3万円台でディスプレイ＆フルキーボード搭載のRaspberry Piベースポケットコンピューター「uConsole」が登場

・関連記事

3万円で買えるRISC-V採用64bitシングルコアCPU搭載のポータブルコンピューター「DevTerm R-01」が登場 - GIGAZINE



レトロゲームが楽しめるゲームボーイ風デザインの携帯ゲーム機でプログラミングにより他用途でも使える「GameShell」 - GIGAZINE



Raspberry Pi 4と同等性能でバッテリー駆動可能な小型ボード「Quartz64」が登場 - GIGAZINE



約800円のWi-Fi対応マイコン「Raspberry Pi Pico W」が登場 - GIGAZINE



オープンソースの電子ペーパー式メモデバイス「PineNote」の開発版が登場 - GIGAZINE



Raspberry Piで「スター・トレック」のトライコーダーを忠実に再現するプロジェクト「Picorder」 - GIGAZINE

2022年10月26日 23時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.