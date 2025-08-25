2025年8月25日のヘッドラインニュース

2025年08月25日 19時25分 ヘッドライン

2015年10月にサービスインした「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス(FFBE)」が、開始10周年の2025年10月末をもってサービスを終了することがわかりました。



【重要】運営サービス終了のお知らせ(8/25) - FFBE オフィシャルサポートブログ | SQUARE ENIX

https://www.jp.square-enix.com/FFBE/blog/2025/08/250825-1.html







サービス終了に合わせて、メインストーリーや一部の図鑑などを閲覧可能な「メモリアル版アプリ」が制作・提供される予定だとのことです。







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

【猫アレルギーに朗報】ネコを自作する - ニコニコ動画











「マイナスに飛び込めって、太郎が言ったんじゃないか！！

大人はみんな嫌いだ！！」



「タローマンはこれでいいのだと思った。頼りになる大人としてマチュに好かれたいわけではないのだから。あえて敗れることを決意して社会にぶつかるのだ。そう岡本太郎も言っていた。」 — 斜風 (@08103_Regamys) 2025年8月24日







10㎡と書かれたレンタルスペースを借りたらとんでもなかった「驚きの錬金術で草」「そんなことあるんだ」 - Togetter [トゥギャッター]









ブツを仕入れてきたぜ

東側では手に入らない

西側の正規品だ pic.twitter.com/0S6q7zLPkf — ﾘﾛ氏/LiloSHI (@ly_rone) 2025年8月24日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

“ハエの遺伝子操作 求愛行動を別種のハエに” 研究チーム発表 | NHK | サイエンス



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

北朝鮮軍 韓国軍から10数発の警告射撃受けたと発表 | NHK | 北朝鮮情勢



「通級指導」 高校での適切な指導方法など検証へ 文科省 | NHK | 教育



ガソリン減税の代わりに新税、政府検討 車の利用者から徴収する案：朝日新聞



女児をトイレに誘拐未遂疑い、男性不起訴 千葉地検 | 千葉日報オンライン



男性は７月１８日夕、千葉県内のマンションで、小学生の女児を「一緒にお話しするだけだから、大丈夫」などと誘い出し、トイレ内に連れ込もうとした疑いで、同月１９日に逮捕された。容疑を認め、「お尻を触りたかった」と供述していた。



千葉・木更津市役所のグーグルマップ表記が「ナイジェリア市役所」に、ホームタウン認定 - 産経ニュース



アフリカの「ホームタウン」に長井、木更津、三条、今治の4市 「移住先では」と懸念の声 - 産経ニュース



大川原化工機えん罪事件 遺族に警視庁と検察庁の幹部 直接謝罪 | NHK | 事件



三菱UFJ銀行 貸金庫窃盗の裁判 元行員「感覚がまひしていた」 | NHK | 事件



イスラエルのブルドーザー、西岸でオリーブの木数百本除去 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News



生活保護バッシング 他人をたたいても | | 木下武徳 | 毎日新聞「政治プレミア」



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

美容師さんから「昔の美容師は薄給でブラックな待遇の職業だったがある世代の若者たちがハッキリとNOを突き付けたことで業界が変わった」という話を聞かせてくれた - Togetter [トゥギャッター]



女性で常にメンタル安定してる人はいい意味でどんだけ化け物なんだろうと思う…「鉄分」「栄養」「パートナー」などメンタルが強いであろう理由続々 - Togetter [トゥギャッター]



境界知能について述べたXのポストに様々な体験、経験談が集まる「都内のようにせめてIQ75までは知的障害認定しないともう限界」 - Togetter [トゥギャッター]









ポテトのLを頼んであけたら

めっちゃ少なくて電話したら

新しく持ってきてくれて確認したら

ほぼ同じくらいだったんだけど

こんなもんなの？

CMで観てた量を想像してた pic.twitter.com/SMfOAhgD81 — masaki (@80supra1995) 2025年8月24日



JICA アフリカ・ホームタウン認定状交付に係る木更津市の見解／木更津市



本市とナイジェリア連邦共和国との関係につきましては、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」のホストタウンを務め、そのつながりの中で、この度、独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）からホームタウンの認定を受けたものです。

今後の取組につきましても、JICAの「2024年度草の根技術協力事業（地域活性型）」の採択を受け、ナイジェリアを舞台に野球・ソフトボールを通じて、「規律」を基礎とした若者の人材教育に協力するものであり、移住や移民の受け入れにつながるような取組ではありません。



30代の妹「いい男いないかな」8歳の姪「遊んでるとことか見たほうがいい」→かわいい恋愛アドバイスだが、意外と全年齢で大事なことかもしれない - Togetter [トゥギャッター]





本日、吉田寮自治会は、京都大学と和解し、6年半にわたる裁判を終えました。

和解の結果、京大が現棟の耐震工事を5年以内に行うよう努めることが約束され、食堂をこれまで通り使用できることが確認されました。

しかし未解決の課題は山積しています。

今後とも吉田寮にお力添えをお願いいたします！ pic.twitter.com/bKyRQbXXcP — 吉田寮広報室 Yoshida Dormitory (@yoshidaryo_koho) 2025年8月25日



吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の和解成立について | 京都大学



「今の日本は代官山の猿楽橋の架替え事業だけで10年かかるレベルなので首都直下型地震が来たら一生復活できないよ」と警告するツイートが話題に - Togetter [トゥギャッター]



電車に乗っていたら、ドアの横でしゃがみこんでいる具合が悪そうな若い女性がいたので、いろいろな人の協力を得て助けた話… 誰かがアクションを起こしたら、助けてくれるひとはたくさんいる - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

高校生にとってTwitterは「上の世代だけがやってる文字しか流れてこないダセェSNS」「つぶやきを発信するのも意味不明で怖い」という印象らしく「世界一面白いSNSだが!?」とムキになってしまった…ちなみに高校生の利用率は30代より高い模様 - Togetter [トゥギャッター]



春名風花さんが語る小学生の頃から始まった誹謗中傷との戦い… 誹謗中傷の投稿を1000件以上繰り返したある男性との10年にも及ぶ戦いに一区切りついたことを報告 - Togetter [トゥギャッター]



【重要】サービス譲渡＆継続のお知らせ | Peing -質問箱-



2025年8月29日のサービス終了をお知らせしておりましたが、この度、事業譲渡により、サービスを継続することが決定いたしました。



多くの皆さまからいただいた温かいメッセージとご要望を受け、新たな運営体制のもとでPeing-質問箱-を存続させることができることを、心より嬉しく思っております。



■サービス継続について



2025年8月29日以降も、Peing-質問箱-は通常通りご利用いただけます。



- アカウント情報、投稿内容、設定等はすべて引き継がれます



- URLの変更はございません（https://peing.net）



- 基本機能は従来通りご利用いただけます



Luupが稼ぎゼロで耐えた2年 規制緩和に国会も警察庁も動いた：朝日新聞











『思い出の詰まったギターを盗まれました』ネットで売り出されているのが即座に見つかる→中古業界の事情「盗品はわかります。義務なので捕まえます」 - Togetter [トゥギャッター]



“電力系”ISPはなぜ高く支持されるのか？ 西日本の人気ISP「eo光」「メガ・エッグ」「ピカラ光」「BBIQ」提供の4社に舞台裏を聞く【イニシャルB】 - INTERNET Watch



「プライバシーは基本的人権」 アップルが語るAI時代も変わらぬ原則【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch





カレーはおいしかったです https://t.co/SR0Gw1VlSB pic.twitter.com/3bjS5KVxCI — Naohiro IIDA (@dannymodules) 2025年8月24日



就活面接の音声ネット公開 上場企業など240社分 学生のリスクは：朝日新聞



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

ダンダダンの件は「先にYOSHIKIに話し通したらうまく行ったのか」といえばそれも違って、もし参加することになっても完遂しなかった未来が見えてしまう…聖飢魔IIならよかったのに - Togetter [トゥギャッター]



どきどき職業体験 - 茶んた | 少年ジャンプ＋



ご指摘の「国際標準」に日本の制作現場を近づけるという点は、日本のエンタメが世界に注目されるようになってから、すでに長い間何度も議論され尽くしたことになります。… https://t.co/m1vp6pJrgr — 菊池健 - MANGA総研 (@t_kikuchi) 2025年8月25日









逆にコミカライズ想定すると『書かないほうがいい』みたいなこともあると思うんですよね。

書いていない部分なら、漫画家さんが演出に適した形で補完してくれるはずのものを、原作側の指定で埋めてしまうことになるので。… — 進行諸島 @著者累計2200万部 (@shinkoshoto) 2025年8月24日





本当に嬉しいプレゼント頂きました

30年以上前の楽曲がリメイクされて

現代のテレビアニメの主題歌になるなんて感謝感激です！

しかも大阪は豊中(豊中は北摂)

出身のガールズバンド「TRiDENT」

美と技術が完璧に融合した素晴らしいバンドです。勿論ギターとコーラスもみっちりムッチリ演奏しました https://t.co/iL0FD2JWxt — ROLLY（寺西一雄）本人 (@RollyBocchan) 2025年8月24日





昨日は、亡き父の生誕100年を祝う『生誕100年 渡辺宙明音楽祭』が、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催されました。

会場は父の音楽を愛する方々でほぼ満席となり、あふれる熱気と共に、父が生涯をかけて紡いだ音楽が確かに生き続けていることを強く感じました。… pic.twitter.com/m90GvCgLxy — 渡辺俊幸 (@watanabetoshiyu) 2025年8月24日





今日は山根青鬼先生のお誕生日会に参加させていただきました



卒寿（90歳）だそうで…まだまだお元気です！ pic.twitter.com/IQbGoSNY6q — 三浦みつる (@miura_mitsuru) 2025年8月24日









後方腕組みおじさんです pic.twitter.com/wjNtPBaICF — 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2025年8月23日





仲良し３県漫才です pic.twitter.com/UEcA46N9cH — きのころこもこ (@srafiar) 2025年8月24日



『面白い漫画を作っても売れないことが多くなった』という話題に「面白くないから売れないんだろ」と言ってくる人がいるけど、この業界は面白くても売れずに打ち切りと言うことは普通にある - Togetter [トゥギャッター]



【夏の怪談】「中学生ですけどこのジャンルのR18読んでます」と発言した子が登場したせいで即日同ジャンルの人が作品を一斉に非公開にしてpixivも撤退して過疎になったジャンルがあるらしい - Togetter [トゥギャッター]



【明日8/25夜 #アニメcocoon 放送】



今日マチ子の漫画「cocoon」が原作のアニメ「cocoon～ある夏の少女たちより～」がNHK総合にて8月25日(月)夜11:45～から放送されます。1話完結です。https://t.co/pV9hJ3C8e8



--アニメ出演者/スタッフ(敬称略)--

監督: 伊奈透光

脚本: 岸本卓 @inokoriinosan… pic.twitter.com/Zj1JlNGIFT — 今日マチ子 kyo machiko (@machikomemo) 2025年8月24日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

















なぜ高校野球の会場は甲子園で行われるのか？ドームで試合をしたら熱中症の心配もないのに…その理由は、甲子園の利用料が無料で球児たちが泊まる旅館もあるから - Togetter [トゥギャッター]



弓道部の顧問が変に熱血だったので部員から反感を買い、めちゃくちゃ上手い先輩が「負けた方はもう道場に来ない」という勝負に持ち込んで勝利の末に顧問を追放した - Togetter [トゥギャッター]



「自曲カラオケをヘビロテ、著作権料１７００万円不正受領」斬新な手口に絶賛の声 - posfie



◆新商品（衣・食・住）

【予告】お月見シーズンにぴったりの一杯！旨みたっぷりの牛肉と温たまが織りなす、至福の味わい！なか卯が季節限定の「月見温たま牛肉つけうどん」を発売

