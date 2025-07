100人以上のBBC職員が「親イスラエルの報道を強いられている」と衝撃的な内容を告発

チャンネル4が番組を放送する直前、BBCのジャーナリストら123人が署名した書簡が公開されました。 An Open Letter to BBC Management - Google ドキュメント https://docs.google.com/document/d/1n3926pSPNwXd8j7I716CBJEzqT_vJjdab6cOQkFCCXk/ この書簡は、BBCのジャーナリストやメディア業界関係者からBBCの取締役に宛てたもので、イスラエルおよびパレスチナを報道するに当たり不透明な検閲が行われている社内慣行に懸念を表明する内容となっています。

2025年07月09日 07時00分00秒 in Posted by log1p_kr

