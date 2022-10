高度1万5000フィートからパラシュートなしで落下して生還したジェットパイロットの証言

・関連記事

高度1万メートルに放り出されたときに何をすればいいのかが分かるサバイバルガイド - GIGAZINE



40メートルの高さにある窓から落下して生き残った2才の幼女 - GIGAZINE



高度3000mから落下したのに骨折ひとつせず生還した男性 - GIGAZINE

2022年10月27日 20時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.