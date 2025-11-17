2025年11月17日のヘッドラインニュース
口腔内の殺菌・消毒ができるドロップ「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」と「ちいかわ」のコラボ企画が2025年12月4日(木)からスタートします。数量限定で、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」(20個入り×3セット)にちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いたオリジナル企画品が発売されるほか、Xのフォロー＆リポストで「ポケットヴイックス」6種コンプリートセットが100名に当たります。
「VICKS × ちいかわ コラボ企画品」発売！
余った春巻の皮で鶴を折って揚げたら思ってたより上手くいった pic.twitter.com/lmceZ4IKuS— 風虱虱虱虱 (@kaze_kaze_kaze_) 2025年11月16日
5年経っても落ちない https://t.co/kSAFeOMsyc— 伊藤賀一（がいち/日本一生徒数の多い社会科講師/著書・監修書86冊累計160万部） (@itougaichi) 2025年11月16日
これよくTwitterで鎌持った死神の見るやつだ！ pic.twitter.com/DIJwX7iEXz— 沖田隼人@オメガ7 (@okita_hayato) 2025年11月16日
ルールを無視して速いミニ四駆(2輪駆動)が作りたかった動画 - ニコニコ動画
誰でも簡単にルール無用できるシャーシを開発した - ニコニコ動画
すごい pic.twitter.com/4WDIPo9UNk— 凡蔵。 (@_oe______) 2025年11月15日
女子社員「ハンマさんたまに凄い辛そうなの食べてますけど、お尻とか大丈夫なんですか？」— ハンマ (@hanma_games) 2025年11月16日
俺「いや大丈夫じゃないけど、なんか仕事で疲れたりすると無性に食べたくなるんですよねwカテゴリーとしては自傷行為の一種とかじゃない？w」
女子社員「へえ！ハンマさんはケツでリスカしてるんですね！」 pic.twitter.com/NXSSReejwJ
🧑「何か他に飲んでるお薬はありますか？」— わたる🏝薬剤師×保育士 (@ryoma0112r4) 2025年11月16日
👱「お薬手帳忘れちゃって…、、
えーっと…
たしか…
『お米しか食べない人こわい』
みたいな…」
🧑「コメリアンコーワ錠ですね。」
レゴになるまでの流れが好き( ◜ω◝ ) https://t.co/jDfaXPiAuz pic.twitter.com/gWDFzlBRAw— えるいー@ろーえんふぉーさー (@erui_LE) 2025年11月16日
一度入力しただけだろうが… pic.twitter.com/3Cbse9SUsg— 坂崎ふれでぃ (@lunaticmonster) 2025年11月16日
昨日見た夢を再現した動画 pic.twitter.com/Wc5jWSHObE— ARuFa (@ARuFa_FARu) 2025年11月13日
【訂正】こちらのデスクの紹介投稿につきまして、サイズ表記を誤っておりました。正しくは下記となります、混乱を招いてしまい申し訳ございません。訂正してお知らせいたします。— サンワダイレクト【公式】 (@sanwadirect) 2025年11月13日
誤 単位 m
正 単位 cm https://t.co/iGMCpDdBU5
完成しました。— セィジ (@ginganobeat) 2025年11月8日
達成感半端ない。
3色に変更してバランス良く配置しました。
みなさんのあたたかな声援と大量の毛糸を送ってくれたTemuのお陰でここまでこれました。
この期間、新しく事業を立ち上げたりといろいろ多忙な時期と重なりましたが今となっては貴重な経験です。
新事業がんばれます。… pic.twitter.com/0FfLvosvX9
初めて入った蕎麦屋で、— 柳家緑太 (@Rokuta_InfoSta) 2025年11月14日
「いつもありがとうございます！いつものでよろしいですか？」
と言われたので、
「はい」
と答えたらカツカレーセットが出てきた。
何とか食べてお店を出る時に、
「いつもありがとうございます！」
と言われた。
いつもの人のメンツを保った。
良かった。 pic.twitter.com/QbPFZKh6LR
七つそろえても願いは叶いませんが可愛いので良しとしましょう pic.twitter.com/G3W8ioiXJE— 宮城蔵王キツネ村(公式)🦊 (@kon_fox_village) 2025年11月16日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
間違いだらけのヨビノリチャンネル《数学の歴史》｜古代ギリシャのヘルメス
多くの有用なご指摘ありがとうございます。— ヨビノリたくみ😬 (@Yobinori) 2025年11月14日
歴史全般に対する個人的な認識の甘さにも気付かされ、内容の面でも大変勉強になりました。いま一度内容を精査し、確認が取れたものから動画内の注釈を追加して最終的にその形で対応可能かどうか検討させていただきます。
恐竜の卵の殻を直接測定、驚くほど正確な恐竜の新たな年代測定法 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
【#高専ロボコン】— 高専 & 学生 & 小学生ロボコン (事務局公式) (@OfficialRobocon) 2025年11月16日
決勝戦の行方は、、、、熱すぎる戦い！！感動をありがとう！！ pic.twitter.com/kyDofT6bzw
ハニワの起源を知ろう！(0/2) pic.twitter.com/JTCGkwNJEw— 須谷明🪷『5分でわかれ！印象派』発売中 (@sugokuaki) 2025年11月16日
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
立花孝志容疑者が罪を認めて謝罪の方針 元県議側は示談申し入れ拒否：朝日新聞
ヒトラーのDNA検査、遺伝性疾患の可能性大 「ユダヤ人の血」は否定 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
「絶対ダメだという人がいた」石破茂氏、夫婦別姓実現しなかった理由「理屈を展開される」 - 産経ニュース
乗客乗せたバスを男が乗っ取り 路線通りに運行、パス期限切れの客は乗車させず カナダ - CNN.co.jp
偽刻印の金の延べ棒販売か 8人逮捕 マネーロンダリング疑いも | NHKニュース | 事件・事故
【速報】高市総理が石破政権の最低賃金目標を事実上撤回 「2020年代に全国平均1500円」を明示せず | TBS NEWS DIG
逮捕のNHK党・立花孝志党首、容疑を認める方針 弁護人が明かす | 毎日新聞
立花党首側が元県議の妻に示談の申し入れ 妻側は拒否 | NHKニュース
【分析】日本の新首相はいかにして中国の「戦狼」を呼び覚ましたのか - CNN.co.jp
バーガーキング日本事業売却、ゴールドマンに優先交渉権 700億円規模 - 日本経済新聞
仏が再処理ウランをロシアに輸出、グリーンピース「非道徳的」と非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
クマ捕獲用の箱わな「入るベアー2」開発 注文相次ぐ 軽量化に成功 | 毎日新聞
マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ ホビー系に移行も業績改善できず | カナロコ by 神奈川新聞
経済対策17兆円上回る 前年超え、さらに膨張も 物価高対応や大型減税で - 産経ニュース
外務省 金井アジア大洋州局長 中国に到着 中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談する見通し | NHKニュース | 日中関係、外務省、中国
岩手 クマ2頭が柿の木に…NHK撮影 柿の木登るクマ目撃相次ぐ | NHKニュース | クマ被害、岩手県
戦争で死亡の日本人、376万人と推計 政府公表の310万人と開き：朝日新聞
【速報】韓国海軍と海自の共同訓練中止へ|47NEWS（よんななニュース）
公用車のテレビ付きカーナビ、ＮＨＫ受信契約漏れ相次ぎ判明…免除求める声や機器撤去の動きも : 読売新聞
高市政権の外国人政策「期待大」66%、「懸念大」24% 朝日世論 [高市早苗首相 自民党総裁][外国人]：朝日新聞
イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡 : 読売新聞
イスタンブールのホテル全館避難 中毒死疑いの母子3人も滞在 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
英国政府、難民保護削減を発表 亡命制度の抜本改革へ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
セルビア石油会社制裁解除、ロシア資本排除が絶対条件 米 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、8月下旬から少なくとも8200万ドルの債券購入 | ロイター
バロー系「まぐろレストラン」に行列 原価率5割で天然マグロの丼 - 日本経済新聞
少林寺「CEO僧侶」釈永信元住職の逮捕承認、資金流用疑い 中国 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
【独自】女性弁護士、ゼロワン地域が5割 裁判所の支部管内で不足顕著|47NEWS（よんななニュース）
【独自】国際詐欺集団、日本に3社設立 米が制裁、カンボジア企業|47NEWS（よんななニュース）
生活保護補償全額支給案を併記 一部支給妥当も、厚労省が報告書|47NEWS（よんななニュース）
中国教育省 日本への留学 慎重に計画するよう呼びかけ | NHKニュース | 中国、中国・台湾、台湾
秋田 田んぼで女性死亡 クマに襲われたか かまれたような傷も | NHKニュース | 秋田県、クマ被害
“子どもが過ごす施設 音の反響を適切に保つ対策を” 日本建築学会 こども家庭庁に要望 | NHKニュース | 家庭・子育て、こども家庭庁、教育
増える廃校 企業が注目 みみより！解説 影圭太 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説
従来の健康保険証 12月2日から使えず マイナ保険証への移行で 来年3月までは暫定措置も | NHKニュース | 医療・健康、厚生労働省、マイナンバー
ゼレンスキー大統領 ギリシャ経由の米産LNG輸入で合意 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ギリシャ、アメリカ
東京 赤坂 女性切りつけ事件 男は刃物持ち自転車で逃走か 港区のライブハウス付近から自転車で青山方面へ | NHKニュース | 事件・事故、東京都
ウクライナ大統領 ロシアとの捕虜交換再開への協議 進展に期待 | NHKニュース | ゼレンスキー大統領、ウクライナ情勢、ロシア
黄川田こども相 起業家の育成を目指す高専など視察 徳島 | NHKニュース | 教育、徳島県
新潟 南魚沼 木の上にとどまったクマ 「緊急銃猟」で捕獲 駆除 | NHKニュース | クマ被害、新潟県
福島 喜多方 住宅地近くのわなにクマかかる「緊急銃猟」で駆除 | NHKニュース | クマ被害、福島県、新潟県
秋田 能代 イオンに入り込んだクマを店内で駆除 | NHKニュース | クマ被害、環境
岩手 軽米町 住宅の敷地で飼い犬がクマに襲われたか | NHKニュース | クマ被害、岩手県
“裁判員裁判「刺激証拠」をありのままに”都内でシンポジウム | NHKニュース | 裁判
群馬 藤岡 クマに襲われ狩猟の男性大けが 北海道 苫前町 推定400キロの巨大ヒグマ 箱わな押し倒す | NHKニュース | クマ被害、群馬県、宮城県
ガザ地区の国際安定化部隊 ロシアが米案の代替案示し難航か | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、ロシア
政府 「国家情報局」創設検討 来年通常国会への法案提出目指す | NHKニュース | 高市内閣、安全保障、国会
偽刻印の金の延べ棒販売で8人逮捕の事件 7社で分担して売却か | NHKニュース | 事件・事故
インフルの小1、マンション転落 東京・杉並、4階の自宅ベランダ|47NEWS（よんななニュース）
【デフリンピック開催にあたり】（長文お許しください）— 薬師寺みちよ (@minna_yakushiji) 2025年11月15日
今日だけ言わせてもらっていいですか？
自分、本当に頑張った・・・
参議院無所属の5年間、一番の強みが予算委員会に１席持っていたこと
短い時間だが総理や担当大臣に直接質問できた
私は元々耳鼻科医… pic.twitter.com/XrAFNL4ZNX
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
Xで「スーツにフケが凄いです」と指摘された赤沢亮正経産相が脂漏性湿疹であることを引用で告白、同じ病に悩む人の反応と周囲への理解に繋がることを期待する声集まる - Togetter
「美化されたヤクザ像を容認/面白がるの、マジでヤバい」2007年の警察白書が記した警句は今でも重要だと感じられる「昨今だとチンピラがチンピラのまま活躍できてしまう」 - Togetter
勤務先に勤怠が非常に悪いベテランがいるが、「納期は必ず守る」「成果物が異常に質が良い」ので、どんなに会社に来なくてもずっと首にならない - Togetter
『気付いた人がやる』の致命的欠陥として、ゴミ箱10割溜まったら捨てるタイプの人は6割で捨てるタイプの人に「いつも私ばっかり」と文句言われるというのがある - Togetter
ご存知でしたか？— てった＠鉄ナビ (@tetsunavi_net) 2025年11月15日
運転士の「トイレ事情」
電車ではサービスエリアに寄れません。
運転士のトイレ姿、駅で見たことありますか？
もはや駅員でさえトイレで見かけないですよね。
まさか、運転士がトイレにいるわけ無いんです。
嘘です。
運転士は駅のトイレを使います。
え？ 理由↓…
ずっと衣替えが合わない pic.twitter.com/usR82oPf3I— 廾之 (@kyow_no) 2025年11月15日
勤労感謝の日に合わせて働き方に関する調査を実施 会社員の理想の働き方は「ワークライフ・バランス」が7割 | フリー株式会社のプレスリリース
中国外務省が国民へ日本への渡航を控えるよう注意喚起を行い日本行き航空券キャンセル無料対応の発表を受けた上海人のインタビュー「無視する 無視する 無視」 - Togetter
電車で目の前に立った男性が私の隣の女性を指さしながら『隣に座りたいんで席譲ってもらえません？』と言うのでカップルかと思って譲ろうとしたが… - Togetter
バーガーキング日本事業売却のニュースに「俺たちのワッパーはどうなるんだ」の声…しかし実は「立て直して高値で売る」理想的な展開だった？ - Togetter
激しい受験戦争で知られる韓国ではADHD治療薬「コンサータ」を受験生が服用し社会問題に「日本でもリタリン乱用とかあったから」「ネトフリのテイクユアピルと似た内容」 - Togetter
宝塚ボウガン4人殺傷事件、犯人の男の無期懲役判決が確定、家庭環境に同情もある一方で判決に納得にいかない声も「無期懲役は彼には死刑より重いかもしれない」 - Togetter
回転寿司でマグロ解体ショーを見ていた中国からの観光客の「マグロ1匹丸ごと買うといくらなのか？」の問いに職人が「お正月には1匹3億円つきますねー」と答えていた話 - Togetter
日本人1人もいない米国現地校に通う中1次女。先日数学の授業中に当てられ、小数2桁同士の筆算を前でサラサラとしたら、クラスメイト達につけられたあだ名が「ネクスト・アインシュタイン」という話 - posfie
これは田舎の闇なんですが番犬置いておかないとニンゲンっていう獣が悪さするんですよね— 明けの明星 (@venusatdawn38) 2025年11月14日
物壊す悪ガキとか果物とか花とか備品とか泥棒するやつ…だから猛暑が定着しても外に犬置く習慣が無くならない https://t.co/CRKTpPP0Ln
金沢競馬場自体は黒字かも知れませんがうちみたいな店子は赤字です— 不二家大食堂(金沢競馬場３階) (@fujiyacafeteria) 2025年11月14日
知事、市長が来場された時関係者にも支援するって話はどこに？
各競馬場様のご厚意で支援レースをしていただいても私達には1円もいただけません
支援金がほしいよりも誰が聞いても納得できる対策して聞かせてほしい
って思う https://t.co/K7rMyYqaeG
バス停にいつもいると思っていた黒猫が、2匹のシフト制だと知った時の衝撃。#猫#地域猫 pic.twitter.com/SbfZWh09IT— ねこズとにぼし (@nekonekkop) 2025年11月15日
浮いてる説あったけど、水深が浅いから着底してる模様 https://t.co/wTa57iheiD pic.twitter.com/pRuF6COJLu— 清水 貴裕 (@Shimizu_OC) 2025年11月16日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
アスクル社のランサムウェア感染による当社顧客情報流出の可能性について | ニュースリリース | 株式会社良品計画
スマートフォンひとつで、アイデアを形に。明日からすぐに使える Adobe Firefly モバイル版の実践的な使い方 | Adobe blog
【500万円PC建造計画 #2】爆買いした「最強パーツ」が到着&一気に開封！Threadripper・水冷RTX5090・巨大ケース…全部お見せします。 - ニコニコ動画
サカナAIの企業価値4000億円、国内スタートアップ最高に 200億円を調達 - 日本経済新聞
AI時代の求人 減った・増えた職種 労働臨界ビッグデータ分析 - 日本経済新聞
統計学の基本からDatadogのモニタリング機能を理解する
「得点が無限1UPみたいに増えてゆくんですけれども」高専ロボコンで優勝した旭川高専のとった戦法が話題に「合理的すぎて好き」「こういう発想大好き」 - Togetter
Announcing Our Series B
Sakana AI、シリーズBラウンドで総額200億円の資金調達を発表
【レビュー】「動きのリアル」にとことん迫る、教材の域を超えた超次元自動車模型／エレキット レトロフォーミュラ | nippper: ニッパーを握るすべての人と、モケイの楽しさをシェアするサイト
Windows版Zedを試してみたらVSCodeより使うことになりそう
MIXI子会社チャリ・ロト 約8億円の所得隠し指摘 東京国税局 | NHKニュース | IT・ネット、国税庁・国税局
“ネット出席制度” 不登校の子どもの6割が「知らなかった」 民間企業などの調査 | NHKニュース | 教育、家庭・子育て
ジャガー・ランドローバー 1100億円余赤字 サイバー攻撃などで | NHKニュース | 決算、自動車、イギリス
これPCなのよね…！— DebepikaPC (@DebepikaPC) 2025年11月15日
エロオヤジみたいに舐め回す様に写真撮ってしまい不覚😅
ちょっと規模が違う#WIRFORCE#初音ミク pic.twitter.com/fIgj7d4pqy
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
もこもこ❄ pic.twitter.com/5ACodK0PIR— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年11月14日
2025年6月11日～6月24日に阪神梅田本店で開催された— 森倉円 (@morikuraen) 2025年11月13日
『森倉円画集出版記念展「Prism」in OSAKA』のために描き下ろした立ち絵イラスト。
画集表紙の子の夏服バージョンです。 pic.twitter.com/X6QKHADcBK
Time lapse🎀1min https://t.co/4caXwMX0WD pic.twitter.com/1iHQaAspTL— 森倉円 (@morikuraen) 2025年11月13日
Time lapse🌸1min https://t.co/5mEfdK88bS pic.twitter.com/REBCjvAXyt— 森倉円 (@morikuraen) 2025年11月10日
【Besiege】第4回蟲毒王者ムシヘンキング後編 VOICEROID実況 - ニコニコ動画
Ollie Barder氏の言葉に大感銘を受ける／感想とレビューの違い／ずっとバーチャロンの話｜マシーナリーとも子
「日本だけ」値下げのPS5、Steam新ハードに見るゲームビジネスの大きな変化【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
◤赤いきつね緑のたぬき×— 【公式】東洋水産株式会社（マルちゃん） (@toyosuisan_jp) 2025年11月16日
機動戦士Gundam GQuuuuuuX
スペシャルムービー公開◢
「めぐりあうM.A.V.たち」篇
【赤いきつね緑のたぬきは最高のマヴ】 pic.twitter.com/rjqUY5JC0a
逃げてる pic.twitter.com/pBRE27p4Zt— 大賀 (@_ooka_f) 2025年11月15日
TV Edition 第6話— 魔法少女まどか☆マギカ (@madoka_magica) 2025年11月16日
ご視聴ありがとうございました💡
⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆
感想はぜひ【#まどかマギカ 】で✨
エンドカードイラストは#悠木碧（@staff_aoi）さん🖌
第7話 「あたしって、ほんとバカ」
特別編成のため
11/23（日）午後5時30分～放送！📺⚡ pic.twitter.com/lDSuWRhuPB
配膳ネコvs宅配ネコ pic.twitter.com/dZMWt4C9CD— もか。 (@_mokmo) 2025年11月16日
龍の子 pic.twitter.com/PxNaoGSZMu— 伊東 (@ito_44_3) 2025年11月15日
TVアニメ「また殺されてしまったのですね、探偵様」ティザー映像 - YouTube
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第1弾│2026年4月放送開始 - YouTube
TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「ゴーストハウス」｜2026年1月7日（水）放送・配信開始 初回は60分スペシャル - YouTube
TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』ティザーPV | 2026.07 ONAIR - YouTube
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕PV | 第1幕 12月26日(金)劇場上映！ - YouTube
TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ４th Season 2年生1学期」PV第1弾 | 2026年4月放送 - YouTube
【期間限定無料公開】みなみけ おかわり 全話イッキ見！【プレミア公開】 - YouTube
「ツイステ」アニメーションPV_「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」 - YouTube
『果てしなきスカーレット』【公開直前トークショー】11月21日（金）公開 - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［胡蝶しのぶ］ - YouTube
死柄木弔 キャラクターPV for 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON - YouTube
「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」キャラPV＜ディオス・ウエストウッド＞CV.小笠原 仁 - YouTube
TVアニメ『無限ガチャ』PV第2弾：TOKYO MX、MBS、BS11他にて放送中！ - YouTube
【果てしなきスカーレット】11月21日（金）公開～本編映像解禁～ - YouTube
“ファンタジー全開“公開中PV｜『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube
【推しの子】【47都道府県の子】愛知ビジュアルSpecial動画 - YouTube
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第3クール《ティザーPV》 - YouTube
「響け！ユーフォニアム」10th Anniversary Disc 〜みんなのストーリー〜 「旧・幹部役職会議」試聴動画【2025年12月24日発売】 - YouTube
「響け！ユーフォニアム」10th Anniversary Disc 〜みんなのストーリー〜 「ドライブ」試聴動画【2025年12月24日発売】 - YouTube
【グランブルーファンタジー】「空と地の契り」編予告PV - YouTube
『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』のプロモーションムービー - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』ローンチトレーラー - YouTube
メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube
ZTALK | 『ゼンレスゾーンゼロ』メインストーリー制作の裏話 - YouTube
Ver.2.4 PV「遥かなる深淵に臨めども」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
【歌ってみた】ロンリーユニバース – Aqu3ra / covered by 月見ヤチヨ(cv.早見沙織) from 超かぐや姫！ - YouTube
【歌ってみた】竹取オーバーナイトセンセーション – HoneyWorks / coverd by かぐや(cv.夏吉ゆうこ) from 超かぐや姫！ - YouTube
[Trailer] 白の物語Ⅵ / The Fallen & The Virtuous Ⅵ - YouTube
『CODE VEIN II』ノア・G・マグメル（CV：津田健次郎）|キャラクタートレーラー - YouTube
#チェンソーマン #chainsawman pic.twitter.com/Ep3vfkqalk— Chainsaw Man (@chainsawman_jp) 2025年11月16日
#ヰ世界情緒美術部 pic.twitter.com/DviCX7DsEE— mycc探鸡 (@mycc4123) 2025年11月15日
Day3#初音ミク#HatsuneMiku#Miku pic.twitter.com/CheLQIUZ1I— Herbie | 原型製作 (@Herbie1205) 2025年11月16日
VSPO! ENのEris Suzukami ( @erissuzukami )ちゃんのキャラクターデザインを担当しました!— Umi (@eumi_114) 2025年11月16日
よろしくお願いします🎣☁ pic.twitter.com/NM82UGoA6D
#オリジナルイラスト pic.twitter.com/uax3qhHSJy— 響輝 (@HIBIKI04014) 2025年11月15日
個展合わせでタロットと画集出ます。わりと多めに刷ってあるので後からBOOTHなどでも通販する予定です！ pic.twitter.com/BPKLTp3jpL— 大槍葦人 (@oyariashito) 2025年11月16日
この度、博衣こよりちゃんの新衣装「東洋風ファンタジー衣装」のお仕立てを担当させていただきました！— ももこ (@momoco_haru) 2025年11月16日
色違いや袖の差分もありますので是非こよりちゃんの配信で楽しんでください🙌https://t.co/uSPCtS8c0W pic.twitter.com/t9ncgs3PlU
ボーイッシュ系と清楚系、貴方はどっち派？ pic.twitter.com/UuBf02Iiiv— ぶんち (@Bunch_1123) 2025年11月15日
ねー…む？？？下書きじゃなくて…？ https://t.co/eQpZSse9eN— サイトー (@lynx_shrike) 2025年11月16日
牧野ひよりまとめ(1/4) pic.twitter.com/XuhuAMyonv— わかなはなび (@wakana_hanabi) 2025年11月16日
#Limbus_Company— Kuru (@Kurukuru259) 2025年11月15日
蜘蛛の糸 pic.twitter.com/ebJSAKcMzw
いいねが欲しい！！ pic.twitter.com/0eZnV8NokT— 描愛ゆう (@kaai_yuu) 2025年11月15日
ごっこ遊びしてる春夏描けたよ～🐈 pic.twitter.com/vkN5VZtk3F— みやざき (@immiya18) 2025年11月15日
令和のお店屋さんごっこ pic.twitter.com/dZHq53RZBn— ゆーぱぱ (@too6mi) 2025年11月12日
星街すいせい（@suisei_hosimati）さん— Mika Pikazo|ティアち-09b (@MikaPikaZo) 2025年11月14日
“SuperNova: REBOOT” キービジュアルを描かせていただきました！
再演ということで、過去と現在、そして未来へ繋がる躍動を絵に込めました。#かけめぐるほしまち再 pic.twitter.com/jAvxG4vTDh
漫画志望フレンズへ— 初康一郎 (@hatsudayoooo) 2025年11月15日
普段服を描いてる時に（特にスカートとか）意識しているメモです。
服を描いてから「あれ、立体感が思ったより無いな」という時。
コツは「三つの円を描く」そして
「ヒダのラインは円の外側に膨らませるイメージで描く」です。
適当にギザギザ描くとのっぺりします。#日々描く pic.twitter.com/mzRwCYALZI
これが…こうじゃ！ pic.twitter.com/cEuLUXIYzR— おみなえし🍊佐渡ライフ5巻7月発売！！🍤🍤🍤🍤 (@ominaeshin) 2025年11月15日
（いつもより視線を感じる気がする…） pic.twitter.com/67MjUIiUX1— おみなえし🍊佐渡ライフ5巻7月発売！！🍤🍤🍤🍤 (@ominaeshin) 2025年10月26日
女王#FairyTail #ErzaScarlet pic.twitter.com/6TfTgdgsOp— 序川 (@xuchuan25) 2025年11月15日
花海#ATRI pic.twitter.com/rTX7iUZCeu— i (@Rabbit_candy_i) 2025年11月15日
朝のストレッチをするモカちゃん pic.twitter.com/EXTFFaCUxA— 秋乃える＠2日目西と-01b (@lkpk_g) 2025年11月15日
「明暗を2色決めてから塗るといい感じ」というメモです。 pic.twitter.com/Cb6MOiKSh2— 池上幸輝 Koki Ikegami (@winter_parasol) 2025年11月15日
刀の動画見ながらのメモ pic.twitter.com/rv1CU9aspY— そ〜 (@sodesuzo) 2025年11月14日
GINZA X‘MAS 2025 - You are the Star - ”EYE - noël” pic.twitter.com/00eUUXOyRJ— 米山 舞 Yoneyama Mai - 12/6-銀座個展 (@yoneyamai) 2025年11月16日
バストアップ構図について一日中考えた結果、『いい感じの構図』を作るなら太ももまで引くか頭頂部がきれるまでアップにしたほうが無難かもしれないという結論になった pic.twitter.com/CyeQswDXNI— くう野 (@KuunoG) 2025年11月16日
「何よ。一球も当たらなかったけど何よ…」 pic.twitter.com/ZyHcSQauYT— ぺんたごん🍃🌸 (@RailgunKy) 2025年11月14日
秋色なキミ pic.twitter.com/OBK1BETxs9— 朝日川日和🈺 (@asahikawa33) 2025年11月14日
「おにいちゃんやったね…スク水のここに穴が開いてるのはおかしい！穴開けたでしょ‼」 pic.twitter.com/kg4JYMAMzB— もなかかーる (@curl_sub) 2025年11月14日
#壱珂の絵— 壱珂/ichika87 (@ichika087) 2025年11月13日
転化 pic.twitter.com/KjF9l9QsL2
天使のゆうびん pic.twitter.com/jdZDgqzwPB— ようづき@2日目西め44ab (@Shiro_Youduki) 2025年11月13日
全身Ver. https://t.co/Pe0F5GfhA1 pic.twitter.com/5EPQpD6Muz— ただのゆきこ (@aoiykk) 2025年11月13日
https://t.co/eLw2EdXpSQ pic.twitter.com/uKgiFt2SM6— liyu (@Hanaseto_0913) 2025年11月12日
✨— まるろ (@mar_R_o) 2025年11月12日
。〇
✨ pic.twitter.com/CmdPRpP9x6
はらみえガール pic.twitter.com/HyAG1PoQ0J— 天三月 (@amamitsuki12) 2025年11月12日
千本桜#初音ミク pic.twitter.com/QV2r02B2oO— mikuma/MKMA (@3kMA7) 2025年11月13日
🎊『秘密DX』本日発売！🎊— トリダモノ/toridamono (@toridamono) 2025年11月13日
シリーズ初見 or プレイ済みの人も、追加要素盛り沢山なので、ぜひ遊んでみてください🍀よろしくお願いします！！#秘密DX #ライザ pic.twitter.com/EbqskeKAu7
コラボありがとう pic.twitter.com/agYegPHE19— べーたん (@beeeeetan) 2025年11月11日
上京した時いつものクセで通り抜けようとしたらsuicaペンギンに改札ラリアットを食らう大阪の人 pic.twitter.com/6nljjFhkyO— 神崎タタミ (@_nozui_) 2017年5月27日
割とフキダシで思考してる pic.twitter.com/9BNO5YMVdS— 福田ナオ絵🌟二日目(日)南p09a (@fukku7010gmail1) 2025年11月13日
ほどほどの書き込みでも引きで見るとまあまあ書き込んで見えるからほどほどで良いと思います pic.twitter.com/r8q6fZvq75— サイトー (@lynx_shrike) 2025年11月11日
前にケダモノオペラを遊ばせて貰ったキャラ— 星蝋燭 (@hosirousoku) 2025年11月12日
デザインお気に入り pic.twitter.com/cMIeFqiSPW
色悩むな～～ pic.twitter.com/h5HZE9pBil— るいざべ (@ruiozabe_trpg) 2025年11月13日
最近のアニメ作品だと平面的に木漏れ日つけちゃうことがほとんどなのですが、キャラごとだけではなく色面ごとにズラすことでかなり立体的に魅せています。— 小嶋慶祐 (@kkeisuke220) 2025年11月12日
駒月さんの観察力と発想力の高さを凄く感じます。 https://t.co/wEVPTIzT12
C629— こまつきまあき (@nc35_jha) 2025年11月11日
弊社の撮影は自由度があまりに高い(?)ので、アニメにありがちな木漏れ日も好き放題試してました。
セルからkeepcolorで大きく5ブロックのマスクを作りチョークで太らせ、そこに別々のパターンの光を流し込み、セルに奥行きが感じられるようにしました。#ひゃくえむ pic.twitter.com/ypqpPYjNHK
ポッキーの日（一日遅れ） pic.twitter.com/CkKnWDxQOJ— 我美蘭＠1日目 西1 め-24b (@gabiran_) 2025年11月12日
#コミティア154— オオカミ🐺タホ 漫画&イラスト/コミティア154 【す45b】 (@ookamitaho) 2025年11月16日
うちのスペースは背後にポスターとか無くて、こういう感じの、本とペーパーがのってる感じの平らな卓上になると思います😂🙏（ついでに漫画の続きもツリーで載せておきますね・・・） pic.twitter.com/ROIAdRvFX3
🐍◆━❖◇◇❖━◆— 映画『白蛇：浮生』『ヨウゼン』『白蛇：縁起』日本語吹替版公式 (@WhiteSnakeMovie) 2025年11月15日
時を超える悲恋物語
映画『白蛇：浮生』
2026年1月全国公開
◆━❖◇◇❖━◆🐍
2021年公開で大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編
『白蛇：浮生』が2026年1月30日に全国公開決定！
W主演
仙｜#佐久間大介 (Snow Man)
白｜#三森すずこ… pic.twitter.com/LcMYIgjqzK
直哉とギン— えいち@C107(火)東7【L-10b】 (@echieichi_) 2025年11月15日
「13km渋滞や」 pic.twitter.com/8nFfuOypPI
「KAWAii」#アイマスしぐれういコラボ pic.twitter.com/KBDDg6LBhb— しぐれうい🌂 (@ui_shig) 2025年11月12日
今昔狐様 pic.twitter.com/UmIGjDkh8D— かぐ (@lanthrot) 2025年11月15日
マスコットキャラクターくらもと pic.twitter.com/fImbkmzOs0— しんごー＠水曜東6-ク33a (@bycilefighter) 2025年11月15日
廃棄されたくないミク pic.twitter.com/dm2fZdk8An— あぶぶ＠健全 (@abubu_newnanka) 2025年11月14日
意外と強いのですね pic.twitter.com/zTbGOV7Qg3— 小雨大豆（自主連載中） (@kosamedaizu) 2025年11月14日
海辺のドライブってロックだよね pic.twitter.com/LonSpXE3f7— きのころこもこ (@srafiar) 2025年11月16日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
九州場所中日終了時— 佐々木一郎 (@Ichiro_SUMO) 2025年11月16日
全勝＝大の里
１敗＝安青錦
２敗＝豊昇龍、義ノ富士、藤ノ川、時疾風、錦富士https://t.co/RlbRrh6OPa pic.twitter.com/uzWlC8GbP6
サッカー部員が飲酒の興國高 全国大会へのチーム出場を決める | NHKニュース | サッカー、教育、大阪府
全日本野球サミット初開催 中学の部活動支援へ 課題解決策探る | NHKニュース | 野球、教育、少子化
客席で携帯が鳴った時に芸人がイジったりネタにするのは、他のお客さんの空気を壊さないためで、許してる訳ではないですよ— 柳家花ごめ (@kAgo_MEK_agOME) 2025年11月14日
◆新商品（衣・食・住）
社員限定で楽しんでいた非売品の『ベビースターしめじそば』がついに通販限定で発売！三重のこだわり素材を使用したベビースター3種も通販限定で登場！ | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース
