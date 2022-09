豚脂・鶏油・にんにくオイルを使ったガッツリオイリーな「スーパーカップ大盛り アブラ！アブラ！アブラ！ 濃厚油そば」試食レビュー

・関連記事

バーガーキングと「ディアブロ イモータル」がまさかのコラボを果たした「ディアブロ・ガーリック ダブルチーズバーガー」 - GIGAZINE



パリパリのチキンラーメンがとろける目玉焼きとパティに相性抜群な「チキンラーメンバーガー」をロッテリア阪急池田駅店で食べてきた - GIGAZINE



甘みのあるつゆがカツとじと相性よくズルズルおなかに入っていく「カツ煮冷やしそば」をかつやで食べてきた - GIGAZINE



柚子胡椒ソースが唐揚げのうまみをピリッと引き出す松のや「柚子胡椒ソースの唐揚げ」を食べてみた - GIGAZINE

2022年09月15日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.