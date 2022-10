SEGAがPDA用OS「Palm OS」向けに開発した幻のゲームをPDAで実行した猛者が現る

2002年にSEGAが Palm OS 用に作成したゲーム「 Triangle Magic 」および「 Borkov 」を発掘し、エミュレーターで実行した人物が登場しました。 Recovered: Forgotten SEGA Exclusives on Palm OS I Get Info https://blog.gingerbeardman.com/2019/04/24/recovered-forgotten-sega-exclusives-on-palm-os/ 2002年3月28日、SEGAがPDA用の「Palm OS」向けに開発したゲームソフトのデモを 行いました 。このデモで使用されたのが「Triangle Magic」と「Borkov」で、デモから数日間はセガの特設サイトから無償でダウンロードできたそうです。 そのゲームを見つけだしたというのがAppleでテクノロジー・ エバンジェリスト として働いていたというマット・セプトン氏です。セプトン氏はある日購入した製品に付属していたウェブサイトのURLが上記のゲームに言及したものだと知り、検索をかけたものの、特設サイトはすでに閉鎖済みでした。 セプトン氏がさらに調べた結果、ドイツのソフトウェアダウンロードサイトであるchip.deで100個強の「Triangle Magic」と「Borkov」のPRCファイルを発見したとのこと。

・関連記事

あのPalm(パーム)が極小のAndroid端末「Pepito」として復活か? - GIGAZINE



Appleに採用されていたかもしれない歴史に埋もれた不遇のOS「BeOS」とは? - GIGAZINE



ネットとの完全連携とスケジュール管理がウリのスマートフォン端末「Palm Pre」の本体画像&スクリーンショットいろいろ - GIGAZINE

2022年10月27日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.