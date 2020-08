ラ王史上最も太い「踊る極太麺」に豚キムチスープがガッツリと絡む「日清豚ラ王 キムチ」を食べてみた

・関連記事

「二郎系」を完全再現してしまった「日清焼そばU.F.O.大盛 汁なし豚らーめん ニンニク背脂醤油味 卵黄ペースト付」試食レビュー - GIGAZINE



さっぱりした塩レモンで食欲がなくてもどんどん食べられる「塩レモン焼そばモッチッチ 瀬戸内レモン仕立て」を食べてみた - GIGAZINE



ザクザク食感の衣とピリ辛スパイシーなバーベキューソースで夏にぴったりな「ファミチキ(BBQ味)」を食べてみた - GIGAZINE



岐阜のソウルフード「鶏ちゃん焼き」にチキンカツをプラスしたかつやの「鶏ちゃん焼きチキンカツ丼」を食べてみた - GIGAZINE



「チキンラーメンを砕いてキャベツにかける」レシピを製品化した「チキンラーメン キャベサラダ」を実際に作って食べてみた - GIGAZINE



甘辛いジューシーな鶏の照り焼きがレンジで簡単&少量ずつ作れる「レンジでちょっと てり焼調味料」試食レビュー - GIGAZINE



黒酢の酸味&ニンニクやネギの食欲そそる香りがから揚げと相性バツグンで暑い夏にピッタリな松のや「油淋鶏定食」を食べてみた - GIGAZINE



ご飯がどんどん進む食欲そそる味付けの期間限定「回鍋肉と麻婆豆腐の定食」&「レバニラ炒めとから揚げの定食」試食レビュー - GIGAZINE

2020年08月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.