2025年10月27日のヘッドラインニュース

スタジオからの帰り道



この辺りで犬を見なかったか？と警察の方から声をかけられた。



見てないけど、見かけたら警察署に電話すると言って犬種を聞いて再び帰路に



すると前からリードを持ってはいないけど犬と歩いてくる人影が



うーん、と思ったけど



お兄さんその子ってお兄さんの犬？って聞いたら…