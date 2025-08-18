2025年8月18日のヘッドラインニュース

昨日のクマスプレー誤射について



昨日の朝、山で冬虫夏草探索のために道なき道を歩いていたところ、「バシュ！」っと音がして、何事かと思うと安全クリップの外れたクマスプレーが自分に噴射していました。

腰にスプレーを着けていたところに、ひじが当たってしまったようでした。



続く↓