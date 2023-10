ドロっとした濃厚鶏白湯スープをガツンとパンチの効いたにんにくしょう油で味変して楽しめる「日清ドロラ王 ドロ、コッテリ、鶏白湯」を食べてみた

・関連記事

ラ王史上最高レベルにドロドロ極濃コッテリな鶏白湯スープがやみつきになる「日清ドロラ王 ドロ、コッテリ、鶏白湯」試食レビュー - GIGAZINE



カツオブシがそのまま入ってカツオの超濃厚な風味が楽しめるエースコックの「かつおラーメン」試食レビュー - GIGAZINE



スープが主役の濃厚中華「プレミアムワンタンメン ポルチーニ香る濃厚白湯味」試食レビュー - GIGAZINE



とにかく濃いニンニクタレがトンカツ&牛バラのタッグを強化するかつやの「牛バラ焼きとロースカツの合い盛り」を食べてみた - GIGAZINE



ミスド初のカップ麺「家で食べるミスドの汁そば」はどんな味なのか?実際に食べてみた - GIGAZINE



謎肉が4倍でまさに謎肉特化な「カップヌードル 謎肉まみれ」とイカが3倍になった「カップヌードル シーフードヌードル イカまみれ」を食べてみた - GIGAZINE

2023年10月18日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.