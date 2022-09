初めて子どもを授かった父親では「脳の容積が減少する」という研究結果

子どもを妊娠した女性の体内ではホルモンバランスが変化し、心身に大きな影響が及ぶことが知られています。新たな研究では、母親だけでなく「初めて子どもを授かった父親の脳」にも変化が引き起こされることが判明しました。 First-time fathers show longitudinal gray matter cortical volume reductions: evidence from two international samples | Cerebral Cortex | Oxford Academic https://doi.org/10.1093/cercor/bhac333 First-Time Dads May Experience Brain Shrinkage, Scientists Find : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/first-time-dads-may-experience-brain-shrinkage-scientists-find 女性は妊娠や出産によって心身に大きな変化が生じ、2016年の研究では、妊娠した女性の脳では 灰白質 や 海馬 が減少することも判明しました。この変化は母親になるための適応だと考えられており、子育てに有益な影響をもたらすと考えられています。 妊娠すると女性の脳に変化が起きて「母としての力」が強くなると研究で判明 - GIGAZINE

・関連記事

妊娠すると女性の脳に変化が起きて「母としての力」が強くなると研究で判明 - GIGAZINE



父親が高齢であるほど息子はギークになる傾向が強くなることが判明 - GIGAZINE



父親と母親が一緒にいることが子育てにおいて有益かもしれないと脳活動の測定結果から判明 - GIGAZINE



不安障害は同性の親から受け継がれやすい - GIGAZINE



親の行動の「予測可能性や一貫性」が子どもの健全な脳の発達のカギとなる - GIGAZINE



十代の子どもたちが親から必要としているのは「愛情」よりもむしろ「体系立て」の体験 - GIGAZINE



なぜ育児にこんなにもお金がかかるようになってしまったのか? - GIGAZINE



「退屈」が子どもやその親にとって有益である4つの理由とは? - GIGAZINE



2022年09月12日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.