葉わかめ・茎わかめ・めかぶ全部入りでわかめの味わいを思う存分楽しめるエースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を食べてみた
「わかめラーメン」といえばエースコックのロングセラーカップ麺ですが、新たに葉わかめだけでなく茎わかめやめかぶパウダーも使用した「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」が、2026年6月22日(月)から登場します。これ一杯でわかめを思う存分味わえるオールスター仕様だというカップ麺が編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているのか一足先に食べて確かめてみました。
わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ 2026年6月22日 新発売 | エースコック株式会社
https://www.acecook.co.jp/news/003360/
「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」のパッケージはこんな感じ。
原材料は小麦粉・食塩・しょうゆ・めかぶパウダー・魚介エキス・胡椒・メンマパウダー・ガーリックペースト・わかめ・ごまなど。
カロリーは1食153gあたり580kcal。
フタを開けると、中には液体スープ・ふりかけ・かやくの袋が入っていました。
まずはかやくを麺の上に入れます。
内側の線までお湯を注いで3分待ちます。
3分が経過したらフタを開け、液体スープとふりかけを入れます。ふりかけにはわかめの根元部分であるめかぶの粉末が入っています。
よく混ぜたら完成です。
さっそく食べてみると、ポリポリ食感のわかめとつるりとした細麺が一緒に口の中に入ってきて、シンプルなしょうゆスープの中に濃厚なわかめの風味をこれでもかと感じることができます。ごまの香ばしい風味もいいアクセントになっています。
かやくのわかめは、みそ汁などでもおなじみの葉わかめ(左)と、よりコリコリした食感で歯ごたえのある茎わかめ(右)の2種類があり、同じわかめでも部位によって異なる食感を楽しめます。
スープのベースはシンプルなしょうゆ味ですが、そこに濃厚なわかめとめかぶの風味が溶け込んでおり、まるでわかめスープのような味わいに仕上がっていました。
「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」は2026年6月22日(月)から全国の小売店などで購入可能で、希望小売価格は税抜348円。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文可能で、価格は12個セットで税込4510円(1個あたり税込約376円)でした。
Amazon.co.jp: エースコック わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ 153g ×12個 : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1h_ik
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