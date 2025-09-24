2025年09月24日 19時00分 動画

Appleが活動家銃撃事件を想起させる内容と指摘されたジェシカ・チャステイン主演のドラマ「The Savant」配信延期を決定



有料映像配信サービスであるApple TV＋で配信が予定されていたドラマ「The Savant」の配信を延期すると、Appleが明らかにしました。延期の具体的な理由は明かされていませんが、右翼政治活動家のチャーリー・カーク氏が銃撃された事件を想起させる可能性があるなどと、配信前から複数の批判を浴びていました。



「The Savant」はアカデミー賞、全米映画俳優組合賞、ゴールデングローブ賞、全米批評家協会賞の受賞歴を誇るジェシカ・チャステイン氏が主演および製作総指揮を務める全8話からなる映像作品です。2025年9月26日からApple TV＋で配信予定となっていました。



「The Savant」のストーリーは、「The Savantとして知られる潜入捜査官が、国内の過激派が行動を起こす前にテロ行為を阻止するため、オンラインのヘイトグループに潜入する」というもの。女性向けファッション誌のコスモポリタンで取り上げられた、爆破事件を阻止した女性をモデルとしています。



出演者にはナムディ・アソムガ氏、コール・ドーマン氏、ジョーダナ・スパイロ氏、トリニティ・リー・シャーリー氏、トゥーサン・フランソワ・バティスト氏、パブロ・シュレイバー氏などが含まれます。



製作総指揮にはチャステイン氏のほか、ケリー・カーマイケル氏、アラン・ポール氏、メリッサ・ジェームズ・ギブソン氏、マシュー・ハイネマン氏が名を連ねます。



なお、Appleの公式サイト上に用意されていた「The Savant」の特設ページは記事作成時点では閲覧不可能となっており、SNS上での番組への言及も削除されています。



ただし、YouTubeのApple TV公式チャンネルに投稿された予告編は、記事作成時点でも視聴可能です。



The Savant — Official Trailer | Apple TV+ - YouTube





なぜ番組公式サイトが削除されたのかは不明でしたが、9月23日、エンターテインメント系メディアのDeadlineが、「Appleが『The Savant』の配信を延期した」と報じました。





Apple TV＋の広報担当者はDeadlineに対して、「慎重に検討した結果、 『The Savant』の 公開を延期することを決定しました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。後日、シリーズを公開できることを楽しみにしています」とコメントしたそうです。



Appleは「The Savant」の配信が延期された理由を説明していませんが、Deadlineは「『The Savant』のテーマ(過激派の攻撃を防ぐというストーリー)と、9月10日に起きたチャーリー・カーク銃撃事件を想起させる映像などが、配信延期の背景にあると考えられる」と報じています。





The Post Millennialは「『The Savant』は主演のジェシカ・チャステインが、いわゆるオンラインヘイトグループを特定し、潜入する様子を描いたものです。政治的な動機を中心に描かれた作品ですが、チャーリー・カーク銃撃事件と深く関わっているのは、その点のみです」と報道。

