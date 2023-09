ほとんど何もない場所にポツンと立てられた歩道橋の謎に迫った記録

アメリカのミネソタ州ミネアポリスに位置する歩道橋は、いつ、誰が、何のために建てたものなのかという公式記録がほとんど残っていません。付近をよく通り、ふと歩道橋の存在について気になったというブロガーのタイラー・ヴィーゲン氏が、歩道橋がなぜ建てられたのかという謎を解明し、その報告書を公開しました。 The Mystery of the Bloomfield Bridge https://tylervigen.com/the-mystery-of-the-bloomfield-bridge ミネアポリス空港のすぐ西に、州間高速道494号線(I-494)をまたいでブルーミントン市とリッチフィールド市を結んでいる歩道橋があります。歩道橋の北側にはファストフード店のタコベル、南側にはGraingerという工業用品店の倉庫がありますが、この歩道橋が使われることはほとんどないそうです。 ヴィーゲン氏は歩道橋の下の道路をよく車で通るそうですが、特に歩きやすい場所にあるわけでもなく、明らかにつながる必要のある施設をつないでいるわけでもない歩道橋の存在に疑問を感じました。ある日、タコベルを出て歩道橋のたもとに着いたヴィーゲン氏は、歩道橋にあるもうひとつの奇妙な点、歩道橋の北端が歩道ではなく道路脇の緑地につながっているという点に気がつきます。「なぜ歩道がないのか?意味がわからない!」と思ったヴィーゲン氏は、歩道橋について徹底的な調査を開始することに決めました。

・関連記事

アメリカで約3000kmの道のりを駆け抜けた実験的自転車部隊の歴史 - GIGAZINE



ChatGPTは古代メソポタミア文明で使われていた言語を翻訳できるのか? - GIGAZINE



「ノアの箱舟」物語は本当に起こったのか? - GIGAZINE



古代ギリシャの鎧「リノソラックス」を完璧に再現しようとした研究者たちの苦労とは? - GIGAZINE



ナイル川の源流を巡る冒険の歴史とは? - GIGAZINE



マリー・アントワネットと愛人フェルセン伯爵が交わした秘密の手紙の内容が明らかに - GIGAZINE





2023年09月16日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.