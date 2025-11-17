ヘッドライン

2025年11月17日のヘッドラインニュース


口腔内の殺菌・消毒ができるドロップ「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」と「ちいかわ」のコラボ企画が2025年12月4日(木)からスタートします。数量限定で、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」(20個入り×3セット)にちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いたオリジナル企画品が発売されるほか、Xのフォロー＆リポストで「ポケットヴイックス」6種コンプリートセットが100名に当たります。

「VICKS × ちいかわ　コラボ企画品」発売！
https://www.taisho.co.jp/company/news/2025/20251117001485/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

レオナルド・ダ・ヴィンチの名画『モナ・リザ』が有名になったのはルーヴル美術館の元職員が盗んだのが原因 - GIGAZINE

「No Man’s Sky」を611時間遊んだプレイヤーのバグを「それだけ遊んだのなら修正の価値あり」として開発者が優先的に修正 - GIGAZINE

「父親の飲酒習慣」が胎児の発達の遅れや知的障害を引き起こすとの研究結果 - GIGAZINE

YouTubeが授乳時の乳輪＆腰を動かすグラインドやトゥワークのダンス動画の収益化を解禁 - GIGAZINE

インターネットトラフィックの7割以上は悪いボットと詐欺に使われている - GIGAZINE

チェンソーマン作者が小3女児を自称して運用していたTwitterアカウントがBANされた件が海外ファンの間でも話題に - GIGAZINE

イーロン・マスクがTwitter社員に「明日までにハードコアな職場を受け入れるか辞めるか決めろ」と最後通牒を突きつける - GIGAZINE

アフリカ大陸とユーラシア大陸を徒歩だけで横断するとどんな困難に出くわすのか？ - GIGAZINE

アメリカの「100円ショップ」には一体どんなものが売っているのか？ - GIGAZINE

駅を20秒早く発車したと鉄道会社がお詫びを出したところBBCのニュースに - GIGAZINE

日本初・ひつじのショーンの体験型施設「ひつじのショーン ファミリーファーム」に行ってきた - GIGAZINE

コミケに始発組よりも早く到着できる有明直行バスが登場、全国9都市から - GIGAZINE

天下一品富田林店で時間無制限食べ放題のバイキングを食べてきました - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）




ルールを無視して速いミニ四駆(2輪駆動)が作りたかった動画 - ニコニコ動画


誰でも簡単にルール無用できるシャーシを開発した - ニコニコ動画












◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
間違いだらけのヨビノリチャンネル《数学の歴史》｜古代ギリシャのヘルメス


恐竜の卵の殻を直接測定、驚くほど正確な恐竜の新たな年代測定法 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
立花孝志容疑者が罪を認めて謝罪の方針　元県議側は示談申し入れ拒否：朝日新聞

ヒトラーのDNA検査、遺伝性疾患の可能性大 「ユダヤ人の血」は否定　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

「絶対ダメだという人がいた」石破茂氏、夫婦別姓実現しなかった理由「理屈を展開される」 - 産経ニュース

乗客乗せたバスを男が乗っ取り　路線通りに運行、パス期限切れの客は乗車させず　カナダ - CNN.co.jp

偽刻印の金の延べ棒販売か 8人逮捕 マネーロンダリング疑いも | NHKニュース | 事件・事故

【速報】高市総理が石破政権の最低賃金目標を事実上撤回　「2020年代に全国平均1500円」を明示せず | TBS NEWS DIG

逮捕のNHK党・立花孝志党首、容疑を認める方針　弁護人が明かす | 毎日新聞

立花党首側が元県議の妻に示談の申し入れ 妻側は拒否 | NHKニュース

【分析】日本の新首相はいかにして中国の「戦狼」を呼び覚ましたのか - CNN.co.jp

バーガーキング日本事業売却、ゴールドマンに優先交渉権　700億円規模 - 日本経済新聞

仏が再処理ウランをロシアに輸出、グリーンピース「非道徳的」と非難　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

クマ捕獲用の箱わな「入るベアー2」開発　注文相次ぐ　軽量化に成功 | 毎日新聞

マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ　ホビー系に移行も業績改善できず | カナロコ by 神奈川新聞

経済対策17兆円上回る　前年超え、さらに膨張も　物価高対応や大型減税で - 産経ニュース

外務省 金井アジア大洋州局長 中国に到着 中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談する見通し | NHKニュース | 日中関係、外務省、中国

岩手 クマ2頭が柿の木に…NHK撮影 柿の木登るクマ目撃相次ぐ | NHKニュース | クマ被害、岩手県

戦争で死亡の日本人、376万人と推計　政府公表の310万人と開き：朝日新聞

【速報】韓国海軍と海自の共同訓練中止へ|47NEWS（よんななニュース）

公用車のテレビ付きカーナビ、ＮＨＫ受信契約漏れ相次ぎ判明…免除求める声や機器撤去の動きも : 読売新聞

高市政権の外国人政策「期待大」66%、「懸念大」24%　朝日世論 [高市早苗首相　自民党総裁][外国人]：朝日新聞

イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡 : 読売新聞

イスタンブールのホテル全館避難 中毒死疑いの母子3人も滞在　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

英国政府、難民保護削減を発表 亡命制度の抜本改革へ　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

セルビア石油会社制裁解除、ロシア資本排除が絶対条件 米　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、8月下旬から少なくとも8200万ドルの債券購入 | ロイター

バロー系「まぐろレストラン」に行列　原価率5割で天然マグロの丼 - 日本経済新聞

少林寺「CEO僧侶」釈永信元住職の逮捕承認、資金流用疑い 中国　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

【独自】女性弁護士、ゼロワン地域が5割　裁判所の支部管内で不足顕著|47NEWS（よんななニュース）

【独自】国際詐欺集団、日本に3社設立　米が制裁、カンボジア企業|47NEWS（よんななニュース）

生活保護補償全額支給案を併記　一部支給妥当も、厚労省が報告書|47NEWS（よんななニュース）

中国教育省 日本への留学 慎重に計画するよう呼びかけ | NHKニュース | 中国、中国・台湾、台湾

秋田 田んぼで女性死亡 クマに襲われたか かまれたような傷も | NHKニュース | 秋田県、クマ被害

“子どもが過ごす施設 音の反響を適切に保つ対策を” 日本建築学会 こども家庭庁に要望 | NHKニュース | 家庭・子育て、こども家庭庁、教育

増える廃校 企業が注目 みみより！解説 影圭太 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説

従来の健康保険証 12月2日から使えず マイナ保険証への移行で 来年3月までは暫定措置も | NHKニュース | 医療・健康、厚生労働省、マイナンバー

ゼレンスキー大統領 ギリシャ経由の米産LNG輸入で合意 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ギリシャ、アメリカ

東京 赤坂 女性切りつけ事件 男は刃物持ち自転車で逃走か 港区のライブハウス付近から自転車で青山方面へ | NHKニュース | 事件・事故、東京都

ウクライナ大統領 ロシアとの捕虜交換再開への協議 進展に期待 | NHKニュース | ゼレンスキー大統領、ウクライナ情勢、ロシア

黄川田こども相 起業家の育成を目指す高専など視察 徳島 | NHKニュース | 教育、徳島県

新潟 南魚沼 木の上にとどまったクマ 「緊急銃猟」で捕獲 駆除 | NHKニュース | クマ被害、新潟県

福島 喜多方 住宅地近くのわなにクマかかる「緊急銃猟」で駆除 | NHKニュース | クマ被害、福島県、新潟県

秋田 能代 イオンに入り込んだクマを店内で駆除 | NHKニュース | クマ被害、環境

岩手 軽米町 住宅の敷地で飼い犬がクマに襲われたか | NHKニュース | クマ被害、岩手県

“裁判員裁判「刺激証拠」をありのままに”都内でシンポジウム | NHKニュース | 裁判

群馬 藤岡 クマに襲われ狩猟の男性大けが 北海道 苫前町 推定400キロの巨大ヒグマ 箱わな押し倒す | NHKニュース | クマ被害、群馬県、宮城県

ガザ地区の国際安定化部隊 ロシアが米案の代替案示し難航か | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、ロシア

政府 「国家情報局」創設検討 来年通常国会への法案提出目指す | NHKニュース | 高市内閣、安全保障、国会

偽刻印の金の延べ棒販売で8人逮捕の事件 7社で分担して売却か | NHKニュース | 事件・事故

インフルの小1、マンション転落　東京・杉並、4階の自宅ベランダ|47NEWS（よんななニュース）


◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
Xで「スーツにフケが凄いです」と指摘された赤沢亮正経産相が脂漏性湿疹であることを引用で告白、同じ病に悩む人の反応と周囲への理解に繋がることを期待する声集まる - Togetter

「美化されたヤクザ像を容認/面白がるの、マジでヤバい」2007年の警察白書が記した警句は今でも重要だと感じられる「昨今だとチンピラがチンピラのまま活躍できてしまう」 - Togetter

勤務先に勤怠が非常に悪いベテランがいるが、「納期は必ず守る」「成果物が異常に質が良い」ので、どんなに会社に来なくてもずっと首にならない - Togetter

『気付いた人がやる』の致命的欠陥として、ゴミ箱10割溜まったら捨てるタイプの人は6割で捨てるタイプの人に「いつも私ばっかり」と文句言われるというのがある - Togetter



勤労感謝の日に合わせて働き方に関する調査を実施　会社員の理想の働き方は「ワークライフ・バランス」が7割 | フリー株式会社のプレスリリース

中国外務省が国民へ日本への渡航を控えるよう注意喚起を行い日本行き航空券キャンセル無料対応の発表を受けた上海人のインタビュー「無視する 無視する 無視」 - Togetter

電車で目の前に立った男性が私の隣の女性を指さしながら『隣に座りたいんで席譲ってもらえません？』と言うのでカップルかと思って譲ろうとしたが… - Togetter

バーガーキング日本事業売却のニュースに「俺たちのワッパーはどうなるんだ」の声…しかし実は「立て直して高値で売る」理想的な展開だった？ - Togetter

激しい受験戦争で知られる韓国ではADHD治療薬「コンサータ」を受験生が服用し社会問題に「日本でもリタリン乱用とかあったから」「ネトフリのテイクユアピルと似た内容」 - Togetter

宝塚ボウガン4人殺傷事件、犯人の男の無期懲役判決が確定、家庭環境に同情もある一方で判決に納得にいかない声も「無期懲役は彼には死刑より重いかもしれない」 - Togetter

回転寿司でマグロ解体ショーを見ていた中国からの観光客の「マグロ1匹丸ごと買うといくらなのか？」の問いに職人が「お正月には1匹3億円つきますねー」と答えていた話 - Togetter

日本人1人もいない米国現地校に通う中1次女。先日数学の授業中に当てられ、小数2桁同士の筆算を前でサラサラとしたら、クラスメイト達につけられたあだ名が「ネクスト・アインシュタイン」という話 - posfie





◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
アスクル社のランサムウェア感染による当社顧客情報流出の可能性について | ニュースリリース | 株式会社良品計画

スマートフォンひとつで、アイデアを形に。明日からすぐに使える Adobe Firefly モバイル版の実践的な使い方 | Adobe blog

【500万円PC建造計画 #2】爆買いした「最強パーツ」が到着&一気に開封！Threadripper・水冷RTX5090・巨大ケース…全部お見せします。 - ニコニコ動画


サカナAIの企業価値4000億円、国内スタートアップ最高に　200億円を調達 - 日本経済新聞

AI時代の求人 減った・増えた職種 労働臨界ビッグデータ分析 - 日本経済新聞

統計学の基本からDatadogのモニタリング機能を理解する

「得点が無限1UPみたいに増えてゆくんですけれども」高専ロボコンで優勝した旭川高専のとった戦法が話題に「合理的すぎて好き」「こういう発想大好き」 - Togetter

Announcing Our Series B

Sakana AI、シリーズBラウンドで総額200億円の資金調達を発表


【レビュー】「動きのリアル」にとことん迫る、教材の域を超えた超次元自動車模型／エレキット レトロフォーミュラ | nippper: ニッパーを握るすべての人と、モケイの楽しさをシェアするサイト

Windows版Zedを試してみたらVSCodeより使うことになりそう

MIXI子会社チャリ・ロト 約8億円の所得隠し指摘 東京国税局 | NHKニュース | IT・ネット、国税庁・国税局

“ネット出席制度” 不登校の子どもの6割が「知らなかった」 民間企業などの調査 | NHKニュース | 教育、家庭・子育て

ジャガー・ランドローバー 1100億円余赤字 サイバー攻撃などで | NHKニュース | 決算、自動車、イギリス


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





【Besiege】第4回蟲毒王者ムシヘンキング後編　VOICEROID実況 - ニコニコ動画


Ollie Barder氏の言葉に大感銘を受ける／感想とレビューの違い／ずっとバーチャロンの話｜マシーナリーとも子

「日本だけ」値下げのPS5、Steam新ハードに見るゲームビジネスの大きな変化【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch






TVアニメ「また殺されてしまったのですね、探偵様」ティザー映像 - YouTube


TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第1弾│2026年4月放送開始 - YouTube


TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「ゴーストハウス」｜2026年1月7日（水）放送・配信開始 初回は60分スペシャル - YouTube


TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』ティザーPV | 2026.07 ONAIR - YouTube


『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕PV　|　第1幕 12月26日(金)劇場上映！ - YouTube


TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ４th Season 2年生1学期」PV第1弾 | 2026年4月放送 - YouTube


【期間限定無料公開】みなみけ おかわり 全話イッキ見！【プレミア公開】 - YouTube


「ツイステ」アニメーションPV_「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」 - YouTube


『果てしなきスカーレット』【公開直前トークショー】11月21日（金）公開 - YouTube


『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［胡蝶しのぶ］ - YouTube


死柄木弔 キャラクターPV for 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON - YouTube


「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」キャラPV＜ディオス・ウエストウッド＞CV.小笠原 仁 - YouTube


TVアニメ『無限ガチャ』PV第2弾：TOKYO MX、MBS、BS11他にて放送中！ - YouTube


【果てしなきスカーレット】11月21日（金）公開～本編映像解禁～ - YouTube


“ファンタジー全開“公開中PV｜『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube


【推しの子】【47都道府県の子】愛知ビジュアルSpecial動画 - YouTube


アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第3クール《ティザーPV》 - YouTube


「響け！ユーフォニアム」10th Anniversary Disc 〜みんなのストーリー〜 「旧・幹部役職会議」試聴動画【2025年12月24日発売】 - YouTube


「響け！ユーフォニアム」10th Anniversary Disc 〜みんなのストーリー〜 「ドライブ」試聴動画【2025年12月24日発売】 - YouTube


【グランブルーファンタジー】「空と地の契り」編予告PV - YouTube


『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』のプロモーションムービー - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』ローンチトレーラー - YouTube


メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube


ZTALK | 『ゼンレスゾーンゼロ』メインストーリー制作の裏話 - YouTube


Ver.2.4 PV「遥かなる深淵に臨めども」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


【歌ってみた】ロンリーユニバース – Aqu3ra / covered by 月見ヤチヨ(cv.早見沙織) from 超かぐや姫！ - YouTube


【歌ってみた】竹取オーバーナイトセンセーション – HoneyWorks / coverd by かぐや(cv.夏吉ゆうこ) from 超かぐや姫！ - YouTube


[Trailer] 白の物語Ⅵ / The Fallen & The Virtuous Ⅵ - YouTube


『CODE VEIN II』ノア・G・マグメル（CV：津田健次郎）|キャラクタートレーラー - YouTube










































































◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


サッカー部員が飲酒の興國高 全国大会へのチーム出場を決める | NHKニュース | サッカー、教育、大阪府

全日本野球サミット初開催 中学の部活動支援へ 課題解決策探る | NHKニュース | 野球、教育、少子化


◆新商品（衣・食・住）
社員限定で楽しんでいた非売品の『ベビースターしめじそば』がついに通販限定で発売！三重のこだわり素材を使用したベビースター3種も通販限定で登場！ | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース

