2025年11月17日のヘッドラインニュース

金沢競馬場自体は黒字かも知れませんがうちみたいな店子は赤字です

知事、市長が来場された時関係者にも支援するって話はどこに？

各競馬場様のご厚意で支援レースをしていただいても私達には1円もいただけません

支援金がほしいよりも誰が聞いても納得できる対策して聞かせてほしい

って思う https://t.co/K7rMyYqaeG