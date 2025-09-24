2025年09月24日 18時15分 ヘッドライン

2025年9月24日のヘッドラインニュース



セガの龍が如くスタジオが主催するRGG SUMMIT 2025で、2009年にPS3で発売されたアクションアドベンチャー『龍が如く3』をフルリメイクした『龍が如く 極3』と、峯義孝を主人公にした新外伝『龍が如く3外伝 Dark Ties』が発表されました。2作品が1本に収録される形で、PlayStation 5・PlayStation 4・Nintendo Switch 2・Xbox Series X|S・PC(Steam)向けに2026年2月12日(木)に発売されます。



『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』アナウンストレーラー【2026年2月12日発売】 - YouTube





『龍が如く 極３』の主要キャストとして黒田崇矢さんのほか、中村獅童さん、笠松将さん、宮迫博之さん、宮川大輔さん、徳重聡さん、石橋凌さん、渡哲也さん、香川照之さん、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は中村獅童さん、宮迫博之さん、松田賢二さん、徳重聡さんの出演が決定しています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



AutomatticのCEO兼WordPressの開発者のマット・マレンウェッグ氏がWP Engineを「WordPressの癌(がん)である」と痛烈に批判 - GIGAZINE



猫は犬同様に人間に強い愛着を抱いていることが判明 - GIGAZINE



iPhone 8 Plusをバラバラ分解、背面のガラスパネルは一度割れると交換も困難 - GIGAZINE



JR東日本が公式に業務用鉄道運転体験ソフト「JR東日本トレインシミュレータ」を家庭向けにリリースしたので遊んでみた - GIGAZINE



体にかける毛布を重くすると不眠症が改善するかもしれない - GIGAZINE



メタルギアシリーズ最新作「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER」のブースに潜入、小島監督も登場 - GIGAZINE



優れた上司だけがたどり着く「昇進のパラドックス」とは？ - GIGAZINE



PlayStation 2上で自作のJavaプログラムを走らせた猛者が登場 - GIGAZINE



ついに登場の「iPhone 13」シリーズと先代「iPhone 12」シリーズ合計8モデルの外見＆性能を徹底比較、iPhone 13はiPhone 12から買い換えるべきデバイスなのか？ - GIGAZINE



生の鶏肉を3Dプリンターで出力してレーザーで焼く調理法が開発される - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



ちくしょう料亭ばかりではないか pic.twitter.com/JY5V6zkCkG — ニュー伊吹 (@ibukiinterpress) 2025年9月23日





学術集会等で用いられるネックストラップ式名札が必ず裏返しになる現象について、力学的機序やそれを検証した先行研究はありますか？また、この現象に名前は付いてますか？ pic.twitter.com/YvoRIRBjPj — 林淑朗 Yoshiro Hayashi, MD, PhD (@yoshirohayashi) 2025年9月20日













えっ……………！？！？！？！？

ひろゆきさん！？！？！？！？？ pic.twitter.com/oqV59xUrhI — 細見 圭弥 / 大丸東京 1階 10/15〜21 (@Guruten11) 2025年9月23日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

麹菌の酵素生産能の高さは菌糸細胞体積と核数の増加による | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部



息から病気を検知する－鉄の匂いが教える肝臓の異変－：[慶應義塾]



機械学習により従来を凌駕する活性・耐久の合金触媒を特定 触媒設計の新たな戦略を確立、次世代燃料電池の実現に寄与 - 名古屋大学研究成果情報



iPS細胞と動物モデルで実証：FGFR1阻害が心臓線維化を抑制し、心臓機能を改善｜ニュース｜ニュース・イベント｜CiRA（サイラ） | 京都大学 iPS細胞研究所



マイクロ流路を流れる柔らかい粒子の集まり方を解明―スーパーコンピュータ「富岳」が解き明かす，細胞選別の新原理― - 国立大学法人 岡山大学



九州工業大学、脳型計算を“結晶のまま”で実現 ～切断・研磨のみのYMnO₃単結晶で高精度・省電力AI演算に成功～ | プレスリリース | TOPICS | 九州工業大学



有機半導体によるUHF帯整流ダイオードの開発 | NIMS



プレスリリース - 遺伝子のスイッチOFFに関わるヒストンのメチル化酵素の活性を制御する新たな仕組みを発見



iPS細胞で目の治療 移植受けた患者 見え方が改善したのを実感 | NHK | iPS細胞



コロナやインフルでがん再発の恐れ マウスで判明、ヒトでも関連 - 日本経済新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

PAを何カ所も探し… 深夜の高速道路で休む場所がないトラック運転手の苦悩と異様な光景 - 産経ニュース



イギリスなど4カ国がパレスチナ国家を承認、フランスも続く見通し イスラエルは反発 - BBCニュース



パレスチナを一斉に国家承認 英・カナダ・豪・ポルトガル|47NEWS（よんななニュース）



パレスチナの国家承認めぐり 駐日代表部が日本政府に対し承認訴え | NHK | イスラエル・パレスチナ



大阪・関西万博 花火でけが 他にも開催期間中に3人がけが | NHK | 大阪・関西万博



自民党総裁選挙2025 立候補者5人の推薦人は【一覧】小林氏 茂木氏 林氏 高市氏 小泉氏 | NHK | 自民党総裁選



気象庁 長期予報 “秋は短く 急に冬を感じる” 見通し | NHK | 気象



トランプ氏「ウクライナは全領土奪還できる」 割譲要求から一転 - 日本経済新聞



「ウクライナは全土を取り戻せる」 トランプ氏 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



地球温暖化「起きていない」 史上最大の詐欺とトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）



助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…３年間で６４人が関与・刑事事件にも : 読売新聞



【速報】ウクライナ原発で電源喪失とIAEA|47NEWS（よんななニュース）



共産 田村委員長 自民に対抗する野党との共闘 進めたい考え | NHK | 国会



西アフリカの3か国がICCからの脱退を表明 | NHK | アフリカ



ギリシャ沖でガザ支援船団に無人機攻撃か 爆発音も報告 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



石破首相、国連総会で「本来のリベラリズム」訴え 排外主義に危機感 | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

小学５年算数の宿題「三角形の面積を求めなさい」が分からない…そこへ三角関数やピタゴラスの定理を使った遠回しな回答も寄せられる - Togetter [トゥギャッター]



国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください！ | 注意喚起・お知らせ | SOS47の活動 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ



不審な調査にご注意ください｜国勢調査2025キャンペーンサイト



総裁選候補者「こども食堂で居場所づくりの大切さを感じました」、こども食堂の名付け親「居場所作りといいますが、そんな生やさしいものではないです」 - 斗比主閲子の姑日記





もうあんた休みやからっていつまで寝てんのって言いながら掃除機持って部屋に入ってきたお母さんがカーテンを開けて窓もちょっと開けて、新しい風がふわ〜って入ってきて、ベッドの上で伸びをしたら掃除機かけるお母さんに手足が当たって、邪魔や〜って言われてへっへっへと笑った 今日が帰省最終日 — う (@makasete_ne) 2025年9月22日



糖尿病を放置して失明や透析に至るのは自営業やフリーランス、主婦など「健康診断を受ける義務がない人」が多い？→自治体などの健診を活用しよう - Togetter [トゥギャッター]







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

UbiquitiからWi-Fi 7対応の「UniFi Dream Router 7」登場、DS-Liteに加え、最新ファームでMAP-Eにも対応！【イニシャルB】 - INTERNET Watch



ネタバレ記事は「違法です」 小説家夢見た男性に「ゴジラ」の裁き | 毎日新聞



Amazon配達員から荷物を受け取った時、「無事届けたということで」と言ってスマホでこちらの写真を撮って帰って行き呆然… ヤバいヤツなのでは！？と思っていたら、写真付きのメールが届いた - Togetter [トゥギャッター]



17年目のAndroidエンジニア、初めての DroidKaigi 2025 で現地の熱量を体感する - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ



これは場外ホームラン!! 日産の次世代プロパイロットが自動運転の「レベル議論」のナナメ上を越えてきた件!!! - 自動車情報誌「ベストカー」



(PDFファイル)国勢調査をよそおった不審メールにご注意ください - 総務省統計局



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「犬を飼う」谷口ジロー 年老いた愛犬を看取るという地味な漫画 これが胸に染みる 犬でも猫でも可愛がった動物を看取った人なら共感するはず - てっちレビュー



中国オタク界隈で日本のラノベやネット小説が「時代遅れ」だと言われる理由 その2｜百元籠羊



Palfarm Trailer - Palworld Spin-Off Game! - YouTube









OD - KNOCK Teaser Trailer - [ESRB] 4K - YouTube





「DEATH STRANDING MOSQUITO（Working Title）」| Teaser Trailer - YouTube





作（ZAKU）× KOJIMA PRODUCTIONS スペシャル ムービー - YouTube





KOJIMA PRODUCTIONS and Niantic Spatial: A New Dawn - YouTube





アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 ティザーPV ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" - YouTube





TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」メインPV🍁 2025年10月1日(水)放送開始 - YouTube





TVアニメ「多聞くん今どっち!?」PV第1弾｜2026年1月より放送開始！ - YouTube





ゲームプレイトレーラー | 無限大ANANTA - YouTube

















【MMD劇場】貴族アルバイターめたん - ニコニコ動画





OD - KNOCK Teaser Trailer - [CERO] 4K - YouTube





『OCTOPATH TRAVELER 0 / オクトパストラベラー0』TGSトレーラー(システム紹介) - YouTube





劇場版『チェンソーマン レゼ篇』原作者 藤本タツキ × 主題歌 米津玄師 対談／Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” - YouTube

















Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: EXPANSION REVEAL TEASER - YouTube





『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV - YouTube





『冒険家エリオットの千年物語』TGSトレーラー - YouTube





音羽-otoha-『no man's world -for lonely scientist-』｜『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールEDアニメMV - YouTube





TVアニメ『真・侍伝YAIBA』オリジナルサウンドトラック作曲者コメント動画「SAMURAI LEGEND」 やまだ豊｜2025年9月24日（水）発売 - YouTube





TVアニメ『真・侍伝YAIBA』オリジナルサウンドトラック作曲者コメント動画「Geez」 出羽良彰｜2025年9月24日（水）発売 - YouTube





TVアニメ『真・侍伝YAIBA』オリジナルサウンドトラック作曲者コメント動画「Feeling Lazy Today」 やまだ豊｜2025年9月24日（水）発売 - YouTube





【推しの子】秋分の日 HAPPY AUTUMN 2025【アクア＆ルビー】 - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』キャラクターPV：メイ｜2025年10月放送！ - YouTube





TVアニメ『フードコートで、また明日。』EDテーマ「となりあわせ。」和田と山本（CV.宮崎ヒヨリ・青山吉能）スペシャルエンディングムービー - YouTube





TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』2026年放送決定／ティザービジュアル②解禁映像 - YouTube





＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』WEB CM【キャラクター篇（Full）】 - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』キャラクターPV：ライト｜2025年10月放送！ - YouTube





松平健の『Ghost of Yōtei』お手並み拝見 - YouTube





＜サービス開始！＞【ジャンプ＋ジャンブルラッシュ】ローンチPV - YouTube





『Call of Duty: Black Ops 7』 - マルチプレイヤー公開トレーラー - YouTube





『メタファー：リファンタジオ』日本ゲーム大賞受賞 御礼動画 - YouTube





【原神】エピソード フリンズ「古銭と目利き」 - YouTube





『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』戦闘システム紹介 - YouTube





『グランツーリスモ７』2025年9月アップデートトレーラー - YouTube





【EWC】『ソニックレーシング クロスワールド』エキシビションマッチ - YouTube





『SILENT HILL f』 |ローンチトレーラー| PS5® - YouTube





Rainbow Six Siege X: Denari Goes All-In - YouTube





『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ゲームプレイ映像「採取・亜空の道編」 - YouTube





【崩壊：スターレイル】長夜月 キャラクターPV 「夜がきました、目を閉じてください」 - YouTube





オルペウス＆「鬼火」 エキシビション「過熱銃身」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『Ghost of Yōtei』PS5®機能紹介トレーラー - YouTube





『Delta Force』｜シネマティックトレーラー｜シーズン「ウォーアブレイズ」 - YouTube





『風雨来記5』ふうらいムービー「夏」 - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』ローンチ トレーラー - YouTube





【P5X】素羽・トロピカル (CV.本渡 楓) 性能紹介ムービー - YouTube





『ペルソナ３ リロード』のあそびかた ー「特別課外活動部」入部案内ー - YouTube





最近のアニメで観た「男女2人で喫茶店でコーヒーを飲んでお会計400円」という描写が許せない→原作マンガに忠実だし年代的にもおかしくはない？ - Togetter [トゥギャッター]



「米軍官給品の眼鏡をかけると不細工になる」というマンガの表現が話題になり、アメリカ人と日本人ではメガネ娘にたいする感性が全く違うことがわかる - Togetter [トゥギャッター]





KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント

「Beyond The Strand」速報



「PHYSINT」の最新情報が公開

ポスターアート、キャストが初公開されました#KojimaProductions #KJP10th #PHYSINT pic.twitter.com/RCMpCVwikE — KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) 2025年9月23日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

米津玄師, 宇多田ヒカル Kenshi Yonezu, Hikaru Utada - JANE DOE - YouTube





「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」特報｜“スター・ウォーズ”最新作が映画館に帰ってくる！｜2026年5月22日（金）劇場公開！ - YouTube





IT: Welcome to Derry | Official Trailer | HBO Max - YouTube





The Bride! | Official Teaser - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

コチュジャンの旨味ひきたつ本場・韓国の味！冬の小腹満たし！お米入り缶スープ飲料「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」新発売！｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ



【予告】ゴマ香る旨辛な味わいの担々うどんと、まろやかな温たまが相性抜群！なか卯が「温たま担々うどん」を発売！



３種のアラビカ豆を国内で焙煎した、 日本人に好まれるサンドイッチとベストバランスの一杯！ サブウェイ「サンド専用ドリップコーヒー」 2025年10月1日（水）より全国で展開│サブウェイの新着情報│プレスリリース│おいしい！をはさもう。野菜のサブウェイ公式サイト