麺2玉分の重量級カップ麺「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」試食レビュー



2025年9月15日、日清食品から「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」が登場しました。濃厚しょうゆダレが太ストレート麺に絡む爆盛サイズの商品とのことで、実際に食べてみました。



「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」(9月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13448/



これが「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」です。





「めん2玉 180g」と量の多さがアピールされていました。パッケージもかなり大きめ。





原材料は、豚脂、しょうゆ、しょうが調味料、香辛料など。





カロリーは1食当たり964kcalで、調理後の食塩相当量の参考値は7.0gです。なお、厚生労働省が公開している(PDFファイル)1日のナトリウムの食事摂取基準(食塩相当量)は、成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満です。





調理のため、まずはフタを半分開けて液体だれを取り出します。





お湯を入れて5分待ちます。その間、液体だれをフタの上で温めておきます。





5分後、お湯を捨てます。





フタを全部開けて液体だれを投入。





よく混ぜたら完成です。





味が単調で全部食べきるのが苦痛でした。しょうゆをベースにした塩気が強いそばで、しょうがのピリ辛さを少し感じる味。香りはしょうゆ＋ポーク系ですが、この香りが弱いためか一口目に感じた味が最初から最後までずっと続いて代わり映えしないのが特徴です。ポークベースのこってり油がしっかり麺に絡んでいますが、「ギトギト」という文字から想像していたほど油はギトギトしておらず、確かに油っぽさはあるもののやや物足りない感じ。ただ、油っぽさが強すぎない分お腹に優しく食べやすくなっているとは言えます。一口目で「おいしい」と感じれば量が多いので満足できるかもしれませんが、そうでない場合は食べきるのに気合がいります。





「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」の希望小売価格は税別308円です。Amazon.co.jpでは、6個入りが税込1996円で販売されています。



Amazon.co.jp: 日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 油そば 212g ×6個 [日清食品 カップ麺 カップラーメン 大盛 大盛り 汁なし 箱買い] : 食品・飲料・お酒

