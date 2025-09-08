WindowsXPを再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」
オーストラリアのブリスベンを拠点とするグラフィックデザイナーのミッチ・アイヴィン氏が、Windows XPを完全再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」を公開しました。Windows XPのUI、サウンド、アプリケーションを懐かしみながら、ポートフォリオを閲覧することができます。
MitchIvin XP
https://mitchivin.com/
サイトにアクセスすると、懐かしい起動画面が表示されました。
ログイン画面で「Mitch Ivin(ミッチ・アイヴィン)」を選択。
Windows XPでおなじみの草原の壁紙をパロディしたデスクトップが表示されました。
「About Me」をクリック。
Windows XP風のUIで、アイヴィン氏の自己紹介が表示されました。左側の「Social Links」から「Instagram」をクリック。
「Instagramへのリンクを開きますか？」という確認ウィンドウもレトロなデザインです。「Visit Instagram」をクリック。
アイヴィン氏のInstagramアカウントにリンクされました。
「My Resume」では、Windows XPのPDFリーダー風にアイヴィン氏の経歴を見ることができます。
「My Project」は2022年にサポートが終了したブラウザ・Internet ExploreのWindows XP当時のUIを再現しており、アイヴィン氏が作成したウェブデザインなどが並んでいます。
「Contact Me」からはアイヴィン氏に仕事の依頼など連絡を送ることが可能。メーラーもWindows XPユーザーにとって懐かしいデザインとなっています。
スタートメニューからはその他のアプリも起動できます。「Paint」をクリック。
ペイントソフトを起動してお絵描きすることができます。ただし、記事作成時点ではお絵描きした内容を保存することはできませんでした。
そのほか、Media PlayerやMusic Playerも、自由にムービーや音楽を再生することができるわけではありませんが、Windows XPユーザーなら「これこれ！」と懐かしくなるデザインとなっています。
