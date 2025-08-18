2025年8月18日のヘッドラインニュース
京阪電鉄が2025年10月26日(日)に行うダイヤ改正で、好評の有料座席指定車両「プレミアムカー」を2両に拡大することを明らかにしました。これまで、3000系車両8両編成のうち6号車がプレミアムカーでしたが、新たに5号車もプレミアムカーとなり、予約が取りやすくなります。プレミアムカーのチケットは乗車日14日前の10時から「プレミアムカークラブ」および一部駅の発売窓口で発売されます。
また、平日の朝ラッシュ時間帯、大阪方面行きの特急、通勤快急、区間急行それぞれ1本が増発されるほか、枚方市始発の全車両座席指定「ライナー」が樟葉7時0分始発に変更となり、一部列車の種別や運転区間が変更されます。京都方面行きは快速急行2本が増発されるほか、淀屋橋8時13分発の準急枚方市行きが8時15分発の快速急行枚方市行きに変更されます。夕方のラッシュ時間帯にも一部列車で運転区間の延長があります。初発列車と最終列車に変更はありません。
10月26日（日）初発から座席指定サービスの拡大を実施するとともに、京阪線（京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線）においてダイヤ変更を実施します。
(PDFファイル)https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/250818_keihan-railway.pdf
3000系車両の「プレミアムカー」を1両連結から2両連結に拡大します！📢— 京阪電車おでかけ情報【公式】 (@okeihan_net) 2025年8月18日
10/26(日)から運行開始し、ご好評いただいている座席指定サービスの拡充を図ります。
▼詳しくはこちらhttps://t.co/HiUFcU1SIb#京阪 #Keihan pic.twitter.com/AMFtYBhgoR
京阪電鉄の座席指定車両「プレミアムカー」は2017年8月、8000系編成に組み込まれる形で初登場。好評を受けて、2021年からは3000系編成への組み込みもスタートしました。
京阪初の有料座席指定車両「プレミアムカー」お披露目、3列シートでコンセント＆Wi-Fi装備 - GIGAZINE
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
科学者が「火星のテラフォーミングに利用できる」と考えている植物とは？ - GIGAZINE
光を99.3％吸収するめちゃくちゃ黒い木材ベースの素材「Nxylon」が偶然発見される - GIGAZINE
X(旧Twitter)のコミュニティノートの表示・非表示を決めるアルゴリズムはどんな仕組みになっているのか - GIGAZINE
海底ケーブルが2本切断されアフリカのインターネットが大混乱に陥る、ケーブル切断にもかかわらず遅延が改善されるケースも - GIGAZINE
西洋版コックリさん「ウィジャボード」の科学的説明を心理学教授が考察 - GIGAZINE
世界中で話題になった「おばあちゃんによる最悪の芸術品修復」から10年、町とおばあちゃんに起こった変化とは？ - GIGAZINE
ペットのネコが谷を20メートルも滑り落ちた83歳の老婦人を救う - GIGAZINE
家の中にいるクモを殺さない方がいい理由とは？ - GIGAZINE
橋本環奈のリアル神楽っぷりが判明した映画「銀魂2 掟は破るためにこそある」舞台挨拶レポート - GIGAZINE
怒り・悲しみ・失望など自分の「負の感情」を否定する人はうつ病などの気分障害になりやすい - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ドイツ超技術「ゆで卵の殻の上部を適切に除去する」金属製ツール！— マライ・メントライン＠職業はドイツ人 (@marei_de_pon) 2025年8月18日
単機能のためにそこまでやるのか。しかしそれでこそドイツ。こういうものが一般家庭でちゃんと常用されているのも、ある意味ポイント高い。 pic.twitter.com/HnWyDOsiex
世間はこれくらい正直に生きよ pic.twitter.com/WD0P4huhK5— O4MA.👟 (@BROSONI) 2025年8月17日
さっきコンビニ店員のお姉さんから「バズってましたよね⁈めっちゃ面白かったです！」とお声かけいただきました。— Cola (@tukugami_cola) 2025年8月17日
あだ名は「カバマン」らしいです
なんと、他のお菓子も含めた大人買いコーナーを作ろうとしてくれているらしく、最高のコンビニです https://t.co/Q9o9pzdVCQ
これは罠だ…！！ pic.twitter.com/Tfjz2SvK3c— mimizuku@旅と廃墟と街巡り (@hopigon) 2025年8月17日
胸は大好きなんだが、「胸出せ」は間違ってると思う。常に「見せてくれてありがとう」であるべき。相手を敬うべき。生乳与奪の権は相手に握らせておくべき。— ﾊﾞｰﾊﾞｵ (@babao_fan) 2025年8月18日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
常連さんの小学２年生しずくちゃんが、お父さんと一緒に作った夏休み #自由研究 の作品を見せてくれました。その科学性の高さと、作品の美しさにびっくり！#星座 の星並びは向きが変わると全く別の形に見える、ということが、科学的なデータ（#星の距離）にちゃんと基づいて表現されていますね！！ pic.twitter.com/2SotQgndeq— 【公式】山梨県立科学館 (@science_ypsc) 2025年8月17日
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
大阪 ミナミ 道頓堀でビル火災 消防隊員2人死亡 | NHK | 大阪府
【詳細】米ロ首脳会談 停戦に向けた進展 具体的な言及なし | NHK | 米ロ関係
東海道新幹線「こだま」車両から煙 16日は平常どおり運行 | NHK | 鉄道
中国でチクングニア熱猛威 「ゼロコロナ」式統制に懸念も - 日本経済新聞
元舞妓が告発した「お風呂入り」「給与月5万」… 弁護士も“花街の違法行為” と指摘「現代の奴隷そのもの」 | 概要 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
北大助教が泥酔し複数人に暴力 「なかったことにされる」学生は訴え | 毎日新聞
ファクトチェックはなぜ届かないのか、「上から目線」は逆効果 参院選で拡散した外国人の偽情報、誤り修正も態度や潜在意識は変わらない恐れ | NEWSjp
米特使“ウクライナにNATOと似た安全の保証を提供する用意” | NHK | アメリカ
街の裸婦像は時代にそぐわない？ 撤去の動き、各地で…小学生「見ていて恥ずかしくなる」 : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
いじめが横行している学校では「いじめに対処しないのに被害者が一発でも殴り返すとものすごく厳しい処分が下る」ということがよくある？ - Togetter [トゥギャッター]
カナダなどグリズリーが頻繁に出没する地域に入る際は、歯磨きをしない・石鹸を付けて体を洗わない。食料は匂いが外に出ないベア缶などに入れる事が求められている - Togetter [トゥギャッター]
20年ほど前に脱ステロイドブームになったことがあったが全身火傷のようにただれたアトピー患者が眼科に入院していて失明した子どももいた - Togetter [トゥギャッター]
コミケ帰りにクソ美味そうな弁当見かけて即買いした→今までの人生で口にした『弁当』って括りの食物の中で一番うまかった - Togetter [トゥギャッター]
ホテルランチでいつも卵アレルギーの対応をお願いしているお店で天ぷらが出て来た→夫『この天ぷらの衣は何で出来てますか？』 - Togetter [トゥギャッター]
永久歯は寿命に対して耐用年数が短すぎるので40歳くらいでver.2が生えてくるように進化してもらいたい→12歳で生えた歯を90歳まで使ってくれは無理がある - Togetter [トゥギャッター]
昨日のクマスプレー誤射について— めたこるじぃ/Metacordy (@metacordy) 2025年8月18日
昨日の朝、山で冬虫夏草探索のために道なき道を歩いていたところ、「バシュ！」っと音がして、何事かと思うと安全クリップの外れたクマスプレーが自分に噴射していました。
腰にスプレーを着けていたところに、ひじが当たってしまったようでした。
続く↓
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
[怪談]VirusTotal沼のお話（対策含）｜__aloha__
【vast.ai】12枚のRTX 5090を搭載した最強のGPUクラスタで高校生が遊んでみた！ | ActiveTK's Note
水とお湯を音で聞き分ける装置作ってみた - ニコニコ動画
経営判断など学習させたAI 大手企業が会議などで活用の動き | NHK | 生成AI・人工知能
不倫・浮気のガチ界隈は「Gmailの共通アカウントを作って下書きで連絡し合う」と聞き、何事も本気の人は想像を超えてくるなと感心してしまった - Togetter [トゥギャッター]
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来、公開31日間で観客動員1827万2941人(興行収入257億8265万6600円)と大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) 2025年8月18日
様々な形式で上映頂いております感謝と共に、引き続き、何卒よろしくお願い致します。#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/VgJ4IEFdT5
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル解禁PV - YouTube
劇場版「鬼滅の刃」無限城編｜行田市田んぼアート タイムラプス映像（6.12_8.8） - YouTube
『桃鉄』のさくまあきらさんが老人ホームに入居との報告にSNSが騒然→正しくは「サ高住」で老人ホームとは違うらしい - Togetter [トゥギャッター]
女子美術大学オープンキャンパス萩尾望都先生特別講演会 2025 | 萩尾望都作品目録インフォメーション
給与爆上げ↑↑出勤出勤ソング - ニコニコ動画
SAME GAME-サメゲーム-「結月ゆかりのサメびたり」【ソフトウェアトーク劇場×MMDドラマ】 - ニコニコ動画
FM TOWNS用ゲームソフトを創出してきた「データウエスト」本社が消失していた - 人生に疲れた男のblog
ブームは永遠ではない 清水市代・日本将棋連盟新会長が抱く危機感 | 毎日新聞
憎まれ役になってでも 女性初の連盟会長が見つめる将棋の未来像 | 毎日新聞
糖尿病専門医による『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』解説本が夏コミで1000部頒布！→午前中に完売「みんな糖尿病に興味あり過ぎ！」 - Togetter [トゥギャッター]
弊社では、同人誌等に限らず、ファンの方による二次創作活動を応援しております。— ニトロプラス会社情報 (@nitroplus_info) 2025年8月18日
よろしければ、見本として同人誌等を1部お送りいただければ幸いです。
見本の送付にあたっては、注意事項を必ずご確認ください。https://t.co/wNxooOvYhd#ニトロプラス #NITROPLUS
はなかっぱ番外編『はなかっぱＱ＆Ａ18』#はなかっぱ番外編 pic.twitter.com/POjzNeQHUw— あきやまただし(はなかっぱ原作者)公式 (@tadashi8akiyama) 2025年8月17日
#ComicMarket106— 椿春雨 日曜日南 q34a キハル屋 (@tubakiharusame) 2025年8月16日
硬式水着女子M
こんな感じのやつです
今日はよろしくお願いします pic.twitter.com/Tv8WJSarb5
きつね娘ちゃん pic.twitter.com/R8jnqrIj0n— lluci (@llucilab) 2025年8月16日
ただいまEWC— 立川 Tachikawa (@TachikawaCR) 2025年8月16日
正直上半期の渡航ラッシュ辛すぎたのと、本当にマノンで良いのかって不安がずっとあった辛かったけど報われて本当に嬉しい
ここからや、去年逃した優勝撮りにいこう
みんなも信じて応援してくれてありがとう！
本当にいつも励みになってます！！！ pic.twitter.com/GJLrJUqUIG
立川EWC確定！！— どぐら (@maneater_dgr) 2025年8月16日
良くやった！！！！おめでとー！！！ pic.twitter.com/AwHQPx5ULp
立川選手（@TachikawaCR）がEWC2025（eスポーツ ワールドカップ2025） LCQ（最終予選）突破で男泣きのシーンが良すぎる件！#EWC2025 pic.twitter.com/BKvupPP7Je— まさ2525 (@19850824masa) 2025年8月16日
💀💀💀 pic.twitter.com/Vzfofmblyl— EWC Extra (@EWC_Extra) 2025年8月17日
㊗少年ジャンプ＋10周年記念！— 少年ジャンプ＋ (@shonenjump_plus) 2025年8月18日
ジャンプラ連載作家による
夏の特別読切連弾開始！！
第1弾は「#タコピーの原罪」#タイザン5 による新作読切！
本連弾は8/18-8/28まで毎日実施します。
プロ作家による上質な読切をお見逃しなく！https://t.co/xblejUpg5B
『タコピーの原罪』の6話全てのエピソードが海外で日本アニメ史上最高の評価を受けている点について「海外の家庭も悲惨」「オリエンタリズムでは」など様々な解釈がされる - Togetter [トゥギャッター]
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』本PV／OPテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ／10月4日放送開始・毎週土曜夕方5:30／ヒロアカファイナル - YouTube
TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』“ぷにかわ”MV第2期第3弾／「A Perfect Sky」ぷにる(CV：篠原 侑)／毎週日曜夕方5時30分～テレ東系列にて放送中！ - YouTube
【スペシャルED】TVアニメ「ばっどがーる」| 瑠璃葉るら(CV.花井美春)「はーと掻き回してアゲル♡」 - YouTube
TVアニメ「光が死んだ夏」メイキングシリーズ＜ホラー編＞ - YouTube
アニメ『タコピーの原罪』全6話配信中PV～まりな編～ - YouTube
【Turkey!】『sincerity flower』スペシャルPV - YouTube
【生配信】#夢見りあむは救いたい【アイドルマスター】 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
櫻井智永眠のお知らせ— 🌹櫻井智 タレント・歌手 🌹TOMO SAKURAI Actress / Singer (@TOMO_SAKURAI_) 2025年8月16日
櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。
生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます。… pic.twitter.com/bYOgcRaWLf
SNSでの誹謗中傷に法的措置も 甲子園辞退の広陵が声明「決して容認できない」 - 産経ニュース
【追記】「暴行で右半身が麻痺し、車椅子生活に」広陵野球部OBの告白を文春が報道し話題に...「文春砲そろそろ来るかと思ってた」と様々な反応集まる - Togetter [トゥギャッター]
《激震スクープ》フジ第三者委員会の調査“有力番組出演者”は福山雅治だった！本人は「悩み、考え続けておりました」と70分の取材に応じる (1/3)| 女性セブンプラス
「報告書を読んで、悩み、考え続けておりました。報告書に書かれていることは極めて秘匿性の高い情報で、ぼくが自ら名乗り出て何かを発信することはできません。そして不快な思いをされたかたを特定することは絶対にやってはいけない。
では、どうやってお詫びすればいいのか？ 悩み、考え続けていた中で、結果的にですが、今回取材依頼を受け、発言の機会を得ることができました」
福山雅治に関するインタビュー記事についてのご報告 | 株式会社 アミューズ - AMUSE -
フジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会から、今年3月に、福山雅治のヒアリングへの協力要請をいただいておりました。
過去にフジテレビ専務（当時）大多亮氏が主催した懇親会に福山が参加したことがあり、その件に関して、第三者委員会からいくつかのご質問をいただきました。
大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでしたが、福山本人の「これはきちんと回答すべきである」という意向もあり、第三者委員会には前向きに協力させていただきました。
福山雅治氏 フジ幹部がアナウンサーを同席させた会合に出席 | NHK | テレビ局
映画「雪風」について、史実を重視する人からは「第二次大戦はもう時代劇になってしまった」という嘆きが聞こえたが、メッセージ性は評価できるという声も - Togetter [トゥギャッター]
オーカーンが“存在しない記憶”を思い出し、棚橋にシングル要求！— 新日本プロレスリング株式会社 (@njpw1972) 2025年8月17日
「ウーッ…頭が…わ、割れる…な、何かを思い出しそうだ…（※奇声を上げてうずくまる）何だ？突如脳内に現れた、存在しない記憶…ウッ……そうだ。余は棚橋に毎日こき使われて、侮辱を味わわされて…」
全文https://t.co/9EXuQ8doK2 pic.twitter.com/rkWvHZzAo7
宇野昌磨さん、自分のiPhoneの名前の由来が5ちゃんねるのアンチスレと明かし衝撃走る「人類最強メンタル」「立ってるステージが違う」 - Togetter [トゥギャッター]
◆新商品（衣・食・住）
「カップヌードル 魚豚」(8月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
・1つ前のヘッドライン
2025年8月15日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for August 18, 2025….