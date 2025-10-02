ヘッドライン

2025年10月2日のヘッドラインニュース


全国の鉄道会社・鉄道事業者の制服を着たキャラクター企画『鉄道むすめ』をもとにしたオリジナルアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年に放送されることが決まりました。女子大生の鉄道旅行同好会、通称「てつりょー会」に所属する4人が鉄道に乗って旅をするお話で、旅の途上に鉄道むすめが登場するとのことです。


TVアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」
https://tetsuryo-anime.com/

【てつりょー！】TVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』ティザー映像 - YouTube

©てつりょー！製作委員会

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ジェーン・グドールさん死去　チンパンジー研究第一人者、環境保護も：朝日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）




BBQでアルコール注ぎ引火、美容学校生死亡　元教員助手に有罪判決 [福岡県]：朝日新聞

三井住友カード、Vポイント運営会社を買収　26年度にアプリ統合 - 日本経済新聞

帝国ホテル京都、26年3月に開業　1泊16万円から - 日本経済新聞

出前館に1095回不正注文か　「届かず」と苦情、返金疑い逮捕|47NEWS（よんななニュース）

英、難民の家族呼び寄せルート廃止へ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

書評紙「図書新聞」が終刊　来年3月、70年の歴史に幕|47NEWS（よんななニュース）

ロシア産原油輸入停止、トランプ氏に求められていない ハンガリー首相　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）




保育士が女児の容姿に対して不適切な発言をしていた話に非難と悲しみの声、母親がお守りの中にボイスレコーダーを隠して録音したことで発覚した - Togetter [トゥギャッター]

市役所からタメ口の連絡が来たので、「さっきからうんとかあのねとかそれでねぇ～って言うけど私と貴方友達じゃないのでもうちょっとちゃんと喋ってもらっていいですか？」と怒ってしまった話 - Togetter [トゥギャッター]

お店で飲んでたワインがうますぎて「ボーノボーノ！」と叫んでたら、いきなり外国人に抱きつかれた→その人の正体を知ってさらに衝撃「ワイのワイナリーってやつ」 - Togetter [トゥギャッター]

理由はわからないが、『何かあったら訴える』『いろんな病院を探し回ってここに』って患者より「まな板の上の鯉なのであとはお願いします」って患者のほうがトラブルだけじゃなく合併症も少ない - Togetter [トゥギャッター]

「ほんとの昭和生まれは、戦争を経験している人ですよ。もう、現役終わってる」と言われたが、ごめんなさい… 私、昭和生まれだけど普通に働いていて、まだ定年までもかなり時間がある - Togetter [トゥギャッター]

診療科特有の日常生活あるある教えてください… ワイ感染症内科『病院のウォシュレット使わない』→耳鼻科『耳掃除しすぎない』小児科『子どもの体重が一瞬で分かる』など、様々なあるある - Togetter [トゥギャッター]

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
NHK ONE 一部のメールに認証コード届かない不具合解消 | NHKニュース

NHK ONE、認証コード送信されない不具合は「大量発信によるスパム判定の可能性」 - AV Watch



「ドラゴンボール」「NARUTO」もそっくり再現　Sora 2使った日本のアニメ風動画がXに続々　自民・塩崎衆院議員は「重大な問題」と指摘 - ITmedia NEWS

編集部でも「ドラゴンボール」や「鬼滅の刃」のキャラクターが登場する動画は問題なく生成できたものの、「白雪姫」などのディズニーキャラクターは出力できなかった。AIと著作権を巡る議論が再び活発化する中、日本企業の対応も改めて注目される。


ヘンリーではクラウド基盤の移行プロジェクトを開始しています - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ

STB経由の不正アクセスに関する一部報道について | お知らせ | JCOM株式会社 | J:COM

画質は？全番組配信する？解約時にFire TV廃棄求めない？「NHK ONE」の気になるところ聞いた - AV Watch

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





藤井聡太名人も愛した「将棋倶楽部24」年内終了へ　席主の思いは | 毎日新聞

4K版PV【30周年記念】MEMORIES 4Kリマスターセット発売告知PV【大友克洋】 - YouTube


アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットOP映像③／GENIC「ENDER」 - YouTube


アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットED映像②／七海うらら「Infinity karat」 - YouTube


TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ノンクレジットエンディング映像｜XAI「その瞳で」 - YouTube


TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ノンクレジットオープニング映像｜Daoko「いいよ」 - YouTube


アニメ「龍族」～第１期振り返り特番～ - YouTube


GEMVOX CM SPOT AIボイスバンク「紫門トパーズ」 - YouTube


🎑アニプレックス秋アニメ2025 ラインナップ🐇 - YouTube


10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─リーブラ（cv.東城日沙子）─ - YouTube


【ナレーション：小山力也】角川ビーンズ文庫24周年　スペシャルPV「恋人たちの24時間」 - YouTube


『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ローンチトレーラー - YouTube


KPOPガールズ! デーモン・ハンターズが『フォートナイト』を席巻 - YouTube


『プレートアップ！』リリーストレーラー - YouTube


Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM ミアレシティの冒険篇 - YouTube


Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM ＺＡロワイヤル篇 - YouTube


Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM 暴走メガシンカ篇 - YouTube


【デジモンストーリー タイムストレンジャー】ローンチトレーラー - YouTube


『ハッピールートを終わらせて』紹介トレーラー - YouTube



ツイッターでよくみる「もう少しこう何というか 手心というか」でお馴染みの牛股権左衛門は優しい人かと思ったら作中屈指のヤバい人だった…貸本版だと気のいい兄貴ではある - Togetter [トゥギャッター]


米津玄師「IRIS OUT」世界5位の快挙に学ぶ、アニメ主題歌ヒットの方程式（徳力基彦） - エキスパート - Yahoo!ニュース

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



ドジャース地区シリーズ進出 先発の山本由伸が好投 大谷翔平タイムリー 佐々木朗希が9回リリーフで初登板 | NHKニュース | 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希

◆新商品（衣・食・住）
体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」（パウダーイン）を、10月6日（月）より販売開始 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト

松屋 秋の風物詩「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」発売｜松屋フーズ

「PARM（パルム） ザ・カスタードプリン（1本入り）」 10月13日（月）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

