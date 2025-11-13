ヘッドライン

2025年11月13日のヘッドラインニュース


2026年に30周年を迎える「たまごっち」とユニクロのグラフィックTシャツブランドである「UT」がコラボレーションして、12月19日からコラボレーション商品を販売します。

ユニクロ公式｜たまごっち UT
https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/ut/tamagotchi

コラボレーション商品はTシャツが4種類と、UTオリジナルたまごっちがひとつ。

Tシャツはすべて女性向けで、価格はすべて税込1990円。サイズはXSから3XLまで7サイズ展開です。


UTオリジナルたまごっちは、デバイスとパッケージのデザインで初代だまごっちをオマージュしたもの。プログラムは初代たまごっちの欧米版が搭載されており、価格は税込2990円です。


この他、コラボ記念のミニゲームも公開されています。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


ソニックのデザインが不評すぎて作り直しになった実写版「ソニック・ザ・ムービー」の予告編が公開、新デザインへの反応は？ - GIGAZINE

任天堂最古の携帯ゲーム機が現代の技術で蘇る「ゲーム＆ウオッチ スーパーマリオブラザーズ」を開封してみた - GIGAZINE

宇宙に「低スペックなCPU」しか持って行けない理由とは？ - GIGAZINE

新たな「芸術修復失敗事件」が発生、笑顔の女性の彫刻が見るも無惨な姿に - GIGAZINE

「ソイレント」だけを30日間飲んで過ごすとどうなるのか？ - GIGAZINE

大量の「猫のミイラ」が古代エジプトのピラミッド付近の霊廟で見つかる - GIGAZINE

NASAのスペースシャトル打ち上げを制御していたのは「Amiga」だった - GIGAZINE

Amazonはサードパーティ業者の販売する禁止品・リコール品・偽造品により莫大な利益を得ているという指摘 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
サンワサプライ「新商品が出ました！幅160×奥行70mのシンプルデスクです！」→ユーザー「デカすぎん！？」さっそくサイズ比較画像で遊ばれてしまう - Togetter









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
展示されている『スギの化石』の標本がどう見てもスギじゃない...どうしてこんな間違いが？→とあるユーザーの天才的なリプライで謎が一気に解決する - Togetter

繁殖期にオスが黄色くなるカエル　メスへのアピールではなかった | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

細胞内チオールのリアルタイム可視化に成功 ―ラマンプローブの実用化に向け大きく前進― | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

ミトコンドリア翻訳のダイナミクスを描く－網羅的で高解像度な手法が切り開くエネルギー工場の新知見－ | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

「お尻呼吸」が肺治療に革命か　イグ・ノーベル賞の研究者らが人での実験で安全性を確認 - 産経ニュース

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】斎藤知事とPR会社代表を不起訴処分　公職選挙法違反容疑で告発も「選挙運動の報酬とは認められず」神戸地検　（2025年11月12日掲載）｜YTV NEWS NNN

斎藤元彦知事とPR会社長を不起訴　兵庫知事選巡る公選法違反容疑 [兵庫県知事選]：朝日新聞

トランプ氏、米国に優秀な人材いないと発言　外国の熟練労働者の必要性を強調 - CNN.co.jp

岩手 花巻空港 クマ入り込み滑走路が一時閉鎖に 空港近くでクマ捕獲【動画】 | NHKニュース | クマ被害、岩手県、環境

ロシア、小泉悠氏ら日本人30人を入国禁止　政府や学術・報道関係者 - 日本経済新聞

参政党「反グローバリズム」で海外右派と連携　自民との差別化戦略も [参政党]：朝日新聞

＜独自＞PR会社が斎藤知事側に送付した見積書は3通あった　請求書にないSNS費用記載 - 産経ニュース

高市政権発足で激変した政党支持率　自維は上昇、立国など下落 | 毎日新聞

ワタミ 来年から毎年平均7％の賃上げ 継続して行う方針 | NHKニュース | 決算、仕事・働き方、物価高騰

＜速報＞積丹町　副議長が謝罪文直接手渡す　“第三者を駆除現場に入れない”明記　猟友会出動再開　　 HTB北海道ニュース


京都の高校「ALT」が無期限ストライキ　月給、ボーナス減額「派遣会社が低賃金で働かせ続けている」｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

「運転士になりたい」免許ない社員が列車16分運転　岐阜・養老鉄道 | 毎日新聞

安藤馨さんが見る総裁選ステマ問題　偽情報は民主政の根底を掘り崩す：朝日新聞

立憲3グループが異例の合同勉強会　野田代表の「中道シフト」に不満 [立憲民主党]：朝日新聞

「無差別テロ」に鈴やスプレーが効くのか　クマの恐怖、防具開発を | 毎日新聞

埼玉・三郷で飲酒運転の中国籍男に有罪判決　男児4人をひき逃げ後、　事件発覚恐れ逃走 - 産経ニュース

「夫にただ生きてほしかった」「これは運命」安倍氏銃撃裁判で昭恵さんの上申書読み上げ - 産経ニュース

エプスタイン氏、トランプ氏に何度も言及　米民主党議員がメール公開 - 日本経済新聞

トヨタ、米国事業に対し今後5年間で最大100億ドルの追加投資を発表 | コーポレート | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
『おすしのぬいぐるみをなくしちゃった！』犬さんの訴えで家の中を探してくれる家族の画像が愛「愛されてる犬見るのだいすき」 - Togetter

昔、嫁からペットボトルを捨てる際には水洗いするよう厳命されていたがミネラルウォーターまで洗うように指導されて反論したら激怒された→洗う派と洗わない派で大激論がかわされる - Togetter

自分を不採用にした会社が「もう一度面接受けませんか」と連絡してきたので、「前回不採用の理由が不明なら、面接しても無駄では」と聞いたら、とんでもないことを言ってきた - Togetter



日本のエレベーターには必ずある“あるもの”が、ちょっと昔の形式のドイツのエレベーターにはない…おおらかな国民性が見えて好き - Togetter

ユニクロのリブハイネックTが好きすぎて毎年買いまくってたけど、年々ペラペラになってない？「6,7年前の素材に戻してほしい」 - Togetter

『日本人は脂身の味に疎い、脂を多く使う文化圏では脂の味に敏感』という話を踏まえると、海外でとんこつラーメンが大ウケしているという話の解像度が違ってくるのでは？ - Togetter

「あなた1時間働いて1,000円しか得られないですよね」母親に対して暴言を吐く子供を目撃した→ネットの反応「こういうの聞くと親になれる自信がない」 - Togetter

「本棚に本を並べないで」ニトリの棚が本の重さでこんなに曲がった→これ本棚ではなくカラーボックスでは？という声やオススメの本棚情報が集まる - Togetter


1974年発表の初期型シャープ製「うどん自販機」の実機が発見され、稼働に向けたレストア作業を開始→シャープ公式さんも驚く - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
三菱UFJ、アプリをChatGPTに連携　日本企業初・顧客に家計管理提案 - 日本経済新聞

「グエー死んだンゴ」香典による寄付が数千万円規模になっていたことが明らかに… 中山ニキ入院のセンターへの寄付は2024年度の0件から今年度は10月後半だけで1000件超 - Togetter

【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】これがAladdin Xの真骨頂。プロジェクターを遊び尽くす「Aladdin Poca Laser」-AV Watch

友達にスマホを貸したらDiscordアカウントが”児童に対する脅威”による重大なポリシー違反でアカウントが永久BAN→「友人がやったことだと証明するのは難しい」 - Togetter

日本の「ミリ波」本格立ち上げに動くKDDI　最大の“壁”突破へ松田社長陣頭指揮【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch



デジタル庁発足から4年、システム更改を控えるマイナンバーカードのこれまでとこれから - ケータイ Watch

ChatGPT「チャッピー」呼び、いつから広がった？X投稿を分析


【特集】「USB」とは何かを徹底解説。コネクタ形状、転送速度、給電能力まとめ - PC Watch

自宅のWi-Fiルーターを手軽に診断、「am I infected?」の使い方と結果の見方　 - INTERNET Watch

過度な頻度で作品やエピソードを投稿する行為はお控えください - カクヨムからのお知らせ

WOOD CONE SOUNDBAR「TH-WD05」を発売 | ニュースリリース | Victor

ポータブルワイヤレススピ－カー「SP-WS10BT」を発売 | ニュースリリース | Victor

『ATH-CKS330NC』に新色ブルー＆グリーン登場｜オーディオテクニカ

「楽天ペイ」、「PlayStation Store」で利用可能に - 楽天ペイメント株式会社

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【Besiege】パンジャンドラムを導かれながら作ります【ゆっくり実況】 - ニコニコ動画


実験動画『BLUE GALE XABUNGLE SIDE R』 - YouTube












「立ちんぼいこーよというパワーワード」漫画『みいちゃんと山田さん』みいちゃんとムウちゃんの対比、福祉センターが助かった人と助からなかった人の分岐点だったのでは - Togetter


【30周年記念】MEMORIES 4Kリマスターセット商品紹介PV【大友克洋】 - YouTube


宮田俊哉『境界のメロディ』作品PV - YouTube


『果てしなきスカーレット』【劇中歌「祝祭のうた」 スペシャルムービー】11月21日（金）公開 - YouTube


TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」メインPV【2026年放送】 - YouTube


キャラクター特別映像【完全版】虎杖悠仁・伏黒 恵・五条 悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太｜『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』大ヒット上映中!! - YouTube


Hour of AI：The First Night | Minecraft Education 公式トレーラー - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』実写トレーラー - YouTube


『しまった！美人に囲まれた！2 』すでに発売中| PlayStation®5 - YouTube


『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』ローンチトレーラー - YouTube


『Animal Anatomy VR』 - ローンチトレーラー | PS VR2ゲーム - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』ゲームプレイトレーラー - YouTube


『龍が如く 極』『龍が如く 極２』WebCM ゲーム編 - YouTube


『龍が如く 極』『龍が如く 極２』WebCM ストーリー編 - YouTube


ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー オフィシャルトレーラー - YouTube


『Formula Legends』 - テックパワーパック 発売トレーラー！ - YouTube


2体の新モブが登場！【マインクラフトマンスリー】 - YouTube


【50%OFF】『メタファー：リファンタジオ』PS5 5周年SALE開催中！ - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


水曜日のダウンタウン(サイレントクロちゃん)でドッキリの仕掛け人をやった感想を目の見えない芸人　濱田祐太郎が語り尽くす！【濱田祐太郎】 - YouTube


【速報】広末さん書類送検へ、185キロで運転か|47NEWS（よんななニュース）

【欧州サッカー】ライアン・ギグスのドリブルが別格な理由　松井大輔は「100パーセントのスプリント」に驚いた | web Sportiva (スポルティーバ)

ローマ教皇レオ14世の好きな映画はこの4本、バチカンが発表 - CNN.co.jp

◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)モス公式オンラインショップ 1,000 セット限定！ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修「炭焼き 国産鰻重バーガー」～2 個でうなぎ 1 尾分を使用した、モス史上最高価格のライスバーガーが登場～

変幻する半透明ボディ キャップ式ペンに新たなスタイルを提案する 『ZOOM L1』新5色 | 株式会社トンボ鉛筆

電動アシスト自転車「PAS With／With DX」26年モデルを発売～足元まで広範囲に照らす「リフレクター一体砲弾型ランプ」を新たに採用～ - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社

子乗せ電動アシスト自転車2種の2026年モデルを発売～ママもパパも快適で使いやすい機能はそのままに新たなカラーリングを追加～ - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社

トータルメイクアップブランド「MAQuillAGE（マキアージュ）」と共同企画『Zoff SMART with MAQuillAGE』 | INTERMESTIC INC.

傷・汚れに強い布張りオフィスチェアを発売｜サンワサプライ株式会社

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年11月12日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Headline news for November 13, 2025….