2025年9月8日のヘッドラインニュース
2026年に公開される『映画ドラえもん』の最新作、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の特報映像が公開されました。『新』とついている通り、本作は1983年に公開された『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』のリメイク作品。過去に複数作品のリメイクが行われていますが、最も期間の空いたリメイクということになります。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公式サイト
https://doraeiga.com/2026/
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』特報【2026年公開】 - YouTube
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
2024年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE
職場で不当な扱いを受けた白人男性は組織の公正さに疑問を抱き職場内のハラスメントを報告する可能性が高くなる - GIGAZINE
宇宙で食事すると不思議と「薄味」に感じる、一体なぜ？ - GIGAZINE
ポリエステル製の衣類は綿製よりも臭くなりやすいことが判明 - GIGAZINE
「人は自分と正反対の人を好きになる」というのは本当か？ - GIGAZINE
レゴブロックで負荷をかけずに最適な円形の線路を作るための議論が行われる - GIGAZINE
一般家庭の台所の床下から4000万円相当の金貨の山が発見される - GIGAZINE
古代の人々はどうやって日焼け止めのない時代に太陽光を耐え抜いていたのか - GIGAZINE
なぜ体重を減らすために「睡眠」が重要になるのか？ - GIGAZINE
「テスラの完全自動運転は名ばかり」で80万円超の価値ナシとコンシューマー・レポートが評価 - GIGAZINE
水銀とアルミニウムを反応させるとニョキニョキ現れるアマルガムが何とも不思議 - GIGAZINE
太陽を地球まで持ってくると一体何が起きるのか？ - GIGAZINE
2019年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
高校の時バチクソこれでめちゃくちゃ人生謳歌してたこの頃— 和宏 (@kazuhirosima) 2025年9月4日
今思い返してもやっぱり「恥ずかしい」より「しぬほど楽しかった」が勝るから黒歴史でもないんだよな
ここまで突出してると逆にいじめとか受けないし https://t.co/3PZjkO62vR
駅員だってわからねぇよ。— ほいみん (@akatamanegi_583) 2025年9月5日
だっていきなり次の川崎でこの特急青砥行きは急行種別羽田空港行きに種別変更してくれとか無線で言われてそのまま行き先と種別変わるような会社なんだから https://t.co/E8UlGNbEgt
羂索「宇宙人！？クッソ！！あと数十年生きてたら確実に面白いこと見れたのに！」— おか@奏章Ⅳクリア済み (@oka_fgo) 2025年9月7日
高羽「待てよ、じゃああの時俺と漫才して後悔してるっていうのかよ」
「後悔してたらあそこで死んでないよ」
「「エヘヘヘヘ」」
2025年9月7日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
皆既月食2025 各地で神秘的な赤銅色の満月に＜写真ギャラリー＞ - ウェザーニュース
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「性的欲求満たすため」両脚切断手術受けた英外科医、保険金不正請求で拘禁刑 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「異性に触れてはならない」アフガン、大地震の女性被災者を見殺し…「救助隊は男だけだった」 : 読売新聞
サンマ “予想以上の水揚げ” 受け入れ追いつかず漁獲量を調整 | NHK | 水産業
【詳しく】石破首相 辞任を表明 “決定的な分断を生みかねず苦渋の決断” 自民党の総裁選挙には立候補せず | NHK | 自民党総裁選
佐賀県警 科学捜査研究所の職員 DNA鑑定で“うその報告” 懲戒免職 | NHK | 佐賀県
【詳報】石破首相が退陣表明、総裁選出馬は否定「解党的な出直しを」 [石破政権][自民党総裁選 自由民主党総裁選挙][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
金正恩の「指紋」「体液」すべて拭き取る…ロシアと首脳会談後の“北”随行員のナゾ行動 DNAなど“情報”消すため｜FNNプライムオンライン
【速報】神奈川県警本部長ら43人を処分|47NEWS（よんななニュース）
トゥンベリさんら乗せた支援船団、チュニジア到着 1000人以上が出迎え 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
ハマスが交渉への用意表明、トランプ氏の「最終警告」受け 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
4〜6月GDP改定値、年率2.2%増に上方修正 個人消費が上振れ - 日本経済新聞
【速報】中国外務省、石平参院議員に制裁措置発表|47NEWS（よんななニュース）
株価 大きく値上がり 石破首相の辞任表明受け買い注文広がる | NHK | きょうの株価
【速報】維新の守島正衆院議員が離党へ、複数同調か|47NEWS（よんななニュース）
年収の壁、高校無償化…場当たり的な財源 石破内閣退陣で持ち越しに | 毎日新聞
「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 | デイリー新潮
新幹線の全国整備、200年後も夢物語か 在来線使う「中速」の現実味 - 日本経済新聞
御厨貴さん語る石破首相退陣と自民党の劣化、荒涼たる政治への処方箋 [石破政権]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
光を吸収する定規をつくりました。— 暗素研 (@KoPro18) 2025年9月4日
印刷 VS 無反射定規！
反射を抑えると、人にも機械にも読み取りやすい。 pic.twitter.com/n2gy7N3Ysw
これは北海道のニシンの網元の家系からのお節介ですが、こういう時に捕りまくると急に捕れなくなる日が来ます。本当です。 https://t.co/zYGDRY8V0o— 日報さん🍎9/21 東４カ55ab (@nippou_) 2025年9月5日
保育園から「敬老の日にハガキを送るのでパパママの実家の住所教えてください」と言われ「実家無いので大丈夫です」と返したら、とんでもない空気になった - Togetter [トゥギャッター]
道のまんなかで、たぬーさんが喧嘩してまして。先に進みたいのだけどなかなかやめないので仲裁に入りました。 pic.twitter.com/zheI0x9A3w— 門間敬行 (@monnma) 2025年9月6日
「自転車を安全・安心に利用するために」（自転車ルールブック）の作成について｜警察庁Webサイト
服屋で「服を売ること」ではなく、「客の試着回数」をKPIに置いたら、結果的に売上が上がった→顧客に価値を届けるステップを定量目標に落とせば、日々の行動が自然と跳ね返ってくるようになる - posfie
おばさんだってことは、悲しいことだ。— 日暮れひぐれん (@higureshuuen) 2025年9月6日
無断欠勤する若い女の子の代わりに残業するのは今月三回目。
さすがに、「どうして連絡できなかったの？」って聞いてしまった。
その途端、あちこちで泣きながら私に責められたと言われて、
意地悪お局扱い…。
でも、さすがに無断欠勤3回はね、
困るから…。
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ふるさと納税 ポイント付与の仲介サイト通じた寄付募集 禁止へ | NHK | 総務省
エディオンに携帯電話の機種変更に行ったら、ソフトバンクとの契約期間を見た店員さんに驚かれた「びっくりされるでしょうね」「東海デジタルホンからの継続は凄い」 - Togetter [トゥギャッター]
SESで150万件のメールを送るまで
AIナレッジプラットフォーム「Shpica」を提供開始 ～AIが組織の「知見」と「人」をつなぎ、従業員の境界を超えた協働を加速～
Shpica AI Knowledge Collaborator｜境界を超えるAIナレッジプラットフォーム
1から理解するWeb Push - Speaker Deck
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【重要なお知らせ】— ティンクルスターナイツ公式 (@starknights_PR) 2025年9月5日
この度はユーザーの皆さまに大変ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。
深くお詫び申し上げます。
iOS版の審査状況の詳細ご報告とお詫び、および特別復刻版の開催につきましてご報告させていただきます。#クルスタ pic.twitter.com/3J6blhzCrW
週末やらかし飯 - 小村あゆみ / 第３９話 空子さんのやらかさない平日 | コミックDAYS
絶対に三不粘を工口い目で見てはいけない料理動画 - ニコニコ動画
同じ色紙は初めてかも！？お疲れ様でした！ pic.twitter.com/aKr1DhEIDt— 板垣巴留Paru Itagaki (@itaparu99) 2025年9月5日
なんかプリキュアショー撮影禁止で— こば＠ジェミニのサガっ子クラブ (@koba200x1) 2025年9月5日
俺も一つ勘違いしてたんだけど
別に公式は
「撮影及びアップロード禁止」
を出しただけであって
「大人プリオタは入場禁止」
にしたわけじゃないんだよな
だから普通に後ろの席から
静かにショーを楽しむ事を禁止はしていない…
【Besiege】第4回蟲毒王者ムシヘンキング前編 VOICEROID実況 - ニコニコ動画
『忍者と極道』PV 忍者Side | 2025年10月7日からTVアニメ放送開始!!! - YouTube
『忍者と極道』PV 極道Side | 2025年10月7日からTVアニメ放送開始!!! - YouTube
『五等分のプリンセス 〜幻想と深淵と魔法学院〜』テーマソングCD「明日へ」15秒CM - YouTube
【特報】『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』2026年3月20日（金）全国公開 - YouTube
TVアニメ「瑠璃の宝石」谷川瑠璃キャラクターソング「ときめきファンファーレ！」（CV.根本京里）視聴動画 - YouTube
【公式】ゆるゆり｜第1話 中学デビュー！ - YouTube
TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』ティザーPV【2026年1月TVアニメ放送決定！】 - YouTube
TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』“ぷにかわ”MV第2期第4弾／「幾億光年」ぷにる(CV：篠原 侑)／毎週日曜夕方5時30分～テレ東系列にて放送中！ - YouTube
TVアニメ【転生悪女の黒歴史】番宣CM＜放送・配信情報更新＞｜2025年10月8日～テレビ東京、BS11 ほかにて順次放送開始！ - YouTube
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』TV CM【ドラマ篇】 - YouTube
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』TV CM【アクション篇】9/19(金)公開 - YouTube
【公式】しゅごキャラ！｜第1話 しゅごキャラ誕生！ - YouTube
【新海誠監督LIVE配信切り抜き③】アイデアや作業に行き詰った時は……〇〇！？【公式】 - YouTube
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』PV第２弾 - YouTube
TVアニメ『Summer Pockets』第8弾PV - YouTube
TVアニメ「Turkey!」ノンクレジットOP｜戸倉家の姫たち『ヒャクニチソウ』 - YouTube
『ツーポイントミュージアム』オータムアップデートトレーラー - YouTube
『Destiny 2』運命の境界 - 大規模アップデート「灰と鉄」トレーラー - YouTube
奇骨な旅人「オリガミ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube
恐怖が「融合」するサバイバルホラー『Cronos: The New Dawn（クロノス: ザ･ニュー･ドーン）』Launch Trailer - YouTube
『Soulbind: Tales Of The Underworld』 ゲームプレイ トレーラー | PS4® & PS5® ゲーム - YouTube
鋼より芽吹くは涙の花 | 『ゼンレスゾーンゼロ』ムービー - YouTube
『The Sims 4』 Adventure Awaits Expansion Pack | 公式発表トレーラー - YouTube
【P5X】プロモーショントレーラー「究極の学園RPG」編｜30sec - YouTube
【P5X】多祢村 理子 (CV.種崎 敦美) 性能紹介ムービー - YouTube
【P5X】坂井 綾香 (CV.牧野 由依) 性能紹介ムービー - YouTube
新・海底鬼岩城でも、しずかちゃんの「あの名言」を聞けますかね！！！！？？？ pic.twitter.com/pLfesbNJCn— disくん/土曜日東ウ-25ab (@discoveryYUTA) 2025年9月6日
／— 東宝映画情報【公式】 (@toho_movie) 2025年9月8日
📣#劇場版鬼滅の刃
歴代No.1！最速300億突破！
＼
🎬絶賛公開中！
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編
第一章 猗窩座再来』
9/7(日)までの公開52日間で
◇観客動員：2200万7405人
◇興行収入：314億2591万6900円… pic.twitter.com/hKsKsBzcjC
TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』公式サイト
『葬送のフリーレン』に触れた人の多くがエルフなど「ファンタジーの文法」をあまり理解してなかった→本流の影響を受けたゲームなどの「お約束」すら通用しなくなってきた？ - Togetter [トゥギャッター]
造幣局 : ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セットの通信販売について（2025年9月4日）
「サイコミ」で「キズとも」を連載していた作者が、編集部から不当な扱いを受けたとして連載終了を告白し、話題になる - Togetter [トゥギャッター]
週刊少年ジャンプで本日スタートの芥見下々先生原作『呪術廻戦≡(モジュロ)』の作画をさせていただいています！— 岩崎優次 (@pg_tf6) 2025年9月7日
よろしくお願いします！ pic.twitter.com/irf4VZce7w
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ポスターとはアートワークでなければならない。出演している人がわかるという— 岡田准一 / AISTON (@J_OKADA_AISTON) 2025年9月8日
ただの情報になってはいけない。
作品の世界観や空気、突き詰めると嗅覚まで訴えてくるようなアートであるべきである。
ひらぱーさん。
次これです。 https://t.co/vcWjpmezea
タモリさんが認知症の兆候があることを明かす「人の名前は出てこない、冷蔵庫を開けたら何しに開けたんだろうと」→「ユーモアで語りながらも、誰にでも訪れる現実…」 - Togetter [トゥギャッター]
【詳しく】阪神 2年ぶり優勝 ファンもビールかけなど各地で歓喜 道頓堀川には19人飛び込む | NHK | #プロ野球
#優勝のエンディング— 阪神戦完全中継⚾サンテレビボックス席＆Monday Nightボックス席＆熱血！タイガース党🐯 (@3tvbox) 2025年9月7日
埋もれてしまったのでみなさまに拡散していただきたく・・・https://t.co/otGXdSqPBS#阪神タイガース #サンテレビボックス席 #9月7日 #阪神広島 #サンテレビのエンディング
汚水差され男爵— ルー (@lu_sun_ch) 2025年9月7日
⚠二次創作
監督による、「タローマンに汚水を流し込まれて、水差し男爵の性格が変わってしまった回」という、公式の幻覚（？）に触発されて描いてしまいました
多方面に申し訳ない気持ち。でも後悔はしてない。 pic.twitter.com/gcd7LqdhdE
◆新商品（衣・食・住）
大人気「黒糖烏龍ミルクティー」を飲んでいるような満足感のあるキャンデーが登場！「黒糖烏龍ミルクティーキャンデー」 | ノーベル製菓株式会社
・1つ前のヘッドライン
2025年9月5日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for September 8, 2025….