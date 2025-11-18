2025年11月18日のヘッドラインニュース

2025年11月18日 18時54分 ヘッドライン

マンガ『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』とセブン-イレブンのコラボ企画第2弾として、「でかい」「おいしい」「幸せ」をテーマにした新商品6品が2025年11月18日(火)から順次発売されます。



商品は、油淋鶏・餃子・麻婆春雨・中華風ペペロンチーノを一度に楽しめるチョモランマ盛りの中華弁当「ドカ盛り！欲張り中華弁当」(税別698円・1033kcal)、豚骨めしに唐揚げとペペロンチーノを組み合わせて濃厚なチーズと背油にんにくマヨをかけた「ドカ盛り！にんにくマヨ＆チーズの豚骨めし＆ペペロンチーノ」(税別698円・1124kcal)、ハムカツ・ハムサラダ・ソフトサラミの3種類を味わえる「ハム＆ソフトサラミサンド」(税別418円・494kcal)、特大コロッケを大胆にサンドした「とびでたコロッケパン」(税込318円・661kcal)、オニオン・コーン・ベーコン・チーズの4つの具材を使った「あふれたピザパン」(税別318円・470kcal)、とろけるミルクプリンの上にホイップクリームと練乳ソースをドカ盛りに重ねた「クリームドカ盛り！背徳ミルクプリン」(税別630円・698kcal)です。





コラボマンガも公開されています。



ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・【セブン‐イレブン】トクベツ編2 | ヤングアニマルWeb

https://younganimal.com/episodes/f78f9ff78fd50/



やっぱ都会なんかな広島市内

普通に猫バス走りよるもん pic.twitter.com/jPUMrbEEir — あゆむ (@ayumu_1521) 2025年11月16日









男「蚊が針を刺している時、筋肉に力をいれると抜けなくなるらしい…」



吸血鬼「〜〜〜！！！」ｼﾞﾀﾊﾞﾀ



男「吸血鬼の牙にも効くとはなぁ…大人しくしとけ、後30分で日の出だ」ﾑｷ…ﾑﾁ…



吸血鬼「〜〜！！〜〜〜〜！！！！」ﾄﾞﾀﾊﾞﾀ — ささくれザリガニ (@Sasakure_Zgani) 2025年11月17日



中高生から「探究活動で〇〇について調べています」という問い合わせが増えているが、実は学校推薦選抜において「大学の先生とコラボすると有利」という側面があるらしい - Togetter



古生代の奇妙な生物の化石が続々、驚きの国モロッコ（三上智之／古生物学者） | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



ガソリン減税、守勢にまわった自民党と財務省 「弱い政権だよな」 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）][日本維新の会][公明党][国民民主党][立憲民主党]：朝日新聞



【速報】台湾総統、中国に抑制的対応を要求|47NEWS（よんななニュース）



エプスティーン元被告のファイル完全公開、トランプ氏が一転し支持 共和党議員らも要求 - BBCニュース



パナソニックHD、住宅設備子会社をYKKに売却 構造改革を加速 - 日本経済新聞



「非常に厄介なことに」 斎藤知事の七つの疑惑、側近たちは動いたが [兵庫県]：朝日新聞



中国の日本渡航自粛呼びかけ影響、観光・小売株が大幅安 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News



コメ政策「今が一番ひどい」 コロコロ変わる…老舗米店の嘆き | 毎日新聞



温暖化逆手のコメ「再生二期作」…１回の田植えで２度収穫、一期作に比べ収量倍増の研究結果も : 読売新聞



イオン「店内にクマ」、従業員らとっさの判断で家具売り場にバリケード…緊迫の２時間半「物々しい雰囲気だった」 : 読売新聞



生活保護カットは違法だったのに、全額補償しない？ むしろ新たな引き下げ案を出す、厚生労働省のロジック：東京新聞デジタル



GDP7月～9月 6期ぶりにマイナス 実質の伸び率マイナス1.8％ | NHKニュース | GDP



大阪総領事の「首斬り」投稿巡り、中国大使に強く抗議 日中の対立、長期化の恐れも「落としどころはない」：東京新聞デジタル



ノア・スミス「マムダニの最大の課題」（2025年11月12日） – 経済学101





【お知らせ】



数日前、当店の看板に放火される事件がありました。



看板のプラカードをわざわざ折り曲げ

故意にライターで火をつけているため



鎮火しても『放火罪』が成立します。

（器物損壊罪にするかは検察にて判断）



前後の録画で顔もはっきり確認できております。



現場検証済



⬇犯行動画 pic.twitter.com/bBL450HrbS — カードキャッスル姫路店【公認ポケモンカードジム】Himeji Card Castle (@cc_himeji) 2025年11月17日



米、尖閣諸島を含め日本の防衛に全面的にコミット＝駐日大使 | ロイター



吉村大阪府知事「撤回の必要ない」 高市首相の存立危機事態発言に | 毎日新聞



独仏両国、次世代戦闘機の共同開発中止に向けて協議＝ＦＴ | ロイター



小野田経済安保相「すぐに経済的威圧するところへの依存はリスク」 [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



「ウケない時代」漏らす穏健派 高市総裁率いる「国民政党」はどこへ [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



米原ルート検討求めた維新 与党入りで揺らぎも 北陸新幹線延伸 | 毎日新聞



最低賃金はカツカツの給料ではない 専門家が考える「最低」の意味 | 毎日新聞



無免許で列車運転 養老鉄道に幹部解任命じる手続き通知 国交省 | NHKニュース | 鉄道、交通・インフラ、国土交通省



国連安保理、米国がまとめたガザ和平計画を承認 - CNN.co.jp



「RSウイルス感染症」来年4月から妊婦対象 ワクチン定期接種へ | NHKニュース | 医療・健康、厚生労働省、家庭・子育て



立花容疑者逮捕1週間 否認一転、「罪認め謝罪」は司法戦略か 執行猶予の取り消し焦点|社会|神戸新聞NEXT



対ユーロ円相場が下落、一時初の180円台に 円安ドル高も進む：朝日新聞



ゆっくりだけどパワフル！JR東海、新幹線っぽい搬送ロボで負担減へ [愛知県]：朝日新聞



証券口座乗っ取り「5億円の株が消えた」 補償の線引きは法廷で応酬 - 日本経済新聞



北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 : 読売新聞



ウクライナに支援物資運ぶ鉄道の線路が爆破、「破壊行為」と断定 ポーランド - CNN.co.jp



小野田紀美経済安全保障相「悪いことをする外国人、日本にいない状況つくる」 - 日本経済新聞



生活保護費、再引き下げへ 最高裁対応で厚労省案 原告には特別給付：朝日新聞



NY外国為替市場 円相場 1ユーロ180円台に ユーロ導入以来初 | NHKニュース | 株価・為替、高市内閣



愛媛県四国中央市の民家に白骨化した２遺体…男性が「家に死体が二つある」と交番に届け出 : 読売新聞



台湾の頼清徳政権、高市首相答弁巡り中国の対日圧力を批判 「平和と安定に深刻な衝撃」 - 産経ニュース



ウクライナ、仏戦闘機「ラファール」100機取得へ ゼレンスキー氏が意向書署名 | ロイター



インフルエンザの小１男児がマンションから転落、ベランダの柵乗り越えたか…母親は薬を買いに外出中 : 読売新聞



「高市人気」どこに？ 自民候補が福島市長選で大敗、葛飾区議選でも苦戦 政界の断面 | カナロコ by 神奈川新聞



どうなる日本景気 「力強い経済」掲げるも、財政出動で冷え込み懸念 | 毎日新聞



レアアースの脱中国依存、官民で「地道な取り組み」 南鳥島沖で試掘、日米で開発協力も - 産経ニュース



＜主張＞首相の台湾発言 国民守る抑止力を高めた 社説 - 産経ニュース



グラス駐日米大使、薛剣総領事の投稿に「日米の絆にご尽力」と皮肉 台湾侵攻を強く牽制 - 産経ニュース



パナソニックHD 住宅設備事業をYKKに売却 | NHKニュース | 小売業



日本のバフェット指数、過去最高水準に 株式市場と実体経済の乖離示す - 日本経済新聞



バングラデシュ前首相に死刑判決、昨年のデモ鎮圧巡り「人道に対する罪」 | ロイター



中国、Ｇ２０で首相と会談せず 習政権、首相発言で強硬姿勢誇示―日本大使館、邦人に「安全確保を」：時事ドットコム



障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福祉法人に賠償請求|47NEWS（よんななニュース）



JR仙山線の列車と熊が衝突、1本に40分の遅れ | 河北新報オンライン



中国輸出規制でイットリウムが不足、新たなレアアース危機に懸念 | ロイター



昔バイト先で知り合った人の｢善い人ってなんて騙しやすいんだろう。なんて損な人達なんだろうとしか思った事ないんだよね｣という言葉、たまに過去から降って来る話→「残酷やけど、これが現実や」 - posfie



マチアプで結婚相手の条件聞いたらみーんな「精神的にも社会的にも自立していて、自分の機嫌を自分で取れる」「仕事や趣味等が充実していて自分の世界を持っている」的な回答が多いね。例外を見たことがないレベル→「そらね…」 - posfie



学校に家の鍵を持って行くのを忘れた長男が帰宅して鍵がないことに気づき、慌てて葉っぱや枝、友達の家の鍵で開けようとした結果、鍵穴が塞がって大惨事に - Togetter



「世界標準の経営理論」を読んだら、EMの仕事で参考にできるものが多かった - $shibayu36->blog;



7kg制限の機内持ち込みバックパック1つで1週間旅行する荷物戦略 - SANOGRAPHIX Blog







電車で男に正面から急に首を絞められて殺されるかと思った→その後、男が路上で面識のない男性を殺害していたことが判明… 電車で首を絞められたのは殺人の後だった - Togetter



老々介護の末102歳の母親を殺害した71歳娘、執行猶予付きの有罪判決に同情の声「民生委員も含めて出てくる人、みんな高齢者と超高齢者」 - Togetter



職場の管理栄養士さんが「腸活って言いながら兵隊（乳酸菌）ばっかり送り込んで兵糧（食物繊維）送らない人多すぎ！」ってキレてた - Togetter



社会人になってから風呂や夕飯を済ませてちょっとゆっくりしたら寝る時間になってるのが苦しい話「昔はアフター5なんて言葉もあったけど…」 - Togetter



昔バイト先で知り合った人が「いい人は騙しやすい。なんて損な人たちなんだとしか思った事ない」と言っていた→これが「搾取する側」の本音？ - Togetter



面接で不意な質問きて、答えを考える時、「えーっと」「そのー」から話し始めるの、マジでやめた方がいいと思いました。自分は、「〇〇についてですね。承知いたしました。」→みなさんもこんな経験ありませんか？ - posfie



ひとつ150円のホットドッグが売り切れだからと『もう無いのかよ！』と保護者が店側の生徒を怒鳴りつけるのがうちの文化祭です「カスハラ体験までできるとは」 - Togetter



「信用できる印象を与えるって本当に大事」母が脳梗塞で倒れたとき、「遅刻すらしない人が無断欠勤するはずがない」と職場の人が即駆けつけてくれ、一命をとりとめた話 - Togetter







この文字組み、どっちが正解？ベースライン調整のセンスを磨いておこう | アドビ



テキストエディター「Mery」ベータ版 Ver 3.8.0 を公開







自室に手軽に後付けし、スマートフォンでのドアの施解錠を可能にする LIXILの室内ドア向けスマートロック「Ohea Lock」を発売｜Newsroom｜LIXIL



YouTube見てたら天皇陛下が投資の宣伝してたんだが…「これAI生成で生み出された天皇陛下やろ」「そこは絶対に超えてはいけない一線だろうに」 - Togetter



PIVOT映像コンテンツに関するSNS上での投稿についての弊社見解 - PIVOT株式会社





なんかカバンの底が異様に熱いなって思ったら

ハイチュウが直列に並んで乾電池とくっついてショートしてた pic.twitter.com/iOvtFjS4Wi — 日向れいら (@hinata_reira) 2025年11月17日



「Microsoft 365」（Office）と「LibreOffice」でフォントが違う問題、AIで緩和へ - 窓の杜



三井住友銀行アプリを起動すると、口座切替の案内が詐欺めいたポップアップで出てくる こういう勧誘方法を使ってくる時点で絶対切り替えない - Togetter



楊貴妃 pic.twitter.com/gazhLquSJs — すず氷 C107 1日目【西1 - む45a】12/30 (@FLprayer) 2025年11月11日









打打だいず ( @DICE__game )



5th Album

『World’s Eclipse』



ジャケットイラスト担当しました！ pic.twitter.com/mnOIhxzIft — BerryVerrine (@berryverrine) 2025年10月17日



映画「鬼滅の刃」、世界興行収入1000億円突破 日本映画で初 - 日本経済新聞



アニメの効果音はどう作るのか。膝を叩いてヘリの音!? フォーリーアーティストに迫る - AV Watch





────────────

『また殺されてしまったのですね、探偵様』

TVアニメ化決定

────────────



探偵自身が被害者になる型破りミステリ

TBSにて2026年4月放送開始‼



【アニメ化記念】

りいちゅ描き下ろしイラストも到着✨



「ほら、早く生き返って事件を解決してくださいませ」 pic.twitter.com/abbOpsMcdX — 『また殺されてしまったのですね、探偵様』公式 アニメ化決定！ (@detectiv_sd) 2025年11月16日







同人誌即売会で転売対策をやってみた話｜ひでり























『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告｜2026年2月27日(金)公開 - YouTube





実写映画公開記念｜アニメ『秒速5センチメートル』ビデオコンテ比較【公式】 - YouTube





映画『トリツカレ男』劇中歌【That‘s the bee’s knees!】一部公開｜大ヒット上映中 - YouTube





TVアニメ『Let's Play クエストだらけのマイライフ』キャラクターPV｜好評放送中 - YouTube





『The Blood of Dawnwalker』ゲームプレイトレーラー (Part II) - YouTube





『エルドラド・クリーチャーズ・シャドウフォール』トレイラービデオ - YouTube





コマどりマリオ 第4話 「みんなでメロディ」 - YouTube





「３月のライオン」執筆に密着！羽海野チカ 特別インタビュー｜浦沢直樹の漫勉neo - リリース情報 - 浦沢直樹の漫勉neo - NHK



「とても悲しい事実を知った」漫画家・壱原ちぐさ先生が、前担当編集者の入稿忘れのために「締切を守れない」と編集部に判断されていたと明かす - Togetter



「今、話題になってる『みいちゃんと山田さん』を読んだけど、駄目だった」「私のメンタルが持たない」知的障害のある娘さんを持つお母さんのポストが話題に - Togetter



［インタビュー］武将は顔が命!? 「信長の野望」の伝統芸能“武将イラスト”の描き方を戦国絵師らに聞く（二階堂盛義の謎も判明！）







「鬼滅」の波、モロッコにもチリにも 世界再び覆うジャポニズム - 日本経済新聞









5年前から構想し、作り始めていたオリジナル長編アニメ映画です。



タイトルは『我々は宇宙人』

2026年公開です。



宜しくお願い致します。👾 pic.twitter.com/Eh53kVDDNA — 門脇康平 KOHEI KADOWAKI (@KadowakiKouhei) 2025年11月17日





ふしぎのうみちほー pic.twitter.com/nr3J6yK6nP — コウタロスω (@hagukoutaross) 2025年11月16日



日産スタジアム 命名権 日産が5年間で6億5000万円支払う内容で合意 | NHKニュース | 神奈川県、自動車、サッカーJリーグ



宮城の代表校「調整中」準優勝の聖和学園男子サッカー部で複数部員が夏休み中に飲酒・喫煙 優勝の仙台育英は“いじめ問題”で全国辞退 そんな中、抽選会が | TBS NEWS DIG



沢口靖子、月９ドラマ『絶対零度』苦戦の裏で『科捜研の女』テレビシリーズ終了も、新春SPドラマで描かれる“伏線” | 週刊女性PRIME



クマ被害続出も過熱する報道に現役猟師・東出昌大が語る「クマはそんな危ないもんじゃない」理由／東出昌大 | 日刊SPA!





宮本です。素晴らしい大自然で、ゼルダ役のBo Bragasonさん、リンク役のBenjamin Evan Ainsworthさんとともに「ゼルダの伝説」実写映画の撮影を本格的に開始しました。撮影は順調に進んでいますので静かに見守っていただけると幸いです。劇場公開は2027年5月7日予定です。もうしばらくお待ちください。 pic.twitter.com/DbSAWWcCpC — 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2025年11月17日



「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」 (12月8日発売) | 明星食品

