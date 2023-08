2023年08月25日 12時30分 生き物

ネッシーを捜索するモンスターハンター数百人がネス湖に集結、過去50年で最大規模のネッシー狩りが始まる



スコットランドのネス湖には巨大生物「ネッシー」が存在するという目撃証言が大量に存在していますが、記事作成時点でもネッシーの存在を決定付ける証拠は見つかっていません。そんな中、The Loch Ness Centre(ネス湖センター)が数百人規模のモンスターハンターを集めて大規模な捜索を行うことを発表しました。記事作成時点では200人以上のハンターが捜索隊に志願している他、100人以上の遠隔監視隊も捜索に参加する予定です。



The Quest Weekend

https://lochness.com/the-quest-weekend/





The biggest hunt for the Loch Ness Monster in 50 years is about to begin | Live Science

https://www.livescience.com/human-behavior/conspiracies-paranormal/the-biggest-hunt-for-the-loch-ness-monster-in-50-years-is-about-to-begin



ネス湖センターは2023年8月26日(土)~27日(日)にかけてネッシーの捜索作戦を実施予定です。ネス湖センターは捜索に向けてボランティアのハンターを募集しており、記事作成時点では200人以上のハンターが捜索隊に志願しています。





ネッシーの捜索には赤外線カメラを搭載したドローンが投入される予定で、ネス湖を上空から赤外線カメラで撮影することで水温をマッピングし、ネッシーの手がかりとなる熱分布の異常を検出することが期待されています。また、水中聴音機によってネッシーの鳴き声を検出する他、「真実を追及するさらなる技術」も投入される予定です。



ネッシーの捜索に参加するハンターにはネス湖の湖面に目を光らせ、不可解な現象を見つけだすことが求められます。また、ネス湖で活動する熟練ハンターのアラン・マッケナ氏によるネッシー捜索方法や記録方法の指導も実施されます。



期間中にネス湖を訪れることができないハンターはネス湖周辺に複数設置されたライブカメラを通じて遠隔監視に協力可能で、記事作成時点では100人以上のハンターが遠隔監視への参加を志願しています。ライブカメラの映像は以下のリンク先で確認できます。



Find the Loch Ness monster: Live Cameras

https://www.visitinvernesslochness.com/live-stream





なお、ネス湖では2018年から水中に存在するDNA情報からネッシーの手がかりを探索するプロジェクトが実施されていましたが、巨大生物と関連しそうなチョウザメ科や首長竜のDNAは発見されませんでした。ただし、ウナギのDNAは大量に見つかっているため、ネッシーが「超巨大なウナギ」である可能性やまったく未知の生物種である可能性は残っています。



