ポーカーだけで生活できていたプロプレイヤーが辞めた理由とは？

インドではカジノおよびオンラインカジノが盛んで、「ポーカーをプレイしてその勝ち分で稼ぐ」ことで生計を立てるプロポーカープレイヤーも多く存在しています。2018年から2021年までポーカーで生計を立てていた人物が、成功していたポーカーのキャリアを捨てて一般企業に就職した理由を語っています。 Farewell to the felt | Quitting the full-time Poker scene - Team-BHP https://www.team-bhp.com/forum/shifting-gears/273208-farewell-felt-quitting-full-time-poker-scene.html

2023年11月18日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

