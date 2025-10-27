2025年10月27日のヘッドラインニュース
マクドナルドでは2022年10月から紙ストローを採用していましたが、2025年11月19日(水)から紙ストローを順次廃止し、「リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ(ストローレスリッド)」に切り替えることが発表されました。ストローレスリッドの開発には3年以上を費やし、飲み口の開きやすさとテイクアウト時の漏れにくさを両立することに成功。また、炭酸飲料のデリバリー時に振動で炭酸ガスが噴き出さないようにデザインが工夫されているそうです。
コールドドリンクのフタを、ストローなしで飲めるフタへ変更 | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2025/1027a/
2025年10月26日
新宿を歩いているとき一緒にいた友人が「新宿に自由はあるのかな」とポツリと言った。「新宿に自由、か…」と考えていたら「GU」のことだった。 https://t.co/vGtvU4RpS1— おもち (@zeitakunatoge) 2025年10月26日
これ見るたびにゴールデンカムイよりすみっコぐらしのほうが過酷なの何かがおかしいと思ってる https://t.co/w96ihEbOMm pic.twitter.com/Je0JLTkPC6— 隣神 (@orphenoch555) 2025年10月25日
うちの靴下履き間違えた子も見て https://t.co/wqd9BkesgG pic.twitter.com/IT6PQPhYMX— なな (@tama_love_go) 2025年10月25日
今ウォーターサーバー検討してるから、イオ◯モールとかで勧誘してる業者に「あーーッ居た居た‼」って自ら駆け寄るあり得ない人になろうかな？— むめ☺︎@5y (@mume____) 2025年10月26日
水深550mの海底に突き刺さるイカ見て3分くらい笑ってる pic.twitter.com/kovuzeJyMV— あやの😈🖤 (@ayano_camp) 2025年10月26日
馬鹿ワイ、ホテルの売店で売ってた東方の曲が流れるアレを衝動買い pic.twitter.com/MjEWUgTiAp— こくろーさん@11/8赤黒会 (@gokurou_3desu) 2025年10月26日
あのとき助けて頂いたメロンクリームソーダです pic.twitter.com/Q81MdGPlp8— 渋谷のポメ吉だす (@pomekichi0) 2025年10月26日
脱衣所に長居し過ぎで— えいしん (@toketsurin) 2025年10月26日
強制連行されるアヒル ((🐥))💦 pic.twitter.com/0HiQwUnFWr
気合い入ったツーリングしてる pic.twitter.com/noOK7tvDQF— Teshi🍊 (@69charger_chick) 2025年10月26日
某所から「あの、、、顔写真はフキ以外であれば何でも。学者っぽいやつ」と要請あり。フキを否定して彼らが守りたいものは何か。逆に、フキを肯定して私が守りたいものは何か。秋の夜長に考える。 https://t.co/4cJgD7qFko— 藤井一至 (土の研究者) (@VirtualSoil) 2025年10月25日
私の後くらいからヤドン受け取りの列が長くなって来て、ポケセンのお姉さんが— 桜吹雪(っ´ω`c) (@cherry39_shiro) 2025年10月25日
「そしたら全員で一斉にお願いします！せーの！」
「やぁん！！！」
ってヤドン鳴き真似大合唱始まったの何か面白かったw
なぜ男だけ・女だけのきょうだいが多いのか その裏に迫る科学 - 日本経済新聞
細胞の“運び屋”に新たなルール｜ニュース＆イベント｜順天堂大学
喘息などのアレルギー疾患が悪化するメカニズムを解明脂肪分解経路を標的とした新たなアレルギー治療薬の開発に向けて | YCU Research Portal
気候変動へ対応！寒冷地で夏の暑さを避け栽培するために 越冬耐性の強い新たなビール大麦の品種開発を開始 | ニュースリリース | サッポロビール
総理大臣退任｜石破茂【公式】
SNSの「犬笛型ヘイト」で賠償命令 違法性認める判決は初 大阪地裁 | 毎日新聞
【独自】「私が母でなければ…」山上被告の母が語る後悔 “献金”の実態は？ 旧統一教会めぐる2つの裁判の行方【報道特集】 | TBS NEWS DIG
「鼻をつまんで高市早苗と書いた」…首相指名選挙 野党系無所属・中村勇太衆院議員が明かした投票の真意：東京新聞デジタル
クマ被害 きょうも相次ぐ “追い払う”架空動画に誤解の懸念も | NHKニュース | クマ被害、フェイク対策、生成AI・人工知能
立憲・枝野氏、安保関連法「変えなくていい」 代表発言より踏み込む | 毎日新聞
ハンガリー首相、１週間で状況暗転 米ロ首脳会談中止と対ロ制裁が直撃 - CNN.co.jp
機動隊員、米大使館近くでアキレス腱切る重傷…刃物４本所持の男「気象庁が意図的に気候変動させている」 : 読売新聞
【速報】安保法、違憲部分なく改正不要と立民枝野氏|47NEWS（よんななニュース）
首輪とリード残し…「80㎝のクマが50㎝の柴犬咥えて森に逃げた」クマも柴犬も行方分からず 宮城・大崎市 | TBS NEWS DIG
京都市の烏丸御池駅、エレベーターに6人が閉じ込められる 体調不良訴える人も｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
元最高裁判所判事 宇賀克也 夫婦別姓訴訟 生活保護費引き下げ訴訟 袴田巌さん再審請求で不屈の“反対意見” | NHKニュース
北海道・積丹町議の発言に猟友会反発、出動拒否 注意したハンターに激高
クマ絶滅の九州でも警戒 対岸の山口で目撃情報多数、海渡る可能性は [相次ぐクマ被害]：朝日新聞
ロシア・ワグネルの指示で放火、「トクリュウ」の男らに拘禁刑 英 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「気象庁職員が意図的に気候変動」米大使館付近で逮捕の刃物男
ドイツで軍と警察官が「銃撃戦」 訓練の「敵役」と勘違いか | 毎日新聞
クマ外傷の9割は“顔面”を損傷「鼻を拾って外科手術で…」100例以上診た医師が語るクマ襲撃のリアル「精神的なダメージも深く」後遺症でかすむ日常 | TBS NEWS DIG
JR東が駅の顔認証カメラを停止 指名手配者の検知が目的、反発も | NEWSjp
警視が2千人超を盗撮か、福岡県警が停職処分に 幹部の不祥事相次ぐ [福岡県]：朝日新聞
株価 初の5万円突破 終値でも 最高値更新 米中貿易摩擦への懸念和らぐ | NHKニュース | きょうの株価、株価・為替、米中貿易摩擦
イスラエル 人質の遺体捜索支援でエジプトのガザ入り認める | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、エジプト
「玉木首相」に「期待した」11％ 「しなかった」68％ 世論調査 | 毎日新聞
クマに襲われたか、住宅敷地内に身元不明遺体…遺体に獣の爪痕やかんだ傷 : 読売新聞
「選挙のファクトチェックを検討」 宮城県知事が指示 デマ拡散受け | 毎日新聞
【速報中】トランプ大統領 羽田空港に到着 このあと天皇陛下と会見へ 28日には高市総理大臣と首脳会談へ | NHKニュース | トランプ大統領来日、トランプ大統領、アメリカ
米海軍のヘリ1機と戦闘攻撃機1機 南シナ海で相次ぎ墜落 | NHKニュース | アメリカ
トイレに行こうとしたら、トイレの前とドアの前に高校生が座り込んでスマホぽちぽちしてるから、通してくれんか言うたらなんなんコイツみたいな冷笑ボヤキ言って結局どいてくれなかったの泣いた🤓— 元イコネンくん (@dig_kunita) 2025年10月24日
連結部にも座り込んでた
地方の通学電車アウトローすぎるな pic.twitter.com/wB4mXYHANV
「陰キャ」の半グレみたいな人たちが若い世代から徐々に生まれているという意見に共感と「キレる17歳」を思い出す声も - Togetter
20代の若者対象の調査で「年上の世代に言われて、なんのことだかわからなかった言葉」を尋ねたら、1位は「アベック」に… その他上位には「チョベリグ」「ナウい」など - Togetter
小説『青の純度』を巡る騒動について集英社がコメントを発表したが、その内容に「文壇言論」と疑問の声 - Togetter
弊社刊『青の純度』につきまして | 集英社 文芸ステーション
News – Yuki Harada
繰り返しになりますが、本件における私の考えは以下の通りです。
1. 『青の純度』がラッセン氏を念頭に置いた小説であると思われること
2. ラッセン氏に関する先行研究は、拙著を除きほとんど存在していないこと
3. 拙著と『青の純度』には類似する内容がたびたび登場していること
クリスチャン・ラッセンと「インテリア絵画」という語彙（それは1993年には存在していた） | Days of TRICKS
「退職代行業者は『風邪だと思うから風邪薬を処方して』と言う患者に素人が風邪薬を出すような仕事」モームリの非弁提携について弁護士が解説 - Togetter
元アルバイトが諸事情で困っていて働かせて欲しいと言うので交通費や住居など便宜を図ったら、働き始めて2週間ほどして売上金を持って飛ばれた話… 連絡が来ないので被害届を提出することに - Togetter
この標識の組み合わせ。— \けんとっとの暇つぶし/ (@kento_telop1995) 2025年10月23日
交通違反を誘発させてるしか思えない。
右折ができないなら
方面看板を撤去してほしい。
📍相模原市 橋本5叉路交差点付近
みんな切符切られないように、
気をつけてねー pic.twitter.com/DbwS8HuL7Z
スタジオからの帰り道— キズ ユエ (@Kizu_yue) 2025年10月24日
この辺りで犬を見なかったか？と警察の方から声をかけられた。
見てないけど、見かけたら警察署に電話すると言って犬種を聞いて再び帰路に
すると前からリードを持ってはいないけど犬と歩いてくる人影が
うーん、と思ったけど
お兄さんその子ってお兄さんの犬？って聞いたら…
おるけど朝早すぎやねん pic.twitter.com/F5Shlmp7Yk— /･᷅･᷄\୭そらいぬ_mania (@SORAinu_Yukkuri) 2025年10月26日
昨日の昼間俺の留守中に— T$UYO$HI_BONEZ/PTP (@TSUYOSHI_PTP) 2025年10月26日
我が家の前の行き止まりの道に入ってきて
出れなくなったから
助けてくれってインターホン鳴らしてきたオマエ
切り返しを見てあげたウチの嫁を
危うく轢き殺しそうになり
ウチの車にもぶつけてるくせに
猛スピードで逃げてった
会社の白い車のオマエ
さっさと謝罪しに来い pic.twitter.com/BsOCwn0L1o
この「おもんない」のニュアンス、関西以外に伝わらんかも。— 健康志向 (@pepsichudoku) 2025年10月25日
関西人の「おもんない」＝最上級の拒絶 https://t.co/afaNA5h974
サイバー攻撃によるシステム障害について（第三報） | 美濃工業株式会社
対話AIキャラクター「ポケとも」を11月21日に発売｜ニュースリリース：シャープ
Yahoo!フリマ、写真を送るだけで相場価格が査定できる 「らくらくAI査定」をLINE公式アカウントで提供開始｜LINEヤフー株式会社
舞う🌸 pic.twitter.com/z0lNpbEd90— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年10月23日
🎉新モノクマ声優 #水田わさび さん🎉— ダンガンロンパ公式 (@dangan_official) 2025年10月24日
『スーパーダンガンロンパ２×２』の
「モノクマ」声優は水田わさびさんに決定‼
▼モノクマからあいさつが届きました📺▼#ダンガンロンパ2x2 pic.twitter.com/zvgHCDmb6z
週末やらかし飯 - 小村あゆみ / 第４３話 牛タンタタン | コミックDAYS
これがほぼほぼスニーカーのタンシチュー https://t.co/9k1gR4EdpZ pic.twitter.com/wZUC85pfLo— 小村あゆみ@やらかし飯⑤11/7発売スタンプ発売中 (@komura_ayumi) 2025年10月24日
これが一本焼き pic.twitter.com/QxfrhYPbWm— 小村あゆみ@やらかし飯⑤11/7発売スタンプ発売中 (@komura_ayumi) 2025年10月24日
『酒のツマミになる話』が急遽差し替え、千鳥・大悟の“ハロウィンコスプレ”にフジ幹部が「局の事情を鑑みて…」《放送直前に混乱》｜NEWSポストセブン
