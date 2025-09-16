2025年09月16日 18時25分 ヘッドライン

2025年9月16日のヘッドラインニュース



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が2025年9月12日から北米で劇場公開され、週末だけで観客動員600万8511人、興行収入7060万ドル(約104億円)の成績を挙げ、日本のアニメ映画オープニング記録第1位を26年ぶりに更新しました。



なお、日本国内での累計観客動員数2304万2671人。興行収入は歴代3位となる330億5606万6300円となっています。



今後もさまざまな地域での公開が予定されており、さらに広く世界のファンに届いていくものとみられます。



©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





微細な棒磁石で凍結臓器を安全に解凍する技術が開発される、臓器の長期保存技術の確立に期待 - GIGAZINE



ほとんど知られていない1型糖尿病と2型糖尿病の中間の「1.5型糖尿病」とは？ - GIGAZINE



「あなたの恋人が浮気をしていますよ、証拠を見るにはここをクリック」とだます詐欺メールが登場、被害者の旧姓やペットの名前などの個人情報も調べる不気味な手口 - GIGAZINE



ほとんど何もない場所にポツンと立てられた歩道橋の謎に迫った記録 - GIGAZINE



急速なLED照明の普及で「人間と動物に害が及ぶ危険性がある」と研究者が警告 - GIGAZINE



面白くて考えさせられる研究に贈られるイグノーベル賞2022年度受賞者まとめ、連続16人目の日本人受賞も - GIGAZINE



170万年前の人類が「温泉」で食料をゆでて食べていた可能性 - GIGAZINE



SNSを1年やめてみて何が変わったのか、という実際の記録 - GIGAZINE



NASAの土星探査機「カッシーニ」が土星の大気に突入、20年に及んだ任務に終止符が打たれる - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

細木数子は謎の作法を地上波で言い放って視聴者がそれが正しいと信じ、その関係者を困らせたのでダメ→細木数子の迷言集 - Togetter [トゥギャッター]









こんにちは 永野芽郁の魂が宿ったうどん屋で働いてる41歳のおばさんです

本当ですここに永野芽郁の魂もいます こんにちは永野芽郁の魂です — 449z7 (@449z7) 2025年9月15日







奇抜な心臓外科医さん、職場の医師紹介動画の再生回数が1人だけ爆伸びして上層部から呼び出しを受ける「絶対増えなくて草」 - Togetter [トゥギャッター]





バイトの子のミスが最高にアツい pic.twitter.com/ZXgEDXjPLb — かんじ (@kanji_Toy) 2025年9月13日















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

シナイ半島で古代エジプトの「銅の精錬所」発掘 重さ1キロ超の塊も | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁｜労働新聞 ニュース｜労働新聞社



「機内で食べようと」 輸入禁止の果物持ち込み容疑で30歳逮捕 | 毎日新聞



弾の刻印、分析に懐疑論 活動家射殺で米紙修正|47NEWS（よんななニュース）



【速報】米国が日本にパレスチナ国家承認見送り要請|47NEWS（よんななニュース）



性犯罪歴確認の対象を明確化 子ども食堂、芸能事務所も|47NEWS（よんななニュース）



エチオピア国籍の容疑者逮捕 役員を刃物で刺すなどした疑い | NHK | 事件



三重県四日市市などで記録的大雨、冠水など相次ぐ いなべ市では1312世帯に避難指示：中日新聞Web



右派政治活動家カーク氏銃撃事件、容疑者の22歳男を拘束 当局発表：朝日新聞



右派政治活動家カーク氏銃撃事件 容疑者の22歳男を拘束 - YouTube





イスラエルとパレスチナ 2国家共存支持する決議案が国連で採択 | NHK | イスラエル・パレスチナ



トランプ氏、プーチン氏への「我慢限界に」 強硬姿勢で臨むと表明 - 日本経済新聞



万博入場券300万枚が未使用? 輸送力限界で使い切れない可能性も | 毎日新聞



TikTokなどSNSで拡散 批判高まる“ネポキッズ”ネパールで若者の不満爆発 いったい何が？ | NHK | WEB特集



チャーリー・カーク氏の射殺容疑で２２歳逮捕…父親に犯行告白、家族が友人通じ通報 : 読売新聞



捜査当局拘束の容疑者は22歳、犯行を父親に告白 米保守活動家カーク氏射殺事件で米報道 - 産経ニュース



米、日本にパレスチナ不承認要請 政府、来週にも態度決定へ|47NEWS（よんななニュース）



チャーリー・カーク氏射殺の容疑者拘束、トランプ氏が明らかに…米報道「暴力のスパイラルに陥っている」 : 読売新聞



残念な「石破退陣」 森友学園問題追及、赤木雅子さんの思い | 毎日新聞



カーク氏銃撃 「容疑者の身柄拘束」ユタ州の知事など発表 | NHK | アメリカ



【速報】国連総会は、イスラエルとパレスチナの２国家共存を支持する「ニューヨーク宣言」を採択した：時事ドットコム



vsへずまりゅう｜柿本元気



「法律がなければ、ぶっ殺してやるよ」 クルド人に向けられるヘイトが、参院選後エスカレートしている：東京新聞デジタル



米国防総省、嘲笑者を処罰 カーク氏射殺でSNS調査 「自業自得」とやゆ 既に数人解雇 - 産経ニュース



トランプ大統領 ウクライナ情勢めぐりNATO加盟国に書簡 | NHK | トランプ大統領



焦点：ロシア社会に迫る大量の帰還兵問題、政治不安定化リスクも | ロイター



火災報知器そっくり… 小学校内に隠しカメラ 校長ら「防犯目的」 | 毎日新聞



東北道の追突事故で現場から立ち去ったトルコ国籍の男を逮捕 無免許運転など 2歳児重体 - 産経ニュース



不同意性交疑いで横浜市の45歳医師逮捕、女子中学生に車の中で 埼玉県警 - 産経ニュース



映画「ノー・アザー・ランド」の監督宅をイスラエル兵が襲撃 ヨルダン川西岸地区



日経平均株価の最高値「バブルとは思わない」 著名個人投資家cis氏 - 日本経済新聞



イラン ヘジャブ未着用女性への取り締まりに変化 デモから3年 | NHK | イラン



「731部隊」陳列館で中国市民に聞いた 抗日キャンペーンへの本音 | 毎日新聞



預金残高わずか６円、「２１世紀に飢え死にするなんて…」 下町のたばこ店に強盗に入った７３歳の職人が生活保護を拒んだ理由とは | NEWSjp



精神疾患ないのに強制入院「二度と出られないかと」 悪用に懸念の声 [栃木県]：朝日新聞



羽田空港 検査員が手荷物検査中に乗客の現金盗んだ疑いで逮捕 | NHK | 事件



大阪 京都 兵庫の一部の地域の固定電話などの通信障害が復旧 | NHK | 通信



紀文食品 かに風味かまぼこ「The SURIMI」 約24万個自主回収へ | NHK



通信障害 110番にも影響 “緊急時 携帯や公衆電話から通報を” | NHK | 通信



大阪府と京都府の全域で通信障害 固定電話 利用しづらい状況に | NHK | 通信



バイク転倒し運転手が少なくとも10台の車などはねられ死亡 滋賀・新名神高速道路(2025年9月15日) - YouTube









米活動家射殺 殺害を祝ったとして解雇相次ぐ、組織的な取り組みか - CNN.co.jp



容疑者はトランス女性と交際 米保守活動家射殺、当局が関連捜査 | 毎日新聞



米国の温室効果ガス排出量、業者による報告廃止へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ネパール王制打倒から17年、腐敗した立役者 裏切られた国民の怒り：朝日新聞



小学館労働組合が出版労連脱退を決め、出版始め他のメディア系労組に波紋と衝撃が…（篠田博之） - エキスパート - Yahoo!ニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





中2くらいで入塾した子が"Iamajuniorhighschoolstudent."という英文を書いてきた「bとdが曖昧な中2さんもいはりますな」 - Togetter [トゥギャッター]





ほぼ日のタローマン大万博

・待機列は作るな

・入場希望者は入口付近にかたまって待て

・入り口が開き次第落ち着いて順番に入店して

・整理券などはない



グッチャグチャになる要素しかない#タローマン — ふぬけや (@hunukeya) 2025年9月14日







“ブルーじゃないブルーシート”ってどゆこと？ 業界の常識を打ち破った『グリーンシート』開発秘話 | となりのカインズさん



「いつもの事故が起きた」神奈川の事故多発スポットとして有名なやまびこ大橋のT字路は何故こんなに事故が多いのか？速度超過や前方不注意以外の理由を考察してみる - Togetter [トゥギャッター]



マンションの修繕積立金は投資も出来ずインフレに殺される宿命にあるという事実は、戸建て派に突っつかれたらぐうの音も出ないマンションの最大の弱点→「戸建ては意思決定者が1人なだけマシ」 - posfie



学校で納得できない指導があったとき、連絡帳に「昨日の〇〇について娘から聞きました、ご丁寧にご指導くださってありがとうございました」と書いた - Togetter [トゥギャッター]



スーパーで買えるバニラアイス食べ比べ大会をやったら、すごいつまんない結果が出た「結局ハーゲンダッツって美味しいなという」 - Togetter [トゥギャッター]



「水回りの掃除用に使ってるゴムやビニールの手袋、匂いや水が貫通してる気がする」これって自分の汗？→仕事で使ってる人による説明とおすすめ情報 - Togetter [トゥギャッター]



2400年前の思想家プラトンが書いた本では「ルールの穴を突いて上手に儲けるほうが正しい」という意見への反論から始まるので、人類はずっと同じ問題意識を持ちながらもどうしようもできていないことがわかる - Togetter [トゥギャッター]



「大動脈解離」と言う病気を、専門医が子どもから医師まで５段階に分けて140文字以内で説明した投稿が分かりやすい - Togetter [トゥギャッター]



「徹夜組ざまあ」がトレンド入り…ディズニーパレードのプレビュー公演が高気温のため中止に「徹夜組はグッズ目当てでは」「ルール守ってる人も見れないんだが」 - Togetter [トゥギャッター]



65kg痩せた女性がダイエット期間中の食事内容を語っていくまとめにおいて「せいろ飯」や「鳥ハム」など食べたいものをできる限り我慢せずにカロリーを減らすための様々な工夫を紹介する - Togetter [トゥギャッター]



人の「面白い」を否定することで精神的マウントを取る人について考えたこと | Books&Apps



ビール1杯で顔がまだらに赤くなる…これはお酒弱いとかの問題ではなくアレルギー反応？それともフラッシング反応というもの？ - Togetter [トゥギャッター]











「サイゼで5万円使ったの楽しかったね」と5万円オーバーの会計をしたスクショが投稿されてザワつく→どうやらワインを片っ端から頼んだらしい - Togetter [トゥギャッター]



某レンタルDVD店でバイトしてたとき、定期的に「（AV女優）出演作品借りたいからタイトル読み上げて」おじさんが来るので、対策でおっさん社員が出てきて代わりに読み上げるシステムができた話 - Togetter [トゥギャッター]



「ギリギリのタイミングだった」記録的な豪雨で浸水した地下駐車場からすんでのところで脱出したスズキ・ジムニーの緊迫した映像が話題に「映画のワンシーン」「流石ジムニーだ」 - Togetter [トゥギャッター]





ヤバかった… pic.twitter.com/9gwcZBfoQz — すみるのふ@ Мир в Украине (@sumirnoffx) 2025年9月13日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

現地のギャルやフォロワーに聞いたら「ネパールの暴動デモ」の原因がSNS禁止というのはズレてる話 - Togetter [トゥギャッター]



iPhoneの「全機種eSIM化」がもたらすもの、Apple Watchの5Gに「楽天が非対応」の理由――Apple新製品から読み解く通信業界の現在地 - ケータイ Watch



【ずっと見ていたい】爪楊枝を無限に渡し続けるロボット＆もらい続けるロボット - ニコニコ動画





iPhone毎年買替え法｜綾瀬・北綾瀬マンション



チョコプラ松尾さん「素人はSNSやるな」発言に賛否両論「誹謗中傷が横行してるから理解できる」「素人がやってるところに有名人が参入してきたんでしょ」 - Togetter [トゥギャッター]



テレビ番組の違法アップロードにおける著作権違反での削除を「消し込み」などといってSNS規制というのは、流石にそれはいくらなんでも - 電脳塵芥



気づけばFirefoxのコア開発者になっていた。「修正されないバグの報告」から始まった25年間【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）



徳島県とKDDIが包括連携、南海トラフ巨大地震に備え――KDDI松田社長に聞く「AIドローン」や「Starlink」を活かした事前防災への取り組み - ケータイ Watch



契約としてのオープンソース・ライセンスの歴史と現実に迫る違反リスク ：契約×著作権の二層執行の時代へ – Shuji Sado







「TLであぐらかいてるフクロウいたけど、通知欄開いて帰ってきたら居なくなってた。錯覚だった？」イラストで再現したところ無事に見つかる「足だと思ってたのは翼」「正確に描けるのすごい」 - Togetter [トゥギャッター]



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

日本のウェブ小説界には「転生トラック」という概念があるが、韓国のウェブ小説界には「ウェブ小説の作者に難癖や批判を送ったら作中世界に転生させられる」という“5700文字”概念がある - Togetter [トゥギャッター]



「I.N.T.」の公開と辞任について｜Jini | ゲームゼミ



「入れ替えると１マス増えました！」 ← コレなんで？【第11回ひじき祭】 - ニコニコ動画





風紀を乱す風紀委員、音街ウナ【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画





この中に魔女が居ます！ - ニコニコ動画





ピーチ姫との会話が全く盛り上がらないクッパ - ニコニコ動画





TVアニメ「手札が多めのビクトリア」公式サイト



TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ウルトラティザーPV ｜ TVアニメ化決定！ - YouTube









比類なき肋骨レコード - ニコニコ動画





二郎エアプ民が作る本気のラーメン二郎 - ニコニコ動画





【結論：2025年最優秀USB充電器】ついに発売のバケモノ「UGREEN Nexode 500W」を自腹購入&検証→全てが”規格外”すぎた。 - ニコニコ動画





〝フクマニシヤマ〟は「ガラパゴス」百番指し間近、お互いの思いは～福間女流王座と西山女流二冠が会見～【第15期将棋女流王座戦】＝北野新太撮影 - YouTube





空々の野望 - ニコニコ動画





宇宙人に遭遇する足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画







娘さんをください pic.twitter.com/z7e722rxRb — ロク (@hardestplus) 2025年9月14日



インディー業界への説明責任｜nyalra



実際のところ『指示厨』に従えばゲームってクリアできるんですか！？ | オモコロ



オモコロの「指示厨」記事はおもしろいが考えさせられる社会問題両断っぷりもすごい、指示厨の与える悪影響が見事に言語化 - Togetter [トゥギャッター]







シャイなゆかりさんの一週間 その１【コミュ障キリンの一週間】 - ニコニコ動画









生活リズムの不一致が原因の離婚で思い出す、不仲ではない離婚に至ったある漫画家さんの生活スタイル「あまりにも不健康で絶句」 - Togetter [トゥギャッター]



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』WEB CM【夏の恋篇】 - YouTube





『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールメインPV｜2025年10月6日放送開始！ - YouTube





【公式】魔都精兵のスレイブ｜第1話 誕生、優希、目醒める - YouTube





『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』本予告│2025年11月7日(金)公開 - YouTube





アニメ『ワンパンマン』第3期 番宣CM30秒 - YouTube





【推しの子】B小町バーチャルライブへの道！Vol.1【MEMちょの部屋】 - YouTube





TVアニメ『【推しの子】』第3期ティザービジュアル第2弾公開記念映像【2026年1月放送開始】 - YouTube





【推しの子】「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」ティザーPV【初のバーチャルライブ開催決定！】 - YouTube





【特報】TVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」第2クール主題歌アーティスト解禁PV #渡くん - YouTube





【MV】「TO BE HERO X」Episode Theme Song of X X編 劇中歌「New Type of Hero」Griff Clawson - YouTube





劇場版『チェンソーマン レゼ篇』WEB CM【キャラクター篇】 - YouTube





【MV】「TO BE HERO X」メインテーマ ｜澤野弘之「JEOPARDY」 - YouTube





TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールTeaserPV｜2026年1月放送！ - YouTube





「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」｜ 予告編 ｜Netflix - YouTube





米津玄師 Kenshi Yonezu - IRIS OUT - YouTube





「TO BE HERO X」ノンクレジットOPムービーver.X ｜SawanoHiroyuki[nZk]:Rei & SennaRin「INERTIA」 - YouTube





【公式】SSSS.GRIDMAN｜#01 覚・醒 - YouTube





【キャスト解禁PV】TVアニメ「黄泉のツガイ」2026年放送決定！| ユル役：小野賢章/アサ役：宮本侑芽/デラ役：中村悠一/ガブちゃん役：久野美咲に決定！ - YouTube





TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第1弾PV - YouTube





「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」ティザーPV - YouTube





アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ティザーPV｜日本語吹替版が2026年より放送決定 - YouTube





アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第3弾PV｜2025年10月4日放送 - YouTube





TVアニメ「キングダム」第6シリーズ本予告第２弾|2025年10月4日(土)24:10～放送予定！ - YouTube





TVアニメ『グノーシア』本PV｜2025年10月11日(土)24:00～放送開始 - YouTube





アニメ「終末ツーリング」#01-#06 ROAD TRAILER｜2025年10月4日23:30～放送開始！ - YouTube





アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』メインPV｜2025年10月8日(水) 24時30分放送開始 - YouTube





TVアニメ『真・侍伝YAIBA』オリジナルサウンドトラック作曲者コメント動画「YAIBA」やまだ豊｜2025年9月24日（水）発売 - YouTube





TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』ティザーPV｜2025年10月5日（日）朝9時30分より放送開始！ - YouTube





『楽園追放 心のレゾナンス』ティザーPV - YouTube





『楽園追放 心のレゾナンス』特報｜2026年公開予定 - YouTube





TVアニメ『勇者のクズ』ティザーPV / 2026年1月放送決定！ - YouTube





劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」ティザーPV | 2026 ROADSHOW - YouTube





TVアニメ『鬼の花嫁』ティザーPV | 2026年放送決定 - YouTube





オリジナルTVアニメーション『風を継ぐもの』ティザーPV｜監督・河村友宏×脚本・成井豊×音楽・岸田繁 - YouTube





TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』本PV｜2025年10月7日より放送開始 - YouTube





『北斗の拳』アニメキャスト解禁PV!!｜“FIST OF THE NORTH STAR: HOKUTO NO KEN” Anime Cast Announcement Trailer - YouTube





「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」アニメ化決定！ティザーPV - YouTube





【予告編】『天使のたまご 4Kリマスター』 - YouTube





『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』決戦CM第3弾～我妻善逸vs獪岳～ - YouTube





【公式】RELEASE THE SPYCE｜EPISODE:01ゴールデンスピリッツ - YouTube





TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」PV第2弾 - YouTube





キャラクターお披露目PV：上伊那ぼたん｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』2026年4月放送 - YouTube





【期間限定無料公開】スレイヤーズREVOLUTION｜第1話｜2025年10月12日(金)19:59まで - YouTube





【新海誠監督LIVE配信切り抜き④】『すずめの戸締まり』のあのシーンは、〇〇を見て描いた？【公式】 - YouTube





2025年10月4日(土)放送開始！TVアニメ『#野生のラスボスが現れた！』第3弾PV - YouTube





『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』アバンタイトルムービー - YouTube





Key『虹彩都市』オープニングムービー - YouTube





【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『彗星日和』 suis from ヨルシカ - YouTube





【公式】「beatmania IIDX 33 Sparkle Shower」プロモーションムービー - YouTube





アークナイツ 第十五章「解離結合」PV - YouTube





アークナイツ 第十五章「解離結合」アニメPV - YouTube





アークナイツ 第十五章「解離結合」アニメPV(ナレーション：ケルシー＆Mon3tr) - YouTube





『鳴潮』キャラクターPV丨ユーノ丨予言と反逆 - YouTube





『AMBIDEXTRO』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





『Rise Eterna 2』- 発売日発表トレーラー - YouTube





METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER がニューヨークのタイムズスクエアと渋谷スクランブル交差点をジャック | KONAMI - YouTube





『アリセンフォース: 添命人』 - Gameplay Trailer | PS5® - YouTube





[Trailer] 白の物語Ⅳ / The Fallen & The Virtuous Ⅳ - YouTube





発売記念トレーラー『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 - YouTube





METAL SLUG TACTICS｜Trailer - YouTube





Little Witch in the Woods | Full Animation Trailer ✨ - YouTube





TVアニメ『永久のユウグレ』第2弾PV｜第0話は2025.09.25放送開始！ - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売日発表トレーラー - YouTube





『ダンガンロンパ２×２』ティザートレーラー - YouTube





『零 ～紅い蝶～ REMAKE』アナウンストレーラー - YouTube





『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』 発売日発表トレーラー ｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube





『ドラゴンクエストVII Reimagined』 アナウンストレーラー - YouTube





オバケイドロ２ [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





カービィのエアライダー [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





いろんなSwitch 2 Edition をご紹介 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





Hades II Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





速報！ドラゴンクエストVII Reimagined - YouTube





トモダチコレクション わくわく生活 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





Dinkum(ディンカム) [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ポッピュコム [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ヨッシーとフカシギの図鑑 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ファイアーエムブレム 万紫千紅(ばんしせんこう) [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





【公式】『Pokémon LEGENDS Z-A』Final Trailer - YouTube





ぽこ あ ポケモン [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





マリオテニス フィーバー [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





『ゼルダ無双 封印戦記』ショートトレーラー2025.09.12 - YouTube





ゼルダ無双 封印戦記 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー | 映画タイトル発表 - YouTube





『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2版 体験版トレーラー - YouTube





『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ゲームプレイ映像「調合編」 - YouTube





猛進する仕事人「ムツミ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube





『Eilean Mor: The Lost Keepers』 ゲームプレイ トレーラー PS4® & PS5® ゲーム - YouTube





バイオハザード レクイエム [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





『BIOHAZARD requiem』 2nd Trailer - YouTube





『SHINOBI 復讐の斬撃』 アコレードトレーラー - YouTube





徳行の求道者「ニシキ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube





【原神】ストーリームービー「真実の月光を紡ぐ」 - YouTube





『トワと神樹の祈り子たち』｜ローンチトレーラー - YouTube











自撮りのフリーレン pic.twitter.com/MbrZLkavwa — tenten (@tentenchan2525) 2025年9月14日







【原作改変】ぼっち・ざ・ろっく！の脚本家が原作の入浴シーンを「ノイズ」と判断して改変したと発言して炎上。「サムゲ荘（さくら荘）思い出した」「セクシー田中さんを忘れたの！？」という声も。 - posfie





だいぶ前にりあむと日野が餃子カレー作る絵描いたことあったけどラジオで餃子カレー言い出して横転した pic.twitter.com/64gq4HWMQF — ひえーの人 (@hieenohito) 2025年9月14日





サメプリ pic.twitter.com/KrO8xZeWhn — 茶王 (@chaoup0608) 2025年9月14日





#3連休はフォロワーが増えるらしい



昼休みに名シーンを再現する 女子高生たち pic.twitter.com/X85JyP1zT1 — がぶと (@GavucChi) 2025年9月14日









昼休みに名シーンを再現する 女子高生たち pic.twitter.com/WtrdXUe5og — がぶと (@GavucChi) 2025年9月15日







アホな上層部の発想『売れてるラノベを真似して書いてpixivで見つけた絵師に漫画化させれば大儲けやん！？』→pixivでしか描いてない人を起用するとこうなる可能性がある - Togetter [トゥギャッター]







ASCII.jp：「やりたかった恋愛シミュレーション、AIで作れた」 AIゲームの進化と課題 (1/4)



大切なのは「戦争を始めないこと」 「機動戦士ガンダム」を手がけた富野由悠季監督|47NEWS（よんななニュース）



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

チョコプラ松尾、「素人はSNSやるな」発言に批判殺到（1/2ページ） - zakⅡ



驚異のライトセーバーバトル｜クローンの攻撃 (エピソード2)｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





『ウィッチャー』シーズン4 ティーザー予告編 - Netflix - YouTube





『大洪水』ティーザー予告編 - Netflix - YouTube













イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 | 東スポWEB



◆新商品（衣・食・住）

本物のみかんを目指した「ガツン、と超みかん」が9月15日（月）新発売！｜赤城乳業株式会社



「森永の焼プリン カフェ・オ・レ」 9月23日（火）より全国にて新発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



『農協 生乳たっぷり コーヒーミルク』『農協 生乳たっぷり いちごミルク』新発売 | 協同乳業株式会社 メイトー・農協シリーズ



【すき焼き×ピザの衝撃コラボ】贅沢に国産牛を使用した「すき焼き月見ピザ」がピザハットから新発売！5,000円分ギフトが当たるキャンペーンも同時開催！ | 日本ピザハット株式会社のプレスリリース



タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん 2025/9/29 新発売 | エースコック株式会社



釜玉風まぜそば 牡蠣だし醤油たれ 2025/10/6 新発売 | エースコック株式会社

