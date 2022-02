炭火焼き風味の豚肉とねぎ塩だれの風味がマッチした「カップヌードル ねぎ塩カルビ ビッグ」実食レビュー

・関連記事

とんこつ風味がめんにしっかり絡みつく「MEGA豚 濃厚どトンコツまぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



麺・スープ・具材でニンニクの三重奏を奏でる「日清トリプルニンニク豚ラ王 ヤサイ、アブラ、ニンニク」の圧倒的インパクトは中毒性激高 - GIGAZINE



とんこつ風味がめんにしっかり絡みつく「MEGA豚 濃厚どトンコツまぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



2022年02月01日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.