2025年8月25日のヘッドラインニュース

2015年10月にサービスインした「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス(FFBE)」が、開始10周年の2025年10月末をもってサービスを終了することがわかりました。

【重要】運営サービス終了のお知らせ(8/25) - FFBE オフィシャルサポートブログ | SQUARE ENIX
https://www.jp.square-enix.com/FFBE/blog/2025/08/250825-1.html


サービス終了に合わせて、メインストーリーや一部の図鑑などを閲覧可能な「メモリアル版アプリ」が制作・提供される予定だとのことです。



JICA アフリカ・ホームタウン認定状交付に係る木更津市の見解／木更津市

本市とナイジェリア連邦共和国との関係につきましては、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」のホストタウンを務め、そのつながりの中で、この度、独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）からホームタウンの認定を受けたものです。
今後の取組につきましても、JICAの「2024年度草の根技術協力事業（地域活性型）」の採択を受け、ナイジェリアを舞台に野球・ソフトボールを通じて、「規律」を基礎とした若者の人材教育に協力するものであり、移住や移民の受け入れにつながるような取組ではありません。


吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の和解成立について | 京都大学

【重要】サービス譲渡＆継続のお知らせ | Peing -質問箱-

2025年8月29日のサービス終了をお知らせしておりましたが、この度、事業譲渡により、サービスを継続することが決定いたしました。

多くの皆さまからいただいた温かいメッセージとご要望を受け、新たな運営体制のもとでPeing-質問箱-を存続させることができることを、心より嬉しく思っております。

■サービス継続について

2025年8月29日以降も、Peing-質問箱-は通常通りご利用いただけます。

- アカウント情報、投稿内容、設定等はすべて引き継がれます

- URLの変更はございません（https://peing.net）

- 基本機能は従来通りご利用いただけます


