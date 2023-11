2023年11月17日 15時08分 ネットサービス

YouTubeが授乳時の乳輪&腰を動かすグラインドやトゥワークのダンス動画の収益化を解禁



YouTubeが動画収益化にあたってのガイドラインを改定し、授乳時の乳輪の映り込みや、ダンス動画でのグラインド(腰を回転させるような動き)やトゥワーク(尻を上下に激しく動かす)が収益化OKとなりました。



Advertiser Friendly Content Guidelines Updates on Adult Content - YouTube





YouTube now allows monetization on videos with breastfeeding nudity and ‘non-sexually graphic dancing’ | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/11/16/youtube-allows-monetization-videos-breastfeeding-nudity-non-sexually-graphic-dancing/



これまで、YouTubeでは「授乳」に関する動画で、一切乳輪が写っていない場合のみ収益化がOKでしたが、子どもに授乳しているときに乳輪が写ったとしてもセーフへと改められました。





この変更は、授乳に関する動画は子育てをしている世帯にとって助けになっているというフィードバックがあったためで、「子どもが写っていない授乳」の場合、引き続き乳輪の描写はNGのままです。



また、ダンス動画において腰を回転させるようなグラインドや、お尻を激しく上下に動かすトゥワークについても、新たに収益化が解禁されました。





グラインドとは以下のような動きのこと。



How to Grind | Sexy Dance Moves - YouTube





また、トゥワークは以下のような動きのことです。



Nicki Minaj - MEGATRON/ Twerk with Nass / Miami - YouTube





なお、「胸・尻・性器を意図的に繰り返し撮影したダンス動画」「極端に露出の多い衣装」「性的行為を模倣した官能的な動きを含むダンス動画」は引き続き収益化NGです。