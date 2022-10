雷に打たれて生還した人の体験談

アメリカだけで毎年500人の人が雷に打たれ、そのうちの約90%が生還していますが、中には重度の後遺症に悩む人もいます。そんな落雷の生存者の証言や専門家の話を、アウトドアをテーマにした雑誌のOutsideがまとめました。 How to Survive a Lightning Strike - Outside Online https://www.outsideonline.com/outdoor-adventure/exploration-survival/body-electric/ 落雷から生還した1人目の証言者は、 2000年5月8日、当時48歳の株式仲買人だったマイケル・アトリー氏です。この日ゴルフを楽しんでいたアトリー氏でしたが、周囲にいた人が雷鳴に驚いて振り向くと、煙に巻かれながら地面に倒れたアトリー氏の姿が見えました。アトリー氏の靴は脱げて遠くまで吹き飛んでおり、指先は焼け焦げていて、髪はチリチリでした。 Outsideの取材に応えたアトリー氏。

2022年10月05日

