

フジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会から、今年3月に、福山雅治のヒアリングへの協力要請をいただいておりました。
過去にフジテレビ専務（当時）大多亮氏が主催した懇親会に福山が参加したことがあり、その件に関して、第三者委員会からいくつかのご質問をいただきました。
大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでしたが、福山本人の「これはきちんと回答すべきである」という意向もあり、第三者委員会には前向きに協力させていただきました。


福山雅治氏 フジ幹部がアナウンサーを同席させた会合に出席 | NHK | テレビ局

