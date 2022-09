最大30W出力可能なのにプラグが折りたたみ式でコンパクトな「Anker 511 Charger(Nano 3, 30W)」を使ってみた

今回、組み合わせて使うのは「Anker 543 USB-C to USB-C Cable (Bio-Based 3ft)」と「Anker 541 USB-C to Lightning Cable (Bio-Based 3ft)」。パッケージの「SERIES 5」の文字が濃いほうが543、薄い方が541。

Ankerの急速充電器「Anker 511 Charger」の新モデルとして、新たに最大30W出力でUSB PD対応の「Anker 511 Charger(Nano 3, 30W)」が登場したので、同じく新登場したバイオベース素材使用の「Anker 541 USB-C to Lightning Cable (Bio-Based 3ft)」「Anker 543 USB-C to USB-C Cable (Bio-Based 3ft)」とあわせて使ってみました。 Anker (アンカー) Japan公式サイト https://www.ankerjapan.com/ それぞれの外箱はこんな感じ。

2022年09月15日

