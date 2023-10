天の川銀河の中心から放出される反物質の原因はダークマターではなくパルサー

天文学者を長らく悩ませてきた「天の川銀河の中心から過剰な 反物質 が放出されている」という謎の現象の原因は、これまで ダークマター が消滅した際に生じる陽電子により引き起こされるのではないかと予測されていました。しかし、最新の研究結果により反物質の発生原因は パルサー であることが明らかになりつつあります。 Pulsars, not dark matter, explain our galaxy's antimatter - Big Think https://bigthink.com/starts-with-a-bang/pulsars-dark-matter-milky-way-antimatter/ 目に見えるものは実際に宇宙に存在するもののほんの一部に過ぎません。もし、目に見えるものだけで宇宙を調べようとすると、目に見えない光の波長に存在する大量の情報はすべて見逃すことになります。しかし、目に見えない光の波長にもガンマ線や電波、赤外線、X線、紫外線、マイクロ波など、天体物理学的な情報が多く含まれています。

