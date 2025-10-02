2025年10月2日のヘッドラインニュース

嫁と付き合いたての頃、しきりに「一緒にお風呂入ろ💗」とか「歯磨いてあげる💗」とか言ってくれて、俺は単なる激エロイベントだと思って喜んでいたんだけど、先ほど「あれは、お前が引きこもりで風呂も入らないし歯も磨かないから、飼い犬を風呂に入れる感じでやってたんだ」と衝撃の事実を告げられた