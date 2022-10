ニラとニンニクの風味と肉の旨みが食欲をかき立てる「カップヌードル 餃子 ビッグ」を食べてみた

・関連記事

牛のうまみがしみしみの牛謎肉とチーズで背徳感マシマシな「カップヌードル 謎肉ダブルチーズ牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質」試食レビュー、糖質50%オフ・タンパク質1.5倍の味を通常版と比較してみた - GIGAZINE



あっさり魚介風味の塩ラーメンに箸が進む「ベビースターラーメン カップめん うましお味」を食べてみた - GIGAZINE



そのままバリボリ食べる専用の「0秒チキンラーメン」爆誕、ノーマルのチキンラーメンと食べ比べてみた - GIGAZINE



2022年10月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.