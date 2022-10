2022年10月05日 12時16分 ハードウェア

世界初のRISC-Vプロセッサ搭載ノートPCが登場して購入可能に



オープンソースで開発されている命令セットアーキテクチャ「RISC-V」採用プロセッサを搭載したノートPC「ROMA」が発表されました。ROMAではLinuxが動作し、1499ドル(約21万6000円)から購入可能です。



ROMAの見た目はこんな感じ。ディスプレイの大きさは14.1インチで、解像度は1920×1080ピクセル(フルHD)です。また、プロセッサとしてAlibabaが開発したRISC-V採用SoC「TH1520」が搭載されています。





一般的なキーボードにおけるWindowsキーの位置に「RISC-V」と記されたキーが配置されています。





公開されているROMAの仕様は以下の通り。



プロセッサ TH1520 プロセッサの動作周波数 2.50GHz コア数 4コア メモリ容量 16GB GPU SoCに内蔵 ディスプレイ 14.1インチ・フルHD USBポート USB 3.0 2個 ストレージの種類 SSD OS Linux キーボード バックライト付きキーボード 保証期間 5年以上 生産国 中国



RISC-V InternationalによるとROMAは2022年第4四半期に合計100台が出荷され、2023年第1四半期には生産台数を1000台にまで拡大予定とのこと。RISC-V Internationalは「TH1520を搭載した世界初のRISC-Vネイティブな開発用PCを発表できることを、うれしく思います」と述べています。





ROMAは2022年第4四半期発売予定で3年間のSoCアップデート付きのPremiumモデルが4999ドル(約72万1000円)、2023年第1四半期発売予定のStandardモデルが2499ドル(約36万円)、2023年第3四半期発売予定のBasicモデルが1499ドル(約21万6000円)で、以下のページから予約購入可能です。



