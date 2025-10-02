2025年10月2日のヘッドラインニュース
全国の鉄道会社・鉄道事業者の制服を着たキャラクター企画『鉄道むすめ』をもとにしたオリジナルアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年に放送されることが決まりました。女子大生の鉄道旅行同好会、通称「てつりょー会」に所属する4人が鉄道に乗って旅をするお話で、旅の途上に鉄道むすめが登場するとのことです。
鉄道むすめから生まれたオリジナルアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」2026年放送決定！— 鉄道むすめ公式：立石あおば／鉄道むすめ広報"見習い" (@tateishi_aoba) 2025年10月1日
詳しくはアニメ公式サイトをチェック♪#てつりょー #鉄道むすめ #鉄むす20thhttps://t.co/Mdg4SZ5YKQ pic.twitter.com/c2PfSk8D9g
TVアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」
https://tetsuryo-anime.com/
【てつりょー！】TVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』ティザー映像 - YouTube
©てつりょー！製作委員会
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
「鍋用！！ズゴックとうふ」＆「ザクとうふデザート仕様 typeD」速攻試食レビュー、クオリティはまたしても妙に高い - GIGAZINE
地球を3周した「世界で最も大きな音」とは？ - GIGAZINE
見ているだけでワクワクするカラフルでカワイイ飴「パパブブレ」の制作風景 - GIGAZINE
1万台ものルーターを何者かが勝手にハックしてセキュリティを高めていたことが発覚 - GIGAZINE
「21世紀で最も偉大な映画」を作ったデヴィッド・リンチ監督に偉大なアイデアはどこから来るのかを聞く - GIGAZINE
世界中の人々が愛する「動物の肉」が抱えている問題点とは？ - GIGAZINE
戦争よりも多く人を殺した「スペイン風邪」はなぜ未曽有の猛威をふるったのか？ - GIGAZINE
自分も知らなかった「心の中にあるもの」を浮き彫りにする恐るべき「IATテスト」 - GIGAZINE
「良い宿題」に必要な条件とは？ - GIGAZINE
「大統領がナルシストだと戦争が長引く」という研究結果 - GIGAZINE
ブルース・ウィリスがディープフェイクを使って映画や広告で自身を使用する権利を売却 - GIGAZINE
天の川銀河の中心から放出される反物質の原因はダークマターではなくパルサー - GIGAZINE
「太陽に飲み込まれなかった80億年後の地球」に似た惑星が4000光年離れた場所で発見される - GIGAZINE
先進技術を詰め込んだ「スーパースパイク」は中距離走のタイムを最大3.1％短縮するとの研究結果 - GIGAZINE
地元の伝説を信じ続けた男性が「湖の底に沈んだヴィンテージ酒」を発見する - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
好きなろうそく発表ドラゴン pic.twitter.com/GsOWL7VdB4— 自由に伴う責任 (@saikouzaurusu) 2025年10月1日
嫁と付き合いたての頃、しきりに「一緒にお風呂入ろ💗」とか「歯磨いてあげる💗」とか言ってくれて、俺は単なる激エロイベントだと思って喜んでいたんだけど、先ほど「あれは、お前が引きこもりで風呂も入らないし歯も磨かないから、飼い犬を風呂に入れる感じでやってたんだ」と衝撃の事実を告げられた— caveman (@Caveman_Nerd) 2025年10月1日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ジェーン・グドールさん死去 チンパンジー研究第一人者、環境保護も：朝日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
JR高山線蘇原駅すぐ東側の踏切で電車と車の接触事故💦💦💦— パラメヒコマン小林 (@YutaJubilo) 2025年10月1日
電車のガラスめっちゃ割れてる😓 pic.twitter.com/D8OOvNdsSk
乗車電のひだ14号、車両と衝突？してだいぶエグい事になってるんだが() pic.twitter.com/czmaCcFo8H— philip (@redGACHA) 2025年10月1日
WEBデザイナー「あの、大変恐縮ですが、先々月に納品した件、ご入金はまだでしょうか・・・？」— 岡本純平｜Lexa Inc. (@Okamoto_Lexa) 2025年10月1日
元請け「実はね、まだクライアントから入金がないんだ。ぼくたちも困っててね。だからまだ振込はできない。遅れててごめんね。ぼくからも催促しておくからね。」…
BBQでアルコール注ぎ引火、美容学校生死亡 元教員助手に有罪判決 [福岡県]：朝日新聞
三井住友カード、Vポイント運営会社を買収 26年度にアプリ統合 - 日本経済新聞
帝国ホテル京都、26年3月に開業 1泊16万円から - 日本経済新聞
出前館に1095回不正注文か 「届かず」と苦情、返金疑い逮捕|47NEWS（よんななニュース）
英、難民の家族呼び寄せルート廃止へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
書評紙「図書新聞」が終刊 来年3月、70年の歴史に幕|47NEWS（よんななニュース）
ロシア産原油輸入停止、トランプ氏に求められていない ハンガリー首相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
旧江戸で釣りしてたら土手で騒いでた中高生が俺のチャリ上から投げてきて逃げられた— さくとぅー (@yukirinn1101) 2025年10月1日
こんな状態 pic.twitter.com/6MP6GohnrF
この理由が分からないってのが、テレビマンの非常識さの証明になっているのが面白いよな。— しぐん (@5MM26) 2025年10月1日
俺も仕事上、TV業界との関わりは多いけど、つくづく『常識人』と『好い人』には向かない職業なんだと思うもんね。
信じられないぐらいの厚顔無恥さと身勝手さと鋼の精神を兼ね備えている人が向いている業界。 https://t.co/aunr5DF1R8
╔═════════════════════════╗— 【公式】NEXCO西日本 (@w_nexco_news) 2025年10月2日
知ってトクするかも…⁉高速道路雑学…💭
╚═════════════════════════╝
意外と知られていない高速道路に関する情報をご紹介いたします🤗
今回は、「高速道路標識に用いるフォントの移り変わり」です👀… pic.twitter.com/Hcj4VBq4Uk
保育士が女児の容姿に対して不適切な発言をしていた話に非難と悲しみの声、母親がお守りの中にボイスレコーダーを隠して録音したことで発覚した - Togetter [トゥギャッター]
市役所からタメ口の連絡が来たので、「さっきからうんとかあのねとかそれでねぇ～って言うけど私と貴方友達じゃないのでもうちょっとちゃんと喋ってもらっていいですか？」と怒ってしまった話 - Togetter [トゥギャッター]
お店で飲んでたワインがうますぎて「ボーノボーノ！」と叫んでたら、いきなり外国人に抱きつかれた→その人の正体を知ってさらに衝撃「ワイのワイナリーってやつ」 - Togetter [トゥギャッター]
理由はわからないが、『何かあったら訴える』『いろんな病院を探し回ってここに』って患者より「まな板の上の鯉なのであとはお願いします」って患者のほうがトラブルだけじゃなく合併症も少ない - Togetter [トゥギャッター]
「ほんとの昭和生まれは、戦争を経験している人ですよ。もう、現役終わってる」と言われたが、ごめんなさい… 私、昭和生まれだけど普通に働いていて、まだ定年までもかなり時間がある - Togetter [トゥギャッター]
診療科特有の日常生活あるある教えてください… ワイ感染症内科『病院のウォシュレット使わない』→耳鼻科『耳掃除しすぎない』小児科『子どもの体重が一瞬で分かる』など、様々なあるある - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
NHK ONE 一部のメールに認証コード届かない不具合解消 | NHKニュース
NHK ONE、認証コード送信されない不具合は「大量発信によるスパム判定の可能性」 - AV Watch
NHKの新アプリ、放送どころかニュース記事すらも海外から見られなくなった。海外在住者は疑義等々、色々あるとして、海外出張中、海外旅行中の人ですら、ニュース記事を見られなくなり、NHKでは研修現地で何が起きているか見られなくなるということ。これが公共メディアとは。 pic.twitter.com/QtnDoPZIfX— 曽我太一 Taichi Soga (@soga_taichi) 2025年10月1日
あとニコニコの最大にいいところは「検索したら検索したもの“しか”出て来ない」ことですね。— 狐 (@kitune6) 2025年10月1日
聞いてるかYouTube、お前の勝手は判断であれもこれもと表示させるんじゃない。 https://t.co/zMKR8czijh
「ドラゴンボール」「NARUTO」もそっくり再現 Sora 2使った日本のアニメ風動画がXに続々 自民・塩崎衆院議員は「重大な問題」と指摘 - ITmedia NEWS
編集部でも「ドラゴンボール」や「鬼滅の刃」のキャラクターが登場する動画は問題なく生成できたものの、「白雪姫」などのディズニーキャラクターは出力できなかった。AIと著作権を巡る議論が再び活発化する中、日本企業の対応も改めて注目される。
ヘンリーではクラウド基盤の移行プロジェクトを開始しています - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ
STB経由の不正アクセスに関する一部報道について | お知らせ | JCOM株式会社 | J:COM
画質は？全番組配信する？解約時にFire TV廃棄求めない？「NHK ONE」の気になるところ聞いた - AV Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
チェンソーマン レゼ篇とても好評のようで、いちファンとして嬉しいです。天使の悪魔のファンアートを描きました。IRIS OUTとJANE DOE含めよろしくお願いします🫵https://t.co/rgTzFyTkAq pic.twitter.com/iqygB3Z5aj— 米津玄師 ハチ (@hachi_08) 2025年10月1日
実はこのシリーズどこにも収録されていなく、勿論本として一冊にまとまってもいないので、自費出版してコミティアで販売したいところです。 https://t.co/y8WItazxyQ— 白玉あずき (@kagonoikeazuki) 2025年10月1日
🔥公式サイト＆公式Xがオープン🔥— 魔法少女リリカルなのは (@lyricalnanoha_) 2025年10月1日
TVアニメ
魔法少女リリカルなのは EXCEEDS
Gun Blaze Vengeance
ぜひチェックしてみてください。
最新情報をお楽しみに！
▽公式サイト
https://t.co/Nni14gf3AI#なのはEXGV pic.twitter.com/SxGizooqDh
【最終回】— 「浦安鉄筋家族」公式 (@gagunko) 2025年10月1日
明日発売の、週刊少年チャンピオン44号にて『あっぱれ！浦安鉄筋家族』の最終回「あっぱれ終わり」が掲載!!
1993年から始まった「浦安」シリーズの、第4作目も遂にこの時が…絶対に見るチョリソ～～～‼‼‼ pic.twitter.com/1ZbAaIREE1
藤井聡太名人も愛した「将棋倶楽部24」年内終了へ 席主の思いは | 毎日新聞
4K版PV【30周年記念】MEMORIES 4Kリマスターセット発売告知PV【大友克洋】 - YouTube
アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットOP映像③／GENIC「ENDER」 - YouTube
アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットED映像②／七海うらら「Infinity karat」 - YouTube
TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ノンクレジットエンディング映像｜XAI「その瞳で」 - YouTube
TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ノンクレジットオープニング映像｜Daoko「いいよ」 - YouTube
GEMVOX CM SPOT AIボイスバンク「紫門トパーズ」 - YouTube
🎑アニプレックス秋アニメ2025 ラインナップ🐇 - YouTube
10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─リーブラ（cv.東城日沙子）─ - YouTube
【ナレーション：小山力也】角川ビーンズ文庫24周年 スペシャルPV「恋人たちの24時間」 - YouTube
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ローンチトレーラー - YouTube
KPOPガールズ! デーモン・ハンターズが『フォートナイト』を席巻 - YouTube
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM ミアレシティの冒険篇 - YouTube
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM ＺＡロワイヤル篇 - YouTube
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM 暴走メガシンカ篇 - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】ローンチトレーラー - YouTube
『ハッピールートを終わらせて』紹介トレーラー - YouTube
・ツインテールがよく似合い— 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2025年10月1日
（どっちだ…？）
・ケンカっ早い性格で
（どっちだ…？）
・たびたび警察のお世話になってて
（どっちだ…？）
・声が永瀬アンナ
（どっちもだよ…！） pic.twitter.com/bUSXE1lSDT
ツイッターでよくみる「もう少しこう何というか 手心というか」でお馴染みの牛股権左衛門は優しい人かと思ったら作中屈指のヤバい人だった…貸本版だと気のいい兄貴ではある - Togetter [トゥギャッター]
死ぬまで分からなそうなこと— もずく@がんばってはたらく (@mozuku_zqu) 2025年10月1日
(1/2)
#もずく絵日記 pic.twitter.com/ANtB7zFwsU
米津玄師「IRIS OUT」世界5位の快挙に学ぶ、アニメ主題歌ヒットの方程式（徳力基彦） - エキスパート - Yahoo!ニュース
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
名付けで悩んだ話の絵日記です。— 🍉中川翔子🍉🐈 (@shoko55mmts) 2025年10月2日
たくさんたくさん悩んだよ
双子にピッタリな名前になったと思う！
気に入ってくれたらいいな！ pic.twitter.com/BC70VWkMep
WORLD CUPで1位って出た時の私🥇笑— 森ひかる トランポリン選手 (@hikapoline) 2025年10月1日
カメラで追われてるって知らなかった😂 pic.twitter.com/bj6pfWyhwK
ドジャース地区シリーズ進出 先発の山本由伸が好投 大谷翔平タイムリー 佐々木朗希が9回リリーフで初登板 | NHKニュース | 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希
◆新商品（衣・食・住）
体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」（パウダーイン）を、10月6日（月）より販売開始 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
松屋 秋の風物詩「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」発売｜松屋フーズ
「PARM（パルム） ザ・カスタードプリン（1本入り）」 10月13日（月）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
・1つ前のヘッドライン
2025年10月1日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for October 2, 2025….