2025年9月17日のヘッドラインニュース

VAIO株式会社が、個人向けのハイエンドモバイルPC「VAIO SX14」「VAIO SX12」と法人向け「VAIO Pro PK」「VAIO Pro P」の新モデルを発表しました。



ロングセラーPC「VAIO SX14・SX12 / Pro PK・PJ」の新モデルを発表

https://vaio.com/news/sx1412_propkpj_250917/



新モデルでは、堅牢性・信頼性を担保するための独創的試験として「飛び跳ね振動試験」が加わったほか、同梱のACアダプターがさらにコンパクトになっています。受注は本日・2025年9月17日からスタートで、発売・最速配達は2025年9月26日となっています。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

【睡眠のウソ・ホント】日本人の大半は”酔っ払い状態”の脳で仕事をしている！？「やらないよりはいい」正しい寝だめの方法 睡眠学の世界的権威・柳沢教授に聞く『理想の睡眠』 | 特集 | MBSニュース



エタノール噴霧によりトマトの耐暑性と糖度が向上する | 生物・環境 - TSUKUBA JOURNAL



この夏の日本「危険な高温」の日数は62日に ほぼ全人口が30日以上「危険な高温」を経験 米研究機関が分析 | TBS NEWS DIG



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

生活保護 利用する人の声と向き合わなければ解決はない | | 稲葉剛 | 毎日新聞「政治プレミア」



消費者庁からの景品表示法に関する措置命令に対する当社の見解 | ジャパネットグループサイト



株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁



ロシアと同様、イスラエルも罰せられるべき スペイン首相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



埼玉 八潮 大規模陥没 国土交通省の特別調査 緊急対策必要な下水道管は35都道府県で約72キロメートル | NHK | 国土交通省



日本政府、パレスチナ国家承認を見送りへ 首相は国際会議欠席見通し [イスラエル・パレスチナ問題]：朝日新聞



広陵高校野球部員や保護者 “SNSで中傷” 発信者の開示請求へ | NHK | 広島県



900人の観光客が足止め マチュピチュでデモ 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



ユダヤ人による米国支配論唱えた記者、無期停職処分に カナダ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



大阪 港区 市道で水があふれ出て道路冠水 水道管破損が原因 | NHK | 大阪府



報道発表資料：下水道管路の全国特別重点調査について優先実施箇所の調査結果を公表します

～下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて～ - 国土交通省



米国民、「大統領と王の違い」理解する必要＝最高裁リベラル派判事 | ロイター



「みんなで大家さん」国も問題視…監督権限を持つ東京都に注意を促していた その間も出資額は膨らみ続け…：東京新聞デジタル



野党の支持率、国民民主がトップ返り咲き・参政党は勢いに陰り…読売世論調査 : 読売新聞



「カーク氏銃撃を祝った」米で解雇相次ぐ トランプ政権幹部が要求 - 日本経済新聞



北九州中学生2人殺傷 「心神耗弱」判断 限定的な責任能力で起訴へ | 毎日新聞



特集ワイド：参政党の「戦後80年談話」、南京事件否定… 事実見ず気持ち良くする「物語」 | 毎日新聞



【解説】国連のジェノサイド報告書、ガザでのイスラエルの行動を率直に糾弾 - BBCニュース



アメリカ FRB 金融政策決定会合で利下げの観測強まる あす未明に発表 トランプ政権下では初めて | NHK | アメリカ



三重の地下駐車場、大雨で270台超被害 水没車両の補償どうなる | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

韓国で話題になってる「日本のスタバに行くと韓国人が遭遇すること 」のポスト→解説で理解すると笑ってしまう - Togetter [トゥギャッター]



30代くらいまで自他境界が曖昧で『私がイヤな事は他人もイヤ』『私が嬉しい事は他人も嬉しい』と思っていた - Togetter [トゥギャッター]



「ビッグモーター前の街路樹がことごとく枯れてる」という話はいかにもSNS発のデマ感があるのに地元の街路樹を見たら本当に枯れているというあの逆転体験は衝撃的だった - Togetter [トゥギャッター]



「妊婦健診を受けず出産し、顔も見ずに子どもを養子に出したが1ヶ月後に『一度だけ息子を見せて』と申し出た生みの親の気持ちを理解します」養親が生みの親の背景を汲み取った思いを投稿 - Togetter [トゥギャッター]







「明日逮捕されるっぽい」警察厅組織犯罪対策部からメールがきたが、マネーロンダリングの疑いがあり保釈金150万円を振り込まないと、資産が凍結され、逮捕されるらしい - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

バンダイ・BANDAI SPIRITSの登録商標を使用した生成画像について｜株式会社バンダイ・株式会社BANDAI SPIRITS 公式企業サイト



「楽天に提訴の資格なし」と国が反論 ふるさと納税ポイント禁止訴訟 | 毎日新聞



ジオテクノロジーズ、Google との資本業務提携に合意 | ジオテクノロジーズ株式会社



Java 25新機能まとめ #OpenJDK - Qiita



「ほとんどがWi-Fiでつながる時代に、有線LANはどういう目的で使われているんですか？」～ネットの疑問をIIJに聞きました - INTERNET Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）













「女性が仲間に隠してもらいながら…」あの『スラムダンク』の聖地が「インバウンド急増」で無法地帯化 | FRIDAYデジタル







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【速報】所属アイドルにホテルでわいせつ行為繰り返したか 芸能事務所代表の男逮捕―警視庁（2025年9月17日掲載）｜日テレNEWS NNN



◆新商品（衣・食・住）

”超ハード食感”で人気の「コーラの塊」に続いて待望の2作目が登場！「エナジーの塊」 | ノーベル製菓株式会社

